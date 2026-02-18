“自立創造企業” Hajimari、「働きがいのある会社」ランキング2026にて中規模部門22位を受賞。売上150億円・成長率47%の急成長を支える「Core Valuesの浸透施策」などが評価

株式会社Hajimari

株式会社Hajimari（本社：東京都渋谷区、代表：木村直人、以下 当社）は、Great Place to Work(R) Institute Japanの発表する「働きがいのある会社」ランキング ベスト100 に選出されたことをお知らせいたします。

当社では、ビジョンやCore Values（行動指針）の浸透を目的とした全社員参加型のワークショップを継続的に実施しており、こうした組織文化への取り組みが「従業員の当事者意識の高さ」として高く評価されました。

2025年版「働きがいのある会社」ランキング ベスト100発表ページ(https://hatarakigai.info/ranking/japan/2026.html)

Hajimari 紹介ページ(https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/0930_5221.html)

全メンバーが参加する「Core Values」浸透ワークショップ

今回の選出は、従業員の仕事に対するポジティブな姿勢や当事者意識の高さを評価いただいた結果となりました。

特に、昨年より定義したCore Values（行動指針）を形骸化させないため、全社で取り組むワークショップを開催しています。

単なる周知に留まらず、自身の個人的な価値観と会社の価値観を紐付けるプロセスに時間をかけることで、一人ひとりが「自分ごと」として業務に落とし込める強い団結力を醸成しています。

HajimariのCore Values

- Hajimariをジブンゴト化する- 自分の人生の舵を取る- テイカーになるな- 仲間の幸せを本気で考える- 感謝からはじめる- ユーザーに向き合い続ける- 世の中に大きなインパクトを

当社のCore Values（行動指針）はコーポレートサイトよりご覧いただけます。

「仕事が楽しみだ」と思える、心理的安全性の高い組織へ

Hajimari コーポレートサイト :https://hajimari.inc/company/vision

社内イベントや部活動など、業務外での交流の多さも当社の特徴です。

代表や役員との距離も近く、カジュアルなランチや食事会も頻繁に開催。23ある部活動では、役職を忘れ共通の趣味に没頭するシーンも珍しくありません。この圧倒的な風通しの良さが、失敗を恐れず挑戦できる環境をつくっています。

日常的に経営視点に触れられる風通しの良い環境が、上場グロース企業を凌ぐ売上成長率（直近3年平均47%）や、社内での活発な新規挑戦を支える土壌となっています。

日本社会全体の労働力不足を補填するプロフェッショナルマッチング

10周年を記念したパーティーを開催部活動も積極的に活動

Hajimariは創業以来、プロフェッショナル人材と企業のマッチングを通じ、日本社会の喫緊の課題である労働力不足の解消に取り組んできました。

特に当社が注力するミドル～ハイエンド領域のフリーランス人材は、AIでも代替困難な専門性を持ち、企業の経営課題に深くコミットします。

今後も、働く全ての人の「自立」を創造し、巨大な労働市場で社会全体に大きなインパクトを与え続けてまいります。

会社概要

表彰式の様子（中規模部門）

会社名：株式会社Hajimari

設立 ：2015年2月26日

代表取締役：木村 直人

所在地 ：〒150-0043 渋谷区道玄坂一丁目16番10号 渋谷DTビル6階/9階

事業内容：

・ITプロパートナーズ：ITフリーランス×企業のマッチングサービス

・人事プロパートナーズ：人事フリーランス×企業のマッチングサービス

・マーケティングプロパートナーズ：フリーランスマーケター×企業のマッチングサービス

・ファイナンスプロパートナーズ：経理財務フリーランス×企業のマッチングサービス

・メンタープロパートナーズ：現役の経営者・役員の「社外メンター」マッチングサービス

・フリーランスジョブ：ITフリーランス向け案件検索ポータルサイト

・intee：ファーストキャリア支援サービス

・TUKURUS：開発支援と地域支援サービス

・HR University：伴走型eラーニング動画研修サービス

・TechFeed：ITエンジニア向け情報メディア