【静岡県南伊豆町石室神社】大学生と地元企業が紡ぐ「縁をふかめるベンチ」除幕式開催

田舎留学プロジェクト

南伊豆町より事業委嘱を受けた学生によって構成される任意団体田舎留学プロジェクト事務局（所在地：静岡県南伊豆町、代表：三井大輝／早稲田大学政治経済学部）は、2026年3月3日、静岡県南伊豆町石室神社境内にて、地元企業である長田建設工業株式会社と協働して制作した休憩用ベンチの完成を記念し、除幕式を開催いたします。

石室崎神社

本企画は、関係人口創出を目的とした事業「ふかめる田舎留学」の参加学生が、長田建設工業株式会社の協力を得て、石室神社を訪れる参拝客・観光客のためのベンチを制作・寄贈する取り組みです。

「ふかめる田舎留学」開催決定(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000176037.html)

単なるベンチ制作に留まらず、南伊豆町と「田舎留学プロジェクト」に参加する学生が築いてきた絆を可視化することを目的としています。最大の特徴は、ベンチ制作後の再塗装といったメンテナンスを学生が継続的に担う仕組みを構築することで、一時的な訪問に終わらない息の長い交流を生み出す点にあります。この取り組みにより、石室神社の参拝客や観光客に向けた憩いの拠点を創出し、観光価値を高めるとともに、学生が将来にわたって町に関わり続ける関係人口として町に定着することが期待されます。

除幕式

- 日時 令和8年3月3日（火） 午後4時 ～ 5時- 場所 石室神社（南伊豆町石廊崎）境内- 次第- - 開式- - 修祓- - 南伊豆町長 祝辞- - 長田建設工業株式会社様 挨拶- - 主催者・学生代表挨拶- - 除幕および記念撮影- - 閉式- 備考 雨天時は神社の軒下にて実施予定です

本件に関するお問い合わせ・取材申し込み

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター支援サークル

田舎留学プロジェクト運営局

担当：岸本 葵（広報担当）

Email：inakaryuugaku@gmail.com

SNS：@inakaryuugaku (Instagram / X)