【オープン記念！生ビール何杯飲んでも1杯8円！】同ブランド4号店目となる「刈谷熱狂酒場ごくらく荘」がグランドオープン日の2月20日(金)限定でキャンペーンを実施！

株式会社Rai&Co

三代名物の濃厚鶏白湯おでん、炭火串焼、肉豆腐が推しのニューレトロ大衆酒場

「熱狂酒場ごくらく荘」(運営：株式会社Rai&Co、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 鈴木拓摩)が、同ブランド4号店目となる「刈谷熱狂酒場ごくらく荘 刈谷店」を、2026年2月20日(金)にグランドオープンいたします。

これを記念して、【生ビール何杯飲んでも1杯8円キャンペーン】を、2026年2月20日(金)限定でキャンペーンを実施いたします。

【オープン記念キャンペーン】生ビール何杯飲んでも1杯8円！

＜キャンペーン概要＞

「刈谷熱狂酒場ごくらく荘 刈谷店」のグランドオープンを記念して、生ビール何杯飲んでも1杯8円となるキャンペーンを2026年2月20日(金)限定で実施いたします。

<提供条件>

・2026年2月20日(金)の17時～22時まで限定。

・8円対象ドリンクは生ビールのみ。

・入店時、スタッフにキャンペーンを利用する旨をお伝え下さい。

・他クーポン券、サービスの併用は不可となります。

・混雑時は90分制とさせていただきます。

・お通し代として396円（税込）を頂戴いたします。

・別途、おひとり様につき、お料理2品以上のご注文必須となります。

・系列店は、キャンペーンの実施をしていません。

【店舗情報】

刈谷熱狂酒場ごくらく荘 刈谷店

〒448-0028 愛知県刈谷市桜町２丁目３２－１

【日～木、祝】17:00～24:00

【金、土、祝前日】16:00～朝3:00

席数:75席

TEL: 0566-95-6677

Instagram:https://www.instagram.com/gokurakusou_kariya/

URL:https://tabelog.com/aichi/A2305/A230503/23095185/

【コンセプト】

～ニューレトロ大衆酒場～

昔ながらのアットホームな雰囲気と新しさを兼ね備えた大衆呑処。

三代名物は濃厚鶏白湯おでん、炭火串焼、肉豆腐。

生中180円（税別）

炭火串焼90円～（税別）

生ビール付き飲み放題付きコース料理2500円（税込）～

【毎月13日は炭火串焼全品半額デー】&【曜日別激安イベント】

毎月13日は炭火串焼何本食べても半額！

毎日曜日別で激安イベント！

【メニュー一覧】

【おすすめメニュー】

フードメニュードリンクメニュー1本90円ガリ豚1本90円豚巻き紅生姜濃厚鶏白湯おでん（各種）肉豆腐株式会社Rai&Co

東海地方を中心に居酒屋と台湾まぜそば専門店を運営。本社は東京の恵比寿に構える。