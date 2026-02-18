【打刻＝アルコールチェック】 勤怠管理システム「MOT勤怠管理」とアルコールチェッカーがシステム連動

株式会社バルテック

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel)を展開する株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）は、勤怠管理システム「MOT勤怠管理」(https://mot-kintaikanri.net/)において、アルコールチェッカーとのシステム連携を本日開始したことをお知らせいたします。

本連携により、従業員の出勤打刻と同時にアルコール測定結果を自動取得・記録できるようになり、法令対応の強化と管理業務の効率化を同時に実現します。

■ 開発背景

道路交通法の改正により、白ナンバー事業者を含む一定条件下の企業に対してアルコールチェックの実施・記録保存が義務化されています。

一方で、多くの企業では以下のような課題を抱えていました。

・紙やエクセルによる管理で手間がかかる

・打刻とアルコールチェックが別管理で抜け漏れが発生

・記録保存や監査対応に負担が大きい

こうした現場の声を受け、

アルコールチェックを社員に徹底させるために勤怠管理と連動させる要望があり、実現しました。

顔認証機で認識した社員情報に勤怠情報とアルコールチェック情報を付加してクラウド管理します。

MOT勤怠管理とアルコールチェッカーをシステム連動させることで、安全管理と業務効率の両立を可能にしました。

■ 主な特長

1. 出勤打刻とアルコール測定の自動連携

出勤時の打刻データと同時にアルコール測定結果を紐づけて保存。

チェック未実施の場合は打刻制限をかける設定も可能です。

2. 記録の自動保存・改ざん防止

測定日時・数値・担当者情報をクラウド上で一元管理。

法令で求められる記録保存にも対応します。

3. 管理者業務の効率化

点呼簿や確認履歴を自動生成。

紙管理・手入力を削減し、管理工数を大幅に軽減します。

4. 安全意識の向上とリスク低減

日々のチェックを習慣化することで、安全運転への意識を向上。

事故リスクの低減および企業の安全管理体制強化につながります。

■ 業種別導入メリット

１． 運送・物流業（トラックドライバー・配送員）

導入メリット

・出庫前点呼と勤怠打刻を同時管理

・複数拠点のドライバー状況をリアルタイム把握

・法令対応記録をクラウド保存

課題解決ポイント

運送業では点呼記録の保存義務があり、紙管理の負担が大きいのが現状です。本連動により点呼・打刻・アルコール測定を一元管理でき、監査対応もスムーズになります。

２．営業車を使用する企業

導入メリット

・出勤打刻と同時にアルコール測定必須化

・白ナンバー事業者の義務対応を徹底

課題解決ポイント

営業職は外出先からの直行直帰が多く、管理が属人化しがちです。

システム連動により未実施リスクを防止し、本社で一括管理できます。

３．介護・訪問サービス事業

導入メリット

・訪問前のアルコールチェック徹底

・利用者宅訪問時の安全担保

・家族・自治体への信頼性向上

課題解決ポイント

利用者宅へ直接訪問する業務では、企業の安全管理体制が信頼に直結します。

本連携により「安全管理の見える化」が可能になります。

■ MOT勤怠管理とは

MOT勤怠管理は、バルテックが提供するクラウド型の勤怠管理システムです。スマートフォン、ICカード、パソコンでのさまざまな打刻方法にも対応し、多様な働き方に柔軟に対応可能です。リアルタイム管理や法令対応機能も備えており、労務管理の効率化に最適。バルテックのクラウドPBX「MOT/PBX」との連携により、内線電話での打刻も可能なのが特徴です。中小企業にも導入しやすい価格で、コストパフォーマンスも高評価です。

勤怠管理システム「MOT勤怠管理」についてはこちら

https://mot-kintaikanri.net/(https://mot-kintaikanri.net/)

【MOT勤怠管理の特徴】

1. 打刻方法が豊富

スマホ、ICカード、PC、固定電話など、多様な打刻方法に対応しているので、オフィス勤務・リモート勤務・外回りなど、どんな働き方にも柔軟に対応できます。

2. リアルタイム管理

管理者がリアルタイムで勤務状況を把握できるため、残業や勤怠の偏りをすぐにチェックでき、労務リスクの軽減にもつながります。

3. クラウド型で簡単導入

インストール不要で、すぐに使えるクラウド型システム。システムに詳しくない企業でも、導入がスムーズで手間がかかりません。

4. 法改正対応もバッチリ

働き方改革関連法にもしっかり対応していて、36協定や有休取得管理、残業上限規制などにも対応。法令順守が簡単になります。

5. コストパフォーマンスが良い

一人あたり数百円程度で利用可能で、中小企業にも導入しやすい価格帯。それでいて機能がしっかりしているのが魅力です。

■バルテックの提供するクラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」

「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット経由で電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。スマホで会社番号を使った発着信ができ、オフィス以外でも電話業務を行えるため、リモートワークや拠点間の内線通話に対応しています。

企業の業務効率化と顧客対応の質向上をサポートするサービスとして利用されており、迷惑電話対策から社員の電話応対管理まで、幅広いニーズに応えています。

MOT勤怠管理と「MOT/TEL（モッテル）」を連携することで有給休暇などに着信を自動で拒否することができるのでワークライフバランスの向上やつながらない権利の対応も可能です。

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは

https://www.mot-net.com/mottel (https://www.mot-net.com/mottel)

