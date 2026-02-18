2月22日猫の日＼逃げ出したLUCKY CATを探せ！／目撃情報投稿でオリジナルグッズが当たるキャンペーン実施！

黄桜株式会社逃げたLUCKY CATを探せ！目撃情報でオリジナルグッズプレゼント！キャンペーン

黄桜株式会社（社長・松本雄司、本社・京都市伏見区）は、2月22日「猫の日」にちなんだ、X（旧Twitter）投稿キャンペーン「逃げたLUCKY CATを探せ！目撃情報でオリジナルグッズプレゼント！キャンペーン」を2026年2月18日（水）より実施します。ご利益ビールLUCKY CATの目撃、捕獲情報をくださった方の中から抽選で22名様にオリジナルグッズをプレゼントいたします。また、キャンペーン投稿の拡散、リポストでdポイントが当たるWチャンスもありますので、是非ご参加ください！

下記キャンペーンサイトで参加手順や応募要項をご確認いただけます。

キャンペーンサイトはこちら :https://kizakura.co.jp/ja/product_introduction/info.php?type=items2&id=IB000242

LUCKY BREW公式X :https://x.com/lucky_kizakuraまずは公式アカウントをフォロー！

LUCKY CATとは

ご利益ビール「ラッキーキャット」商売繁盛、幸運を運ぶ猫

ご利益ビール「ラッキーキャット」は2016年に黄桜伏水蔵竣工とともに誕生しました。

ライトボディの軽快な味わいと、ゆずの香りと和山椒の隠し味は、魚料理の料理の味をおいしく引き出すクラフトビールです。

キャンペーン概要

●キャンペーン名：「逃げたLUCKY CATを探せ！目撃情報でオリジナルグッズプレゼント！キャンペーン」

●応募期間：2026年2月18日（水）10:00～2026年2月24日（火）10:00

●応募方法：LUCKY BREW公式Xアカウント(https://x.com/lucky_kizakura)（@lucky_kizakura）をフォロー、キャンペーン投稿を引用リポストのうえ、目撃確保情報または写真と一緒にハッシュタグ【＃LUCKYCAT目撃または＃LUCKYCAT捕獲】をつけて投稿してください。

また、キャンペーン投稿を拡散、リポストしていただいた方の中からdポイントプレゼントのWチャンスもありますので、是非参加してください。

●賞品内容／当選者数：

ご利益LUCKY CATオリジナルアクリルマグネット ／22名様

リポスト拡散で【Wチャンス賞】dポイント1,000ポイント ／50名様

●応募資格：１.20歳以上で、居住地及び賞品のお届け先が日本国内の方

２.ご自身のX（旧Twitter）アカウントをお持ちの方

３.下記のキャンペーン応募規約（以下「応募規約」）を遵守いただける方

●賞品発送：目撃情報をお寄せいただいたアカウントの中から抽選で22名様に、弊社公式アカウントからダイレクトメッセージで当選を通知させていただき、発送情報をご入力いただきます。

通知先不明または通知後１週間以内にダイレクトメッセージへの返信がない場合、当選無効となりますので、ダイレクトメッセージの受信制限等の設定をご確認ください。

●その他：キャンペーンサイト記載の応募規約をよくお読みいただき、ご同意のうえ、ご応募ください。

そもそもLUCKY CATはなぜ逃げたのか？

ご利益ビールLUCKY CATはなぜ逃げ出したのでしょうか？

その理由は2月22日（日）猫の日にLUCKY BREW公式アカウントにて明らかに・・・！

LUCKY BREW公式X :https://x.com/lucky_kizakura

ご利益ビール「LUCKY BREW」LUCKY BREWって何？ :https://kizakura.co.jp/lp/goriyaku.html

黄桜LUCKY CATLUCKY CAT（ ラッキーキャット ）

品目:ビール

原材料名:麦芽、ホップ、米、ゆず、山椒

アルコール分:5.0％

カテゴリ:ハーブおよびスパイスビール

受賞歴:ジャパン・グレートビア・アワーズ2021 金賞

オーストラリア・インターナショナル

ビア・アワード2021 銀賞

ジャパン・グレートビア・アワーズ2019 銅賞