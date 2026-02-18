【3/24開催＠浜松町】「成長可能性資料」から始まるIR戦略とは？IPO/M&Aを目指す経営者のためのリアル交流会を開催

ブリッジコンサルティンググループ株式会社



公認会計士人材の知見・経験を活用した経営支援サービスを展開するブリッジコンサルティンググループ株式会社（所在地：東京都港区、代表者：宮崎良一）は、2026年3月24日（火）、上場準備企業やM&Aを検討する企業を対象としたリアルイベント「【IPO/M&A交流会】第7弾：成長可能性資料から始まるIR戦略 ── 市場に評価される会社になるには(http://go.pardot.com/l/1103992/2026-02-16/4bx9kf)」を、株式会社プロネクサス本社会議室（最寄り駅：浜松町・大門）にて開催いたします。

開催の背景と目的

IPOを目指す企業にとって、上場時に提出する「事業計画及び成長可能性に関する事項（成長可能性資料）」は、投資家とのコミュニケーションの原点であり、その後の適正な株価形成を左右する極めて重要なドキュメントです。

しかし、多くの企業が「いつから準備すべきか」「何をどこまで開示すべきか」という課題に直面しています。本イベントでは、上場企業のIR課題を解決するスペシャリスト、FiNX株式会社の後藤敏仁氏を講師に迎え、市場から評価される会社になるためのIR戦略を、成長可能性資料の視点から紐解きます。

リアル開催ならではの「ネットワーキングタイム」を設置

第2部では、IPOやM&Aの支援を行う士業、金融機関、各分野の専門家と直接交流できる懇親会を実施いたします。 通常のウェブセミナーでは得られない「現場のリアルな情報交換」や、将来のパートナー候補との「接点作り」の場としてご活用いただけます。

本イベントで学べるポイント・参加メリット

このような方にオススメ

セミナー開催概要

- IPOに向けたIR体制整備の重要性と、準備段階ごとの具体的な考え方- 実務視点で理解する、投資家目線を踏まえた情報開示・コミュニケーションのポイント- IPO・M&A支援に強い士業・金融機関・専門家と直接つながれるネットワーキング機会- 講演と懇親会を通じて得られる、自社フェーズに合った実践的なヒント- 将来のパートナー候補や相談先を見つけられる、リアル開催ならではの情報交換の場- IPO準備を進めており、IR体制をいつ・どこまで整えるべきか悩んでいる経営者・管理部門責任者の方- 上場を見据え、投資家対応や情報開示の考え方を体系的に学びたい方- 将来的なIPOやM&Aに向けて、信頼できる士業・金融機関・専門家との接点を持ちたい方- 他社のIPO準備事例やリアルな課題を知り、自社の進め方の参考にしたい方- 成長フェーズにおけるIR・コーポレート体制全体の強化を検討している方【無料】セミナー申し込みはこちら :http://go.pardot.com/l/1103992/2026-02-16/4bx9kf[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/58_1_d56f56f64c6fc1b7a07326d6c5dac996.jpg?v=202602180951 ]登壇者FiNX株式会社代表取締役後藤 敏仁

上場企業のIR課題を、クリエイティブとマーケットリテラシーの融合で解決する。上場企業CFO経験者であり、FiNX株式会社の代表取締役。 従来のIR活動の枠にとらわれない発想で、多くの企業の「適正な株価形成」を支援。 ファイナンス理論的に正しいことだけでなく、マーケットで現実に起きている現象に着目し日々研究を重ねる。

「良い会社なのに、正しく評価されていない」--そんな企業の悩みを打破するために、今すぐ取り組むべきIRの具体策と、これからの時代に求められる投資家コミュニケーションのあり方についてお話しします。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。

コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/58_2_b6ec072b858ec39b490809ae86692d91.jpg?v=202602180951 ]ブリッジコンサルティンググループ株式会社

