ご好評につき第2弾｜会社設立の初期コストを大幅削減　那覇・県庁前レンタルオフィスで「会社設立応援キャンペーン」実施

株式会社バルテック

株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）のグループ会社、株式会社バルテックコミュニケーションズ（本社：東京都新宿区）が運営する「BAレンタルオフィス那覇(https://www.ba-rentaloffice.com/)」にて、会社設立予定のお客様に向けて特別なキャンペーンを実施しておりましたが、多くの反響を受け、当初2月13日（水）までとしていた実施期間を、2月18日(水)～ 2月25日（火）の日程で延長することを決定しました。

■キャンペーン内容

・対象：法人設立予定または拠点開設、移転予定の方

・期間：2026年2月18日(水)～2月25日日（金）まで

・入会金無料

・フリーレント１か月

・月途中分フリーレント

《2月18日にご契約の場合》

→2月の残り期間と翌3月分がフリーレント（家賃無料）となります。

※詳細の金額についてはお問い合わせください。

※いずれも6ヵ月以上のご契約が前提条件です。

■BA那覇について

沖縄のビジネスの一等地として有名な那覇市久茂地の住所で登記可能。

那覇市久茂地1-1-1 9階と覚えやすい住所に拠点を構え、スムーズなアクセスを実現しています。

会社設立や起業、支店開設に適した、市外局番「098」から始まる沖縄の専用電話番号を、低価格で利用できるプランも提供。

さらに、レンタルオフィス・シェアオフィスの会員様には、フリードリンクサービスをご用意しています。

バーチャルオフィスで珍しい有人受付、急な来客などにも対応可能です。

【コンシェルジュ常駐】平日9：30～18：00

本施設は、那覇市の主要交差点の一つである「県庁前交差点」の北西に立地しており、周辺には沖縄県庁や那覇市役所などの官公庁が集積しているほか、沖縄県内のバス路線の中心地である那覇バスターミナルも近接、沖縄の経済・交通の要所に位置しています。

また、沖縄都市モノレール（ゆいレール）「県庁前駅」とは連絡通路で直結しており、高いアクセス性を備えたビジネス拠点として最適な立地です。

■BAならではのサービス

BAレンタルオフィスの会員様向けに専用の098から始まる沖縄の電話番号と、スマホで使用する通話アプリを提供いたします。

スマホ1台でビジネスとプライベートを使い分ける事ができるほか、個室内に回線や電話機を準備する必要がないためコスト削減に繋がります。

外出先でも、会社番号での発信や会社宛ての着信が出来るので、ビジネスチャンスを逃しません。

また、PCを使ってFAXの送受信が出来るオプションもあります。ペーパーレスになり、さらに紛失の心配もありません。

PCやスマホさえあればすぐにビジネスを始めて頂ける環境が整っております。

■BAレンタルオフィス那覇館内イメージ

・応接室(定員4名)

・会議室(定員8名)

・1～3名半個室

・1～3名完全個室

・シェアオフィス

・エントランス

■サービス内容

・ご利用可能時間

レンタルオフィス（個室・半個室）【平日・土日祝 7:30～23:00】

シェアオフィス（フリーデスク） 【平日のみ 9:00～20:00】

※コンシェルジュ常駐時間：平日9:30～18:00（土日祝日休み）

・その他設備・サービス

登記可能/専用電話番号1回線※/郵便物受け取り代行/インターネット無料/フリードリンク

(サービス内容はプランによって異なります)

※スマートフォンがビジネスフォンになる通話アプリ「MOT/Phone」が付属。スマホから会社番号で受発信、PCでのFAX閲覧・送信が可能になります。

「MOT/Phone」の紹介ページ

https://www.ba-rentaloffice.com/concept/(https://www.ba-rentaloffice.com/concept/)

■内覧ご予約方法

BAレンタルオフィス那覇WEBサイトのお問い合わせページよりご予約下さい。

https://www.ba-rentaloffice.com/contact/

お電話でのご予約も承っております。

098-988-9624(電話受付：平日9:30∼18:00)

■ＢＡレンタルオフィス那覇 店舗情報

【住所】

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-1-1 9階

【アクセス】

ゆいレール：県庁前駅 下車 徒歩1分(2F連絡口より直結)

路線バス ：市内バス停(沖銀本店前・琉銀本店前)下車 徒歩3分

市内バス停(県庁前・パレットくもじ前)下車 徒歩1分

市外バス停(県庁北口)下車 徒歩1分

車 ：那覇空港からの所要時間 10～15分

【電話番号】

098-988-9624(電話受付：平日9:30∼18:00)

【WEBサイト】

https://www.ba-rentaloffice.com/location/

□株式会社バルテックコミュニケーションズ

事業内容： コールセンター事業及びレンタルオフィス事業

設立： 2022年8月1日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号

URL： https://www.ba-rentaloffice.com/company/

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL： https://www.webjapan.co.jp/

■株式会社バルテックのクラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」

「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット経由で電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。スマホで会社番号を使った発着信ができ、オフィス以外でも電話業務を行えるため、リモートワークや拠点間の内線通話に対応しています。



企業の業務効率化と顧客対応の質向上をサポートするサービスとして利用されており、迷惑電話対策から社員の電話応対管理まで、幅広いニーズに応えています。

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは

https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)