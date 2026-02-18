打ち合わせ不要、5万円からのWeb制作サービス「VOLT」提供開始

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区、以下「当社」）は、2026年2月17日より、オンライン完結型Web制作サービス「VOLT」（ https://volt-web.dev ）の提供を開始いたしました。VOLTは、対面での打ち合わせを一切不要とし、Webフォームからの申し込みのみでコーポレートサイトやランディング

ページ、ECサイトなどを5万円から制作。レスポンシブデザイン、SSL設定、基本SEO対策、修正3回分を標準で含む明朗会計により、全国の中小企業・個人事業主のWeb活用を支援いたします。

■ 開発背景：中小企業のWeb制作を阻む3つの壁

総務省の調査（※1）によると、日本の中小企業のうちWebサイトを開設している割合は大企業と比較して依然として低い水準にとどまっています。当社がWeb制作を検討中の中小企業経営者へのヒアリングを行ったところ、以下の3つの課題が繰り返し挙げられました。

1. 費用が不透明

制作会社に問い合わせても、正式な見積もりが届くまでに数日～数週間かかり、最終金額が当初の想定を大幅に超えるケースが少なくありません。

2. 打ち合わせに時間を割けない

本業に忙しい中小企業の経営者にとって、制作会社との複数回の対面打ち合わせは大きな負担となっています。

3. 発注先の選定が難しい

制作会社、フリーランス、ノーコードツールなど選択肢が多岐にわたる一方、品質と費用のバランスを見極める判断基準がなく、検討段階で断念してしまうケースが多く見られます。

VOLTは、これらの課題を解消し、中小企業が本業に集中しながら必要なWebサイトを手軽に持てる環境を実現するために開発されました。

※1 出典：総務省「通信利用動向調査」

■ VOLTの特長

【打ち合わせ不要、オンラインで完結】

VOLTでは、対面・電話での打ち合わせは不要です。Webフォームから希望するサイトの内容を入力いただくだけで、制作を進行いたします。北海道から沖縄まで、全国どこからでも同品質・同価格でご利用いただけます。

【5万円からの明朗会計】

見積金額がそのままお支払い金額となり、追加料金は一切発生しません。全プランに以下が標準で含まれます。

・レスポンシブデザイン（PC・タブレット・スマートフォン対応）

・SSL証明書の設定

・基本SEO対策（メタタグ・サイトマップ等）

・Googleアナリティクス連携

・修正3回分

・公開後2週間のサポート

【最短3日のスピード納品】

お支払い確認後、翌営業日より制作を開始。ランディングページなどシンプルなサイトであれば最短3日、コーポレートサイトなど複数ページのサイトでも1～4週間程度で納品いたします。

■ 独自の見積もりシステム

VOLTでは、独自に開発した見積もりシステムにより、従来数日を要していた概算見積もりを即時で算出。お客様は24時間いつでも、Web上で概算金額をご確認いただけます。正式な見積もりは担当者が内容を精査のうえ、メールにてお送りいたします。

■ 対応サイト種別

コーポレートサイト／ランディングページ／ECサイト／採用サイト／ポートフォリオサイト／ブログ・メディアサイト／サービスサイト／ブランディングサイト／サイトリニューアル／WordPress制作

飲食、美容・サロン、医療・クリニック、士業・法律事務所、不動産、教育・スクール、IT・SaaS、建設、フィットネスをはじめとする幅広い業種に対応しています。

※本リリースに記載の制作実績等は、正式リリース前のクローズドベータ版における実績も含まれます。

■ ご利用の流れ

STEP 1：無料見積もり

Webフォームからサイトの種類、ページ数、必要な機能をご入力ください。概算金額を即時にご確認いただけます。

STEP 2：正式見積もり・お支払い

担当者が内容を確認し、正式見積書をメールにてお送りいたします。Visa・Mastercard・American Express・JCB・銀行振込に対応しています。

STEP 3：制作開始・納品

お支払い確認後、翌営業日に制作を開始いたします。納品後は2週間の無料サポートをご利用いただけます。

■ 安心の保証制度

・追加料金なし保証：見積金額を超える請求はありません

・安全な決済：すべての決済はStripeを通じた安全な環境で処理されます

■ 今後の展開

当社は今後、月額制のサイト保守・運用プランの提供、多言語対応によるインバウンド事業者向けサービスの展開を予定しております。中小企業がWebを活用してビジネスを成長させるための総合的な支援体制の構築を目指してまいります。

URL：https://volt-web.dev

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Mycat VOLT事業部

メール：info@volt-web.dev