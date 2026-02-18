【2027年合格目標】不動産鑑定士試験対策講座｜短答式試験・論文式試験対策カリキュラムリリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、【2027年合格目標】不動産鑑定士試験対策講座｜短答式試験・論文式試験対策カリキュラムをリリースいたしました。

■こんな方にオススメ

不動産鑑定士試験の学習が初めての方

基礎から学習をやり直したい受験経験者の方

論証集を用いて効率的な学習がしたい方

大量の答案練習を消化していく勉強方法に不安を感じている方

典型論点を高速でまわし、最少勉強量におさえながら、徹底的に時短・効率化を図る！

忙しい方の最短ルート！

■カリキュラムの特徴

1.完成されたカリキュラム！

短答式試験・論文式試験それぞれを徹底的に分析した効率的なカリキュラム設計

短答式試験は行政法規と鑑定理論の2科目で、どちらも過去問を繰り返し解くことで対策が可能です。過去問の解説は10年分付属するので、十分に対策いただけます。行政法規で改正があった場合は、補講で解説するので安心です。

論文式試験では、その年の試験委員によって問題の傾向が変わるため、どんな問題に対しても問われたことに簡潔に答えられる力を身につける必要があります。総合講義と論証集をまわしてその力を身につけます。

また、試験委員の先生が公表される2月以降に、想定される問題を「試験委員対策・ヤマ当て出題予想」講座で解説し、資料として配布しているため、試験委員の先生対策もばっちりです。

試験傾向を分析し、短答式と論文式のそれぞれにぴったりの講座設計になっています。

近年の出題傾向を反映したテキストと論証集

大量の答練の復習は不要。網羅性の高い講義と教材で論文式試験の学習が完結！

近年の出題傾向を分析し、論点ごとに重要度を明記しており、初めての方やお忙しい方でもメリハリをつけた学習が可能です。

近年は小問形式で典型論点が多く問われることから、小問形式に対応したコンパクトな論証集をご用意しました。

論証集では受験上想定される典型論点を網羅的に扱っており、試験範囲を一通り学ぶためのテキストには厳選した過去問やオリジナルの論文問題を掲載しているので、テキストと論証集の回転のみで学習を完結させることができます。そのため、大量の答練の復習を通じて知識を積み上げていく従来型の歪な学習スタイルから脱却することができます。

効率的な鑑定理論（演習）対策

「不動産の鑑定評価に関する理論（演習）」科目は計算問題がメインです。

本試験形式の問題を用いて行うのが一般的ですが、苦手分野の復習には時間がかかるし苦手なところだけをピンポイントに復習できないので適しません。

本講座のテキストでは、過去の本試験問題を論点別に分解し、分野別の復習に配慮しています。また、計算方法の細部まで掲載しているので、ご自身で実際に電卓を使用して数字を計算せずとも、テキストを目で追うことで各論点を理解することができます。

また演習問題は20ページ前後の問題用紙（片面印刷）によって構成されていることから、配布されたままの形式では効率よく解答することが難しいです。問題用紙を相互参照しやすくする方法や電卓の機能、試験上必要となる基本的なテクニックも講義でお伝えするため、本番でスピーディーに解答を作成する技術を身に付けられます。

10年分の過去問とピックアップ講義でポイントを整理する短答過去問解説講座

10年分の過去問を重要度に応じてA～Cにランク付けされた過去問集が付属します。そのため優先順位をつけて効率的に学習を進めることができます。過去問から厳選した問題についてはピックアップして講義で解説するため、解くだけではなく、しっかりと知識を身に付けることができます。

添削付き！論文式問題演習講座で答案作成能力を向上

論文式問題演習講座では講師書き下ろしの問題を取り扱い、出題趣旨や採点基準を掲載しながら、得点につながる答案の書き方を解説します。

添削付きカリキュラムでは講義に加えて、添削指導が付いています。不動産鑑定士試験の論文式試験では、確実に書けないといけない内容がある一方で、計算や論理展開の仕方によっては導き出される答えは一つではありません。

模範解答と見比べるだけでなく、実際に作成した答案を提出し、講師・有資格者からのフィードバックを受けることが、答案作成能力を向上させる近道となります。

オンラインで時短学習！

アガルートの講座は全てオンラインで完結！通学制が中心の予備校では授業日が細かに決まっていてスケジュールに沿っての学習を求められますが、アガルートの講義は講義毎・科目毎に一気に配信を行うので、自分のペースで進めることが可能です。

さらに、1チャプターが10～20分という短さのため、スキマ時間で勉強を進められます。

お忙しい社会人の方でも、通勤時間やお昼休みを使っていつでもどこでも学習が可能ですので、効率的に進めることができます。

また、フォロー制度等や添削など全てがオンライン上で完結するので、お好きなタイミングで質問や添削等ご利用いただけます。

2.プロ講師が直接対応するフォロー制度

安心の学習導入オリエンテーション

教材がお手元に届いてから、学習方法や教材の利用方法、フォロー制度の利用方法等、講座を最大活用していただくための方法をお伝えする、オンラインガイダンスです。

学習開始時のお悩みを一挙に解決し、安心してスタートダッシュを切ることができます

講師に勉強方法を相談！隔月実施のホームルーム！（2026年3月からスタート）

隔月奇数月の10日ごろ配信！ 受講生からのアンケート（勉強方法と学習内容）をベースに講師がお届けする毎月の動画コンテンツです。 みなさんのお悩みを解消するとともに直近のホットなトピックスをお届けします！ モチベーション維持やペースメーカーにご利用ください。

短答セルフチェックWebテスト（2026年3月からスタート）

本試験の過去問を利用したWeb上のテストです。特定の範囲が終わったらWebテストを受けて、定着度を確認することができます。インプット講義を受けながら、過去問レベルの問題を目にすることで、択一知識の定着度がぐっと上がります。

3.継続を支える最適な学習環境

学習に最適な受講環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

アプリの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師や有資格者が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

プロ講師が添削！「オンライン添削サービスTENSAKUN」（2026年10月スタート）

論文式問題演習講座の各回の答案を添削します。全5回の中で、同じ問題の添削を受けることも可能です。

添削者は合格者ではなくプロ講師！指導経験豊富なプロ講師が直接添削しますので、添削内容も高品質でお届けいたします。

量と質を兼ね備えた添削サービスを最大限利用することで、論文力を飛躍的に向上させることが可能です。

合格特典でモチベーションアップ

2027年合格目標 不動産鑑定士試験 短答式試験・論文式試験対策カリキュラムをお申込みいただいた方が2027年の不動産鑑定士試験に合格された場合、合格特典（全額返金+お祝い金３万円）がございます。

合格特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！

■合格特典・割引制度

対象講座の受講生が不動産鑑定士試験に合格された場合、合格特典がございます。

他資格試験合格者割引、受験経験者割引、他校乗換割引、家族割引など各種割引制度を設けております。

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

