2月22日猫の日＼逃げ出したLUCKY CATを探せ！／目撃情報投稿でオリジナルグッズが当たるキャンペーン実施！
逃げたLUCKY CATを探せ！目撃情報でオリジナルグッズプレゼント！キャンペーン
黄桜株式会社（社長・松本雄司、本社・京都市伏見区）は、2月22日「猫の日」にちなんだ、X（旧Twitter）投稿キャンペーン「逃げたLUCKY CATを探せ！目撃情報でオリジナルグッズプレゼント！キャンペーン」を2026年2月18日（水）より実施します。ご利益ビールLUCKY CATの目撃、捕獲情報をくださった方の中から抽選で22名様にオリジナルグッズをプレゼントいたします。また、キャンペーン投稿の拡散、リポストでdポイントが当たるWチャンスもありますので、是非ご参加ください！
下記キャンペーンサイトで参加手順や応募要項をご確認いただけます。
キャンペーンサイトはこちら :
https://kizakura.co.jp/ja/product_introduction/info.php?type=items2&id=IB000242
LUCKY BREW公式X :
https://x.com/lucky_kizakura
まずは公式アカウントをフォロー！
LUCKY CATとは
ご利益ビール「ラッキーキャット」
商売繁盛、幸運を運ぶ猫
ご利益ビール「ラッキーキャット」は2016年に黄桜伏水蔵竣工とともに誕生しました。
ライトボディの軽快な味わいと、ゆずの香りと和山椒の隠し味は、魚料理の料理の味をおいしく引き出すクラフトビールです。
キャンペーン概要
●キャンペーン名：「逃げたLUCKY CATを探せ！目撃情報でオリジナルグッズプレゼント！キャンペーン」
●応募期間：2026年2月18日（水）10:00～2026年2月24日（火）10:00
●応募方法：LUCKY BREW公式Xアカウント(https://x.com/lucky_kizakura)（@lucky_kizakura）をフォロー、キャンペーン投稿を引用リポストのうえ、目撃確保情報または写真と一緒にハッシュタグ【＃LUCKYCAT目撃または＃LUCKYCAT捕獲】をつけて投稿してください。
また、キャンペーン投稿を拡散、リポストしていただいた方の中からdポイントプレゼントのWチャンスもありますので、是非参加してください。
●賞品内容／当選者数：
ご利益LUCKY CATオリジナルアクリルマグネット ／22名様
リポスト拡散で【Wチャンス賞】dポイント1,000ポイント ／50名様
●応募資格：１.20歳以上で、居住地及び賞品のお届け先が日本国内の方
２.ご自身のX（旧Twitter）アカウントをお持ちの方
３.下記のキャンペーン応募規約（以下「応募規約」）を遵守いただける方
●賞品発送：目撃情報をお寄せいただいたアカウントの中から抽選で22名様に、弊社公式アカウントからダイレクトメッセージで当選を通知させていただき、発送情報をご入力いただきます。
通知先不明または通知後１週間以内にダイレクトメッセージへの返信がない場合、当選無効となりますので、ダイレクトメッセージの受信制限等の設定をご確認ください。
●その他：キャンペーンサイト記載の応募規約をよくお読みいただき、ご同意のうえ、ご応募ください。
そもそもLUCKY CATはなぜ逃げたのか？
ご利益ビールLUCKY CATはなぜ逃げ出したのでしょうか？
その理由は2月22日（日）猫の日にLUCKY BREW公式アカウントにて明らかに・・・！
LUCKY BREW公式X :
ご利益ビール「LUCKY BREW」
LUCKY BREWって何？ :
https://kizakura.co.jp/lp/goriyaku.html
黄桜LUCKY CAT
LUCKY CAT（ ラッキーキャット ）
品目:ビール
原材料名:麦芽、ホップ、米、ゆず、山椒
アルコール分:5.0％
カテゴリ:ハーブおよびスパイスビール
受賞歴:ジャパン・グレートビア・アワーズ2021 金賞
オーストラリア・インターナショナル
ビア・アワード2021 銀賞
ジャパン・グレートビア・アワーズ2019 銅賞