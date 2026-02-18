【阪急うめだ本店】過去最大級！約120ブランド約340種類のクッキーが集結！王道から新種まで多彩な “クッキー” を楽しめる13日間「第9回 クッキーの魅力」

株式会社阪急阪神百貨店

第9回 クッキーの魅力(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/cookie/)

期間：3月4日(水)～16日(月)

前半：3月4日(水)～10日(火)／後半：3月11日(水)～16日(月)

※前半最終日3月10日(火)、後半最終日3月16日(月)は午後5時終了

場所：阪急うめだ本店 9階 祝祭広場

関西のクッキーブームを牽引し、ニューウェーブから王道のクッキー缶まで、多くの人を魅了するクッキーを集めた阪急うめだ本店の名物催事「クッキーの魅力」。今回は、過去最大級の総勢約120ブランド約340種類のクッキーが大集結し、さらにパワーアップ。名だたるパティシエたちがクッキーへの情熱とこだわりを語るトークショーも開催し、クッキーの魅力にハマること間違いなしです！

ネクストブームは、しっとりでもなく、ねっとりでもなく“ねっちりクッキー”！

キャラメルやはちみつ、マシュマロ、飴などを忍ばせた弾力のあるやみつき食感と濃厚な味わいが特徴の “ねっちりクッキー”の人気急上昇中。1つで大満足！でももう1つ食べたくなるご褒美感と、中身が溶け出す様子やごろっとした厚みのあるSNS映えするビジュアルで、若者を中心に人気を集めています。

「パヴェアルチザン 芦屋本店」パヴェアルチザン風米粉のねっちりクッキー各499円【阪急限定】◎通期

米粉のグルテンフリービスキュトリーが作るチャンククッキー。本来はしっとりさっくりに仕上がる米粉に、数種類の穀物を配合したオリジナルパウダーや、はちみつ、マシュマロ、飴をたっぷりいれることで、ねっちり食感をプロデュース。

「トゥシェドゥボワ」デラウェアレーズンバター(5枚入り)1,951円【阪急うめだ本店限定】◎通期

大阪産デラウェアの自家製レーズンをラム酒漬けにし、ノルマンディー種の乳牛から作られる発酵バターのクリームに合わせてビスキュイでサンド。クリームに忍ばせた大阪産はちみつのキャラメルがねっちりとろり溢れ出します。

「ドレス ミタ マサキ ラボ」サブレサンド(1枚)701円【阪急うめだ本店限定】◎後半

帝国ホテルでキャリアを積み、2021年にショップをオープンした実力派。お店自慢のサブレに、会場でクリームやガナッシュをサンド。出来立てのおいしさを味わえます！

「ショコラトリー・パティスリー ソリリテ」キャラメルインサブレ(1個)432円◎通期 厚焼きサブレの中にねっちりトロッと濃厚なキャラメル。「ノエルベルデ」ふわ・ムギュ！チョコクッキー(1枚)601円◎通期 とろける自家製ギモーヴを米粉のカカオクッキーでサンド。「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」NYクッキーセット ウメハン(各2枚入り)2,592円 【阪急うめだ本店限定】◎後半 いつものAOKIのクッキーと異なる新境地、ねっちり食感に注目！「セイイチロウニシゾノ」アメリカンクッキー(アールグレイ、マッチャクランベリー、チョコチャンク)(各1個)521円◎前半 直径10cmのビッグサイズ！外ザクザク、中はねっちりレア食感。

根強い人気を誇る“クッキー缶”！100ブランド130種類が大集結

ホワイトデーのお返しや、異動や卒業など新生活を応援するギフトとしても大活躍するクッキー缶。味わいにデザインに、お店の個性が詰まったクッキー缶の中から、阪急限定や先行販売もお目見えします。

「シェ・シバタ」レジェール(270g)3,996円【阪急先行販売】◎前半「トシ・ヨロイヅカ」ショコラサブレヒポやすみ(180g)3,201円◎前半「サルカラ」sarkaraのクッキー缶〈no.4〉(260g)4,320円【阪急先行販売】◎後半「セイスト」ギルティキャラメル(220g)4,590円【阪急先行販売】◎後半

クッキー界の新定番！お茶にもお酒にも合う“甘じょっぱいクッキー”

甘さのあとに広がる塩味がくせになる甘じょっぱいクッキー。塩味だけでなく、醤油や七味、ラスクとサブレの異なる食感の組み合わせなど、バリエーションが増えてきています。

「和楽紅屋」珠洲の塩クロワッサンクッキー(3個入り)432円【阪急先行販売】◎後半「カルヴァ」クッキーラスク(140g)2,484円ラスク×サブレの新食感。【阪急限定】◎前半「パティスリーアントルヌー＆たかやマルシェ」塩サブレで表現するバター食べ比べ缶(24枚入り)2,400円◎前半「パティスリー ルシェルシェ」しょうゆと七味(12個入り)758円◎前半

思わずビジュ買い！名店の“かわいいクッキー”も

「アトリエうかい」できたてクッキーAセット、Bセット、Cセット(各6種類入り)各1,281円【阪急うめだ本店限定】※事前予約のみの販売◎前半

木苺やみかんのみずみずしさを閉じ込めたジャムサンド、アーモンドやピスタチオなどのナッツのクッキー、甘じょっぱいサブレなどがぎっしり。会場で実演します。

※事前予約・詳細はこちら(https://www.google.com/url?q=https://web.hh-online.jp/hankyu-food/goods/list.html?cid%3Dfdck_itm01%26utm_source%3Dhqhontenhp%26utm_medium%3Dstoremedia%26utm_campaign%3Dfood_cookie&sa=D&source=editors&ust=1771297109586005&usg=AOvVaw1j_wZSorqmFcteU9gwGmwW)から。（2月24日(火)午後1時公開予定）

「ル ショコラ ドゥ アッシュ」カカオペタル テ ジャポネ(7枚入り)1,620円【阪急うめだ本店限定】◎後半「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」カレ・ピュール・ブール・プラリネ・サクラ(2種9個入り)4,860円◎後半「カズノリ イケダ アンディヴィデュエル」ネコサブレ1,951円(大6枚、小6枚入り)【阪急先行販売】◎前半「ピエール マルコリーニ」クッキー アニモ ミルク(1枚)432円◎通期

1枚から買える！ギフトやお試し買い、日常のおやつに“ちょこっとクッキー”も集積

「ラマルク」ガレットブルトンヌ(1個)401円◎通期「パティスリークロシェ」ブラウニーキャラメルサンド(1個)595円【阪急うめだ本店限定】◎通期

詳しくはこちら(https://www.google.com/url?q=https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/cookie/&sa=D&source=editors&ust=1771297109582689&usg=AOvVaw0EqT-MH7WwoSNDjSvpiDmn)からご確認ください。