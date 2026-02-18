宇宙衛星用半導体イメージセンサ・カメラ開発のSUiCTE、シードラウンドで総額1.4億円の資金調達を実施

SUiCTE株式会社

2026年2月18日

SUiCTE株式会社

SUiCTE株式会社（本社所在地：静岡県浜松市、代表取締役社長：赤堀知行、以下「SUiCTE」）は、浜松市認定ベンチャーキャピタルであるクオンタムリープベンチャーズ（QXLV）およびインキュベイトファンドを引受先とするシードラウンドの資金調達を実施いたしました。また、本ラウンドにあわせて浜松市ファンドサポート事業にも採択され、総額1.4億円の資金調達を完了しました。

今回の調達により、SUiCTEは宇宙衛星向け半導体イメージセンサおよびカメラの開発事業を本格的にスタートし、国内における宇宙用センシング技術の供給体制を構築し、グローバル市場への展開を目指してまいります。

■ 背景と目的

近年、小型・超小型衛星の普及により、地球観測や宇宙センシング分野が急速に成長しています。一方で、宇宙用半導体イメージセンサは海外製品への依存度が高く、高コスト・長い調達リードタイム・供給不安定性といった課題が指摘されています。

SUiCTEは、静岡大学発の研究成果と、これまでに培ってきた超高感度・高速・高解像度・耐放射線性といったイメージセンサ技術を強みとし、宇宙用途に最適化した国産イメージセンサおよびカメラの開発に取り組んできました。

今回、浜松市認定VCからの出資および浜松市ファンドサポート事業の採択を受けたことで、地域に根ざした産学官連携のもと、宇宙向けディープテック事業を立ち上げる体制が整いました。これを機に事業を本格始動させ、優秀な人材確保に向けても積極的に取り組んでまいります。

■ 資金調達の概要

・調達額：１億円

・調達方法：第三者割当増資

・引受先(敬称略)：クオンタムリープベンチャーズ株式会社、インキュベイトファンド株式会社

■ 資金調達の用途と今後の展開

このたび調達した資金を活用し、SUiCTEは以下の取り組みを本格的に推進してまいります。

・宇宙衛星向けイメージセンサおよびカメラの研究開発・試作

・耐宇宙環境性能（耐放射線性・信頼性）を備えた製品開発

・国内外の宇宙関連事業者とのPoC・実証実験の推進

・宇宙分野での実績を起点とした、FA・産業用途への横展開

浜松から世界へ、次世代のセンシング技術を届けることを目指してまいります。

■ 引受先からのコメント

QXLV（クオンタムリープベンチャーズ） 代表パートナー 古谷健太郎 氏

SUiCTEは、人工衛星をはじめとする宇宙用途向けに、放射線耐性・高感度・広ダイナミックレンジといった過酷環境に対応するCMOS/CCDセンサおよびモジュールを開発するディープテック企業です。静岡大学・川人教授の研究成果を基盤とする高い技術力に加え、Exit経験を持つ経営陣による優れた事業推進力を高く評価しています。

宇宙産業が盛り上がる中で、半導体領域において日本が依然として強みを持つイメージセンシング技術を武器に、日本発で世界市場を獲りに行ける大きなポテンシャルを秘めた企業として、大いに期待しています。

インキュベイトファンド株式会社 代表パートナー 赤浦 徹 氏

SUiCTEが開発するイメージセンサは、静岡大学発の世界トップクラスの研究成果を基盤に、宇宙や先端ロボットなど過酷環境向けに最適化された次世代センシングデバイスです。川人教授と、事業立ち上げからEXITまでを経験した赤堀氏のタッグにより、学術と事業の両面から高い競争力を実現しています。センサはAI時代の中核インフラであり、日本発で世界に通用する産業基盤構築に向け、我々も全力で支援してまいります。

■ 代表者コメント

SUiCTE株式会社 代表取締役 赤堀 知行

このたび、浜松市認定ベンチャーキャピタルであるQXLV様およびIF様からのご出資、ならびに浜松市ファンドサポート事業への採択をいただき、心より感謝申し上げます。

本ラウンドを通じて、総額1.4億円の資金調達を完了できたことは、当社が目指す技術と事業の方向性が、地域および投資家の皆様から評価された結果であると受け止めております。

現在、宇宙用イメージセンサの多くは海外製品に依存しており、コストや供給面での課題が顕在化しています。私たちは、この構造に対して技術で正面から挑戦し、国内から信頼性の高い選択肢を提供したいと考えており、今回の資金調達を契機に、静岡県産業振興財団に採択された宇宙衛星向けイメージセンサ開発を含め、カメラを含めた研究開発・試作を本格化するとともに、国内外の宇宙関連事業者とのPoC（Proof of Concept）や実証を加速させてまいります。

あわせて、今後の事業拡大に向けて、研究開発・設計・実装を担う人材の採用も積極的に進めてまいります。SUiCTEは、次世代のセンシング技術で、宇宙と社会をつなぐ価値を創出してまいります。

【SUiCTE株式会社 会社案内】

会社名：SUiCTE株式会社（スイクト）

本社所在地：静岡県浜松市中央区城北三丁目5番1号

設立：2024年8月1日

代表者：代表取締役 赤堀 知行

事業内容：宇宙衛星向けをはじめとする半導体イメージセンサ・カメラの開発

および共同開発、受託開発、ターンキービジネス

URL：https://www.suicte.co.jp/

