日本シーサート協議会『ロールプレイで鍛える！サイバー攻撃対応演習・訓練ガイド』を出版

一般社団法人日本シーサート協議会

一般社団法人 日本シーサート協議会 インシデント対応演習訓練ワーキンググループは、企業・組織におけるサイバー攻撃対応演習・訓練の実践的手法を体系化した書籍

『ロールプレイで鍛える！サイバー攻撃対応演習・訓練ガイド』 を出版いたしました。

本書は、同協議会が公開している「サイバー攻撃演習・訓練実施マニュアル」をベースに、実務担当者がそのまま現場で活用できるように再構成したものです。企画立案からシナリオ設計、状況付与の作成、当日運営、評価・改善までをステップで整理し、再現性と実用性を重視した内容となっています。

■ 背景

サイバー攻撃の高度化・複雑化に伴い、企業・組織におけるインシデント対応力の強化が求められています。各種ガイドラインや業界指針においても、演習・訓練の実施は重要な取り組みとして位置付けられています。

一方で現場では、次の課題が存在します。

・何から始めればよいか分からない

・設計が難しく、形骸化しやすい

・実施後の評価・報告が整理できない

本書は、こうした課題に対し、実務目線での具体的な進め方を提示するものです。

■ 本書の特長

・ステップ形式による一貫したプロセス整理

・ロールプレイ型机上演習の具体設計方法を解説

・状況付与テーブルや実施項目やプロセスなどのテンプレートを収録

・成功事例・失敗事例を通じた実践的学習

・継続的改善につなげる構成

■ 書籍情報

書名：『ロールプレイで鍛える！サイバー攻撃対応演習・訓練ガイド』

出版社：シーアンドアール研究所

著者：石塚元／井出雄介／伊藤圭亮

発売日：2026年2月6日

価格：3,620円＋税

ISBNコード：978-4-86354-499-4

本のサイズ：A5判／ソフトカバー

出版社公式ページ：

https://www.c-r.com/book/detail/1608

一般社団法人日本シーサート協議会(NCA)

法人名 ：一般社団法人日本シーサート協議会

代表者 ：代表理事 北村達也

所在地 ：東京都千代田区鍛冶町 1-10-6 BIZ SMART神田 904 号室

設立年月日 ：2007年03月28日

URL ：https://www.nca.gr.jp/ (コーポレートサイト)



本件に関するお問い合わせ先は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

nca-sec@nca.jp