BridgeWise、米国のデータ分析におけるグローバルリーダー「Context Analytics」を買収

Bridgewise Analytics Ltd.

【日本 - 2026年2月18日】 金融特化AIのグローバルリーダーであるBridgeWise（ブリッジワイズ）は本日、シカゴを拠点とするAI主導のオルタナティブデータ処理におけるリーディングカンパニー、Context Analyticsの買収を発表しました。Context Analyticsの技術は、S&P Global Market Intelligenceをはじめとする金融業界の大手企業で採用されています。本買収により、同社の高度な技術はAPIを通じて、日本国内の銀行、証券会社、投資プラットフォームへ即座に提供可能となります。BridgeWiseは現在、日本において楽天証券、日本取引所グループ、GMOコインなどのパートナーと提携しています。

今回の買収は、単なるテキスト生成ではなく、「規制に準拠した意思決定」のために構築された新しいカテゴリの金融向けAIを日本市場にもたらします。Context Analyticsが持つ非構造化データ処理能力と、BridgeWiseの機関投資家グレードの投資インテリジェンスを統合することで、ガバナンスおよび監督上の要件を満たしながら、市場のナラティブ（文脈・センチメント）を大規模に分析できる単一のプラットフォームが誕生します。

具体的には、金融機関はニュース、決算説明会のトランスクリプト、規制当局への提出書類、そしてソーシャルメディアなどの情報源を、「機械可読なインテリジェンス」として分析可能になります。ブラックボックス化した要約や汎用的な大規模言語モデル（LLM）の出力とは異なり、本プラットフォームは、情報源まで追跡可能（Traceable）であり、かつ監査やリスクレビューに適した、正規化されたセンチメントスコアとイベント連動型のコンテキストを提供します。

資産運用AIにおける新たなベンチマーク

BridgeWiseは、世界7万以上の資産に対し、規制に準拠した多言語AIによる推奨と分析を提供しています。その出力は正規化され、情報源まで追跡可能であり、「AI事業者ガイドライン」や昨年導入された「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」など、AIガバナンスへの要求が厳格化する日本の監査および監督レビューに適しています。

金融機関の間では、説明可能性、監査可能性、そして監督が求められる重要な投資判断において、汎用AIモデルを使用することへの懸念が強まっています。汎用的な既製のLLMはAIを主流に押し上げましたが、高度な規制環境で必要とされるドメイン固有の厳密さとガバナンスを欠いています。BridgeWiseは、汎用モデルに依存できない複雑な規制産業に対し、完全に透明性のある唯一のAIネイティブな代替手段を提供します。

BridgeWise 共同創業者兼最高ビジネス責任者（CBO）、Dor Eligula（ドール・エリグラ）のコメント： 「日本における金融市場でのAIに関する議論は、『実験』から『説明責任』へと移行しています。Context Analyticsの非構造化データ技術をBridgeWiseに取り込むことで、私たちは日本の銀行、証券会社、取引所などに対し、ニュースやソーシャルメディアを含むオルタナティブデータを、日本のガバナンスへの期待や規制の方向性に合致した形で利用可能にします。この買収により、日本市場はブラックボックスAIを脱却し、実際の投資判断において信頼できる『監査対応可能なインテリジェンス』へと移行できるようになります。」

Context Analytics CEO、Joe Gits（ジョー・ギッツ）のコメント： 「BridgeWiseへの参画により、我々が過去13年間にわたり構築してきたものの真の可能性を実現できます。世界の非構造化金融テキストとセンチメントを解読する我々の能力と、BridgeWiseの機関投資家向けAIを組み合わせることで、生の情報をインテリジェントなアクションへと橋渡しする、垂直統合型のエンジンを創造します。」

今後の展望：BridgeWiseのアジア太平洋地域での拡大

Context Analyticsの買収は、日本および同地域におけるBridgeWiseの拡大の次なるステップとなります。2024年、BridgeWiseは金融プラットフォーム向けAIチャットソリューション「Bridget(TM)」をローンチし、楽天証券や日本取引所グループとの提携を通じて成長を遂げました。楽天証券でのローンチから24時間以内に、ユーザーは300万件以上のAIレポートを生成しています。また、今回の買収に合わせ、BridgeWiseは新たなAIウェルスエージェント「pAI」をローンチします。これは、完全にパーソナライズされ、説明可能かつ対話的な方法で、個々のポートフォリオを構築、レビュー、最適化するものです。

これらの提携により、BridgeWiseの機関投資家グレードの投資インテリジェンスは、世界中で2,500万人以上のユーザーに提供されています。監査可能な非構造化データ処理機能をプラットフォームに追加することで、BridgeWiseはこの成長を支えるインテリジェンス層を強化し、日本全体における規制対応型金融AIのロードマップを加速させていきます。

BridgeWiseについて BridgeWiseは、投資家や金融機関が金融インサイトにアクセスし活用する方法に変革をもたらす、資産運用向けAIの世界的リーダーです。規制に準拠した透明性の高いAI技術を駆使し、株式・ファンド分析、多言語ツール、投資特化型AIチャットなどを展開。現在、15以上の言語に対応し、世界50社を超える提携金融機関および2,500万人以上のエンドユーザーに対し、信頼できる投資インテリジェンスを提供しています。日本、シンガポール、米国、ロンドン、ブラジル、タイ、イスラエル、ドバイに拠点を構え、日本取引所グループ（JPX）、SIX、B3、eToro、TASE、楽天証券といった世界有数の金融機関とパートナーシップを結んでいます。 https://bridgewise.com/japanese/

Context Analyticsについて Context Analyticsは、非構造化データを金融専門家向けの実用的な市場インテリジェンスに変革する、AI主導の分析企業です。高度な自然言語処理と独自のモデルを使用し、ニュース、提出書類、ソーシャルメディアなどのソースからリアルタイムおよび過去のインサイトを提供します。Context Analyticsは、投資家、トレーダー、機関投資家がセンチメントを明らかにし、シグナルを特定し、リスクを管理し、予測的なアルファ（超過収益）を生み出すのを支援すると同時に、グローバル市場全体での透明性、拡張性、コンプライアンスを維持しています。 https://www.contextanalytics-ai.com/