行かずともお店の″今″がわかるように！imako新機能 ″混雑チェック機能″をリリース

株式会社imakoimako直前席キープの新機能「混雑チェック機能」をリリース

株式会社imako（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田真衣）が運営するカフェ混雑情報マップ「imako（いまこ）」（https://app.imakoapp.com/?&utm_source=prtimes&utm_medium=260218(https://app.imakoapp.com/?&utm_source=prtimes&utm_medium=260218) ）は、お店の席を15分間確保できるサービス「直前席キープ」に新機能「混雑チェック機能」を追加したことをお知らせします。

本機能により、席キープの結果に関わらず、お店のリアルタイムな状況がわかるようになりました。

「混雑チェック機能」リリースの背景

「直前席キープ（https://app.imakoapp.com/availableReserveSpots?&utm_source=prtimes&utm_medium=260218(https://app.imakoapp.com/availableReserveSpots?&utm_source=prtimes&utm_medium=260218) ）」は2025年11月のリリース以降、多くの利用者様にご利用いただいております。一方で、「席キープができなかった時、お店がどんな状況なのか知りたい」といったお声をいただいておりました。これらのご要望にお応えし、「混雑チェック機能」を追加いたしました。

「混雑チェック機能」とは

席キープのリクエストに対し、お店から以下のような返信が届くようになりました。

・「現在、満席です。」

・「現在、満席です。1～3組ほどお待ちです。」

・「現在、満席です。4組以上の行列ができています。」

・「現在、貸切営業中です。」

・「本日の受付は終了しました。」

・「本日は臨時休業です。」

これにより、席キープの有無に関わらず、お店のリアルタイムな状況が分かるようになります。また空席がある場合は、そのまま席キープが確定しお店に直接向かうことができ、混雑時はどのくらい満席なのかがお店に向かわなくても分かるようになるため、利用者にとっても事前に計画を練りやすくなります。

利用者にとってのメリット

お店にとってのメリット

- 行かなくてもお店の状況がわかる席キープを試すだけで、お店の混雑状況がリアルタイムでわかります。わざわざ足を運んで確認する必要がなくなります。- 待ち時間の目安がわかる「数組待ち」「4組以上の行列」など具体的な状況がわかるので、待つか別のお店を探すか判断しやすくなります。- 予定が立てやすくなる事前にお店の状況を確認できるので、移動時間や他の予定との調整がしやすくなります。- 満席かも？と諦めてしまうお客様を逃さない一度満席の経験があると、2回目以降も満席なんじゃないかと、入店を諦めてしまうお客様が多くいらっしゃいます。混雑チェック機能により、実際の空席状況を事前に伝えることで、機会損失を防ぐことができます。- 空席時間を有効活用できる空いている時間帯にお客様を呼び込むことができ、売上の平準化につながります。- 混雑状況の問い合わせ対応を削減「今、空いていますか？」といった電話での問い合わせが減り、スタッフが接客に集中できる環境を作れます。

こんなシーンにおすすめ

- 「気になるカフェ、今空いてるかな？」→ 席キープを試すだけで、今の混雑状況がすぐにわかります- 「人気店に行きたいけど、行列は避けたい」→ 待ち組数がわかるので、空いている時間帯を狙えます- 「友達との約束前に、お店を確保しておきたい」→ 空いていればそのまま席キープ、混んでいれば別プランを検討できます

ご利用方法

- imakoアプリで「直前席キープ」対応店舗を確認- 気になるお店で「席キープ」をタップ- 2分以内にお店から返信が届きます- 空席があれば15分席をキープ、満席でも行かずとも状況がわかります！

直前席キープを使ってみる（登録不要）：

https://app.imakoapp.com/availableReserveSpots?&utm_source=prtimes&utm_medium=260218(https://app.imakoapp.com/availableReserveSpots?&utm_source=prtimes&utm_medium=260218)

今後の展望

「直前席キープ」は現在テストリリース中です。より便利にご利用いただけるよう改善を続けてまいりますので、お楽しみに！ユーザーの皆様にとって、なくてはならないサービスとなることを目指し、今後も機能改善・サービス向上に努めてまいります。

「直前席キープ」とは

「直前席キープ」は、imakoアプリからお店を選び、簡単な操作でリクエストを送ることで、お店に15分間、席を確保してもらえるサービスです。「今から行きたい」と思ったその時に、満席を心配することなく、安心してカフェに向かうことができます。

こちらより登録不要でご確認いただけます：https://app.imakoapp.com/availableReserveSpots?&utm_source=prtimes&utm_medium=260218(https://app.imakoapp.com/availableReserveSpots?&utm_source=prtimes&utm_medium=260218)

会社概要

- 会社名：株式会社imako- 所在地：東京都渋谷区神泉町10番15号 アネックス神泉301- 代表取締役：浜田真衣- 設立：2024年3月28日- 事業内容：カフェ混雑情報プラットフォーム「imako」の企画・開発・運営

本件に関するお問い合わせ先

株式会社imako 広報担当

Email: info@imakoapp.com