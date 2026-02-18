国際女性デーに合わせ、フェムケア・ウェルネス特化のPR企画『Mellia BOX』第3弾をリリース

Mellia株式会社

フェムケア・ウェルネス領域に特化したギフティングPR企画『Mellia BOX』の第3弾は、3月8日の「国際女性デー」に合わせた「WOMAN'S SELFCARE BOX」。デリケートゾーンケア、インナーケア、スキンケアなど、過去最大となる14のブランドが参画。女性の心と体をエンパワーメントするアイテムを、美容感度の高いインフルエンサーやメディア関係者のもとへお届けします。

国際女性デー3月8日は「誰かのため」から「自分のため」の時間へ。

仕事、育児、人間関係。女性はいつも誰かのために頑張っている存在だと感じています。私達自身も、経営者として、母として、女性として走り続ける毎日の中で、つい自分のことを後回しにしてしまう瞬間があります。だからこそ国際女性デーには、「誰かのため」ではなく「自分のため」に時間を使うきっかけにしてほしいと思っています。フェムケアやウェルネスは、贅沢ではなく“必要な習慣”です。自分をいたわることは甘えではなく、自分らしく生きるための土台づくり。WOMAN'S SELFCARE BOXが、女性が自分自身を大切にするきっかけになればと願っています。

- Mellia株式会社 CEO 原 由記/和田由紀

＜参加ブランド一覧（五十音順）＞

▪️I'm La Floria（アイムラフロリア）

モイストシャンプー/トリートメント

年齢や出産、環境の変化に伴う「ホルモンバランス」に着目した新発想ヘアケア。 革新的なスカルプ機能と高い保湿力で、変化に負けない強く美しい髪と、健やかな地肌力を育みます。まるで花束を受け取った時のような幸福感を感じるイヴピアッツェローズの香りに包まれる時間は、自宅にいながらヘッドスパのよう。日々頑張る心と体をいたわる、至福のセルフケア体験をお届けします。

▪️Oops WOMB（ウープス ウーム）

ウープスライナー（おりもの用シート）

天然コットン100％、肌へのやさしさを追求した使い捨ての布ライナーです。通気性は176倍*以上、ムレや擦れの気にならないストレスフリーの着け心地で、デイリー使いにぴったり。また、生理中のムレ防止に、ナプキンの上に貼る使い方もおすすめです。

▪️Esthe Pro Labo（エステプロ・ラボ）

ザクロザイムペースト

ザクロに含まれる美容成分“エラグ酸”と、発酵ザクロ＆植物発酵液に着目したダブル発酵ペーストです。 高品質といわれる「ペルシャザクロ」を使用し、実から種まで丸ごとコールドプレスしたザクロエキスに白砂糖などを使用せず、「デーツ」を加えて発酵させました。さらに、植物由来乳酸菌を82種含む「ハーブザイム 113 グランプロ オラックス」を加えて低温で濃縮することで、ザクロ約1.5個分の美容成分“エラグ酸”を含有した濃厚なダブル発酵ペーストになりました。重なる発酵の力で10年先のエイジングケアを創ります。

▪️on:myskin（オンマイスキン）

on:myskin ハーブピーリングソリューション for FACE

韓国の化粧品研究機関と共同開発した、自宅でサロン級のケアを叶える「ハーブピーリング」。毛穴より小さい24,000本以上(※1)の天然マイクロニードルと、厳選された保湿ハーブ成分を独自の比率で配合。肌への負担を最小限に抑えつつ、古い角質を落とし（※2）、ツルツルな水光肌を目指せます。個包装の使い切りタイプで、常に清潔な状態で本格的な肌管理が可能です。化粧品研究機関が妥協なく作り上げたこだわりの一品を、ぜひお試しください。

▪️Kaminii(カミニー）

Kaminii カミニー ヘアミルク

Kaminii（カミニー）とは、YouTube登録者数120万人を超える現役表参道美容師・AYAMARが、成分と仕上がりに徹底的にこだわったヘアケアブランドです。「サロン専売品クオリティを、手に取りやすい価格で」をコンセプトに、毎日のホームケアでサロン帰りのような感動をお届けします。

▪️Collatein（コラテイン）

Collatein コラーゲンプロテイン レモネード味／ピーチティー味

コラーゲン由来の美容習慣プロテイン「Collatein(コラテイン)」は、しなやかなボディメイクをサポートする「コラーゲン由来のプロテイン」を90%含む、10.5gのタンパク質で構成(1回分15g中)。1日分のビタミンCをはじめとするビタミン類、鉄、葉酸、9種のミネラル類などをバランスよく配合。着色料・保存料・グルテンフリー。

▪️Sonael（ソナエル）

Sonael（ソナエル）

スマートフェムケアブランド「Sonael（ソナエル）」 年齢を重ね心とカラダの変化を感じはじめた女性のための、日本初*1、エクオール×ホップ由来の「ホップオール*2」× 大豆イソフラボンの３成分を独自配合したサプリ。大人女性特有のトゲトゲ・どんより・モヤモヤなどの“ゆらぎ”をサポートし、明るく前向きな毎日へ。

▪️BE ON TIME(ビーオンタイム)

PEPTIDE FIX LINER、VEGAN FLUFFY PLUMPER KEYRING SET

韓国で話題になっているリップケアブランド 「BE ON TIME」 のリッププランパーをご紹介させていただきます。 韓国最大のヘルス＆ビューティーショップ“オリーブ・ヤング”で、発売からわずか1週間でメイク部門総合1位を獲得したという実力派です。 BE ON TIME は、“その瞬間に必要なケアを足して、そして守る” というブランドコンセプトを持ち、中でも今回ご紹介するビーガンリッププランパーは、まさにスキンケアしながら唇を美しく見せる 新感覚のアイテムです。

▪️PHUTAWAN （プタワン）

オーガニック モリンガ オイル

潤い、ツヤ肌、呼び覚ます。 毎日のケアに万能ピュアオイル。 モリンガの種子から、コールドプレス製法で栄養素を余すことなく丁寧に抽出したピュアオイル。人の皮脂にも含まれるオレイン酸が肌になじみながら潤いを保ちます。さらっと軽いテクスチャーで、オイルのベタつきが気になる方にも。自然の恵みをそのままに、新鮮な青葉のような香り。天然由来成分100％

▪️PROUST（プルースト）

プルーストクリーム2

累計販売数200万個（※1）を突破したブランドから、更なる進化を遂げた医薬部外品「プルーストクリーム2」が登場。従来の殺菌・制汗力に加え、最新の処方により持続性と肌への密着力をより高めました。3種もの有効成分がニオイの根本原因へアプローチしつつ、ベタつきを抑えたサラサラな使い心地を実現。徹底した品質管理のもと、専門家と共に改良を重ねた自信作です。当社の次世代ニオイ対策をぜひ体感してください。

▪️BEAUTE de PRO（ボーテ・ド・プロ）

ビジューエッセンスEX

プロのメイクアップ・アーティストがモデルのために開発した「モデル美容液」。ハリ・ツヤ・潤いを一度に叶え、しっかりキープできるオールインワン美容液です。日本で初めて配合された『高浸透マイクロイソフラボン』をはじめ、『天然酵母エキス』などの贅沢なプロ処方により、乾燥やハリ不足、キメの乱れといった年齢と共に変化する肌悩みに多角的にアプローチします。確かな手応えと心地よさをもたらす一本です。

▪️ミッシーリスト

シルク保湿マスク

シルクならではの、なめらかでしっとりとした肌ざわりが心地よい保湿マスク。 顔や口元、首まわりをやさしく覆い、乾燥が気になる時に保湿ケアをサポートします。 シルク×コットンの天然素材生地を日本の工場で丁寧に編み上げ、長時間着けてもゴワつきにくい仕様に。 毎日のケアに取り入れやすい、やさしい着け心地です。 就寝中や旅行中など、無理なく続けられるながらケアに。

▪️MEDISOME（メディソーム）

Eyelash Serum（アイラッシュセラム）

従来のまつげ美容液が抱えてきた副作用への不安や使用範囲の制限といった課題に着目し、“まつげが本来育つ環境”を整えることを目的に開発された再生医療発想のまつ毛美容液。世界的科学誌ブランド「Nature Portfolio」の姉妹誌「Biopharma Dealmakers」掲載実績を持つ研究機関由来の幹細胞培養液を配合。色素沈着などが懸念されやすい成分に配慮し、上まつげ・下まつげ・眉毛まで使用可能な設計を実現しました。

▪️ReWEAR（リウェア）

ReWEAR（リウェア） 再生柔軟剤

「ダメージを気にせずにお気に入りの服を楽しみたい」というニーズから生まれた“再生柔軟剤”。デンマークで開発された酵素（セルラーゼ）が毛玉や毛羽立ちを分解・除去して、滑らかな質感に。色くすみを抑え、洗うたびに衣服をよみがえらせます＊。

■『Mellia BOX』について

Mellia株式会社が主催する、フェムケア・ウェルネスブランドに特化したPRパッケージです。 ターゲットとなる層に影響力を持つ「厳選されたインフルエンサー」へ商品をギフティングし、認知拡大と信頼獲得をサポートします。 （過去実績：第1弾「Femcare BOX」、第2弾「Holiday Wellness BOX」）

■Mellia株式会社

“Everyday be yourself.（毎日を自分らしく）”をコンセプトに、2017年に設立。常識や慣習、女性らしさ、男性らしさなど 世の中を取り巻くさまざまな固定観念にとらわれることなく、一人ひとりが力を発揮することで、組織、社会、文化に明るい変化を生みだす未来を目指します。もっとオープンに、そしてシンプルな日々のケアとして根付くことを目指し、ウェルネス領域におけるプロダクトや体験の提供を通じて 人々の美しく、すこやかなライフスタイルの実現に貢献します。

