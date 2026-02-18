GBP、旧型番パネルの互換品が豪州で拡大～オーストラリア市場で累計2万枚を突破～

GBP株式会社

再生可能エネルギーの総合ソリューション開発企業のGBP株式会社（本社：東京、以下GBP）は、このたびオーストラリア市場における旧型番パネルの互換品の累計販売枚数が2026年1月末時点で2万枚を突破したことをお知らせいたします。GBPではメーカーの生産終了により廃番となったパネルの出力・寸法・穴位置を再現する互換パネル提供の独自ソリューションにより、パネル交換コストの削減を実現。海外市場においても着実に導入実績を積み重ねており、グローバルでの存在感を高めています。

＜豪州市場、旧型番パネル累計販売２万枚突破＞

このたび、オーストラリア市場における旧型番パネル互換品の累計販売枚数が2万枚を突破いたしました。

GBPでは、廃番となったパネルの出力・寸法・穴位置を再現した互換品パネルを提供することで、既設架台をそのまま活用し工事コスト削減を実現するソリューションを展開してまいりました。この国内市場でも高い評価を得ている独自のソリューションが、オーストラリア市場においても支持されております。

オーストラリアは気候条件が厳しく、太陽光パネルの劣化や故障リスクが高いため、既設発電所における保守・メンテナンス需要が拡大しています。こうした市場背景を踏まえ、GBPは2024年から現地展示会への出展と営業チームの立ち上げを通じて本格的な市場開拓に着手し、今回の累計販売枚数2万枚達成に至りました。

＜メーカー生産終了によるパネルの交換課題＞

太陽光発電システムは10年以上の長期運用が前提となる設備であり、運用期間中の故障や出力低下によるパネル交換は避けられない課題です。しかし、交換が必要なパネルの製造元が既に生産を終了している場合、新型の大型パネルは寸法や仕様が異なるため、架台からの全面交換が必要となり、工事コストと工期が大幅に増大するという課題が生じています。

＜GBP旧型番パネルの互換品の強み＞

GBPでは、廃番パネルの仕様に基づき、寸法・厚み・取付穴位置を元の製品と同一仕様にカスタマイズして製造いたします。これにより、既設の架台をそのまま活用でき、迅速な交換作業が可能となります。

また、既設架台の継続活用により、パネル交換作業を低コストで実現できます。メンテナンス頻度が高い過酷な環境下において、この工事コスト削減効果は長期的な運用コストに大きく影響するため、日本国内をはじめオーストラリア市場においても、この実務的なメリットが既設発電所の運用事業者様から評価されております。

＜今後の展望＞

太陽光発電システムの導入が拡大する中、既設発電所の長期安定運用を支える補修・メンテナンス市場の重要性はますます高まっています。GBPは、国内市場で確立した廃番パネル互換品のカスタマイズ製造力と、既設架台活用による工事コスト削減という独自のソリューションを基盤に、オーストラリアをはじめとする海外市場への展開をさらに加速させるとともに、太陽光発電事業の持続可能性を支援してまいります。

GBPの旧型番パネルの互換品に関するご質問はお問い合わせフォーム(https://www.gbp-global.com/ja/contact/)よりお気軽にご連絡ください。

GBPは、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーのシステム設計と施工、部品の生産、O&Mを提供し、AIやIoT技術も活用した最先端のソリューションを提供する、再生可能エネルギーの総合ソリューション開発企業です。

会社名 ： GBP株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 龍川 洋平

本社所在地 ： 〒105-0013 東京都港区浜松町２丁目５－５ PMO浜松町 9階

設立 ： 2019年8月20日

公式サイト ： https://www.gbp-global.com/ja/