2026年3月10日（火）開催｜シェアリング物流スモールスタート実践法セミナー｜株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

2026年3月10日（火）、株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）が、シェアリング物流に関するセミナーを開催します。

シェアリング物流についてコンサルタントが解説

成功企業が選んだ「シェアリング物流」という選択肢

2024年問題への対応に追われる中、さらに大きな変革の波が目の前まで迫っています。

「物流コストがさらに上がる」「ドライバー確保がますます難しくなる」「規制強化にどう対応すればいいのか」「もう時間がない…間に合わないのでは」このような不安を抱えているのは、あなただけではありません。

本セミナーでは、実際に成功した企業の事例をもとに、「シェアリング物流の進め方」と「4月以降を見据えた持続可能な物流体制」の両方を具体的にお伝えします。

以下のようなことでお悩みの方におすすめのセミナーです

- 2026年4月の規制強化に不安を感じている経営層・管理職の方- 物流コスト上昇が経営を圧迫している企業のコスト管理・収益改善担当者の方- シェアリング物流に興味はあるが、具体的な進め方がわからない物流部門責任者の方- 物流改革の具体的な行動プランが欲しい経営層・管理職の方

講師紹介

株式会社ヒメプラ

物流本部 部長

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

マネージングディレクター

渡邉 庸介

製造業、卸売業、小売業には自社物流戦略再構築支援プロジェクト、業務改善コンサルティングを推進。物流企業に対しては荷主企業のコストダウン要求にこたえるコスト体質強化を中心に活動している。特に中長期の成長戦略を支える物流体制構築に注力し、拠点配置の見直し・SCM構築などの中長期物流戦略立案から倉庫業務改善や契約内容の見直し・業務の見直しなどの実行まで従事してきた。

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

チームリーダー チーフコンサルタント

中村 彰洋

前職では大手総合物流企業に従事。培ってきた経験とネットワークを活かし、製造業・卸売業・小売業を対象に輸配送最適化、３PL領域のコンサルティングを展開し、物流BPOソリューションの提供も実施している。

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

チームリーダー シニアコンサルタント

小林 久俊

大手物流会社での現場経験と豊富な業界知識を活かし、持続可能な物流をテーマに、荷主企業に対する物流改善提案を行っている。また、川下の物流である配送分野を得意とし、首都圏を中心にした共同配送の促進にも取り組んでいる。

セミナー概要

開催日時：2026年3月10日（火）13:00～15:00（受付開始 12:30～）

開催場所：大阪府大阪市北区梅田3丁目2-123 イノゲート大阪 21階

船井総研グループ大阪本社「サステナグローススクエア OSAKA」

参加料金：8,800円（税込）／1名様

対 象：製造・卸・小売業の経営者および経営幹部、物流部門責任者

