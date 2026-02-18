映画『ゾンビ1/2～Right Side of the Living Dead～』ポスタービジュアル解禁！30 秒特報映像&場面写真解禁！

株式会社メディアミックス・ジャパン

このたび、「M CINEMA」第⼆弾として制作された、前代未聞のゾンビ映画『ゾンビ1/2 ～Right Side of the Living Dead～』の特報映像(30秒)が解禁され、場面写真も到着しました。

笑えて、スリリングで、ちょっと切ない。理性を保った“半ゾンビ・新宮”の物語が、ついに動き出す。

映画『ゾンビ1/2 ～Right Side of the Living Dead～』の特報映像(30秒)が解禁された。本作は、ゾンビパンデミック終結後の世界で、唯一理性を保った「半ゾンビ」が主人公となる前代未聞のゾンビ映画。

特報では、スーツ姿の半ゾンビ化した主人公・新宮が、職場の先輩でヒロインのえる子に恋をし、インターン生・羽座目(うざめ)に絡まれながらも、仕事の昼休みにビビッドな緑色の肉が詰まったお弁当を口にするなど、半ゾンビでありながら一見平穏な日常を送る姿が映し出される。しかし、穏やかな日常は長くは続かなかった。

後半では、「半ゾンビがゾンビへと変化した」というニュースキャスターのアナウンスを皮切りに、叫び声が響き渡り、パニックとアクションが連続する緊迫の展開へと急転。さらに、怪しげな男・飛衣輪（ひいりんぐ）が語る「癒やしの半ゾンビハウス」というユートピアの存在も示され、“ゾンビ VS 半ゾンビ”という新たな対立構造が浮かび上がり、物語の行方に大きな謎を残す。コメディとパニックが融合した独自の世界観を凝縮した30秒。新宮に待ち受ける“結末”とは--。

映画は3 月20 日(金・祝)キネカ大森にて先行公開。

【あらすじ】

人類はゾンビの脅威に勝利し、世界に残ったゾンビはただ一人。

その“最後のゾンビ”新宮⿓馬(しんぐう・りょうま)こそ、本作の主人公。

彼はゾンビに噛まれても理性を保ち続ける“半ゾンビ”で、社会に受け入れられながら会社員として平凡な日々を送っていた。

しかしある日、インターンの⽻座目（うざめ）くんを思わず噛んでしまったことで、ゾンビパンデミックが勃発！

事態は憧れの先輩・える子、ゾンビ研究者の洞吹田（ほらふきだ）博⼠を巻き込み、「癒しの半ゾンビハウス」で暗躍する謎の男・飛⾐輪（ひいりんぐ）も現れ…。

果たして主人公は、世界を、そして大切な人を救えるのか――！︖

【クレジット】

タイトル：『ゾンビ1/2 ～Right Side of the Living Dead～』

※1/2 と～の間、単語間に半角スペース／読み方：ぞんびにぶんのいち ～ライトサイドオブザリビングデッド～

出演：芳村宗治郎

中田⻘渚、金子清文、田中洸希(SUPER★ DRAGON)、大東駿介

プロデューサー：柳沢太介

監督：太田えりか

脚本：モラル

主題歌：TOKYO 世界「Sprout」

【M CINEMA とは】

長年にわたり、映像制作の第一線を走り続けてきた制作プロダクションのメディアミックス・ジャパン（MMJ）の新たなチャレンジとして、20～30代の若手社員を対象に劇場用映画の企画・プロデュースの機会を与えるプロジェクト「M CINEMA」の第⼆弾。菊地姫奈を主演に迎えて制作された第一弾の『V. MARIA』（2025年4月公開）は、目⿊シネマでの開館50周年記念上映が連日満席となり、各地の劇場や映画祭でも大盛況を記録した。

第⼆弾となる本作は、ゾンビ映画好きの新卒2年目社員・太田えりかが監督として自身初のメガホンをとり、等身大の感性で新しいゾンビ映画を作り上げた。ゾンビ映画といえば「ホラー」という印象が強いが、本作はコメディ要素を加えた「ブラックコメディ」。

“ゾンビあるある”を盛り込みながら、幅広い年齢層が楽しめるB級映画を目指している。

公式サイト：https://mcinemazombie.my.canva.site

