『２３区』アンバサダーの俳優・見上愛さんが出演する最新ブランドムービーを2月18日（水）公開

株式会社オンワード樫山

株式会社オンワード樫山（本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）が展開するレディスブランド『２３区』（https://23ku-web.jp/）は、アンバサダーを務める俳優・見上愛さんが出演する2026年春夏最新ブランドムービー「AIと愛」を、2月18日（水）から『２３区』公式ブランドサイト及び公式YouTubeで公開します。

＜ブランドムービー「AIと愛」YouTube URL＞https://youtu.be/9uJq8zqlTBY

＜インタビュー動画 YouTube URL＞https://youtu.be/o78aBwvTBAg

＜メイキング動画 YouTube URL＞https://youtu.be/bkyEfYzjfEo

＜『２３区』2026 SPRING & SUMMER 特集ページURL＞https://crosset.onward.co.jp/feature/2026spring/23ku_aimikami/

『２３区』は、「THE STANDARD，NEW ME」というコンセプトのもと、世代や時代を超えて愛されるシンプルで上質な服を提案しています。

この度のブランドムービーでは、スマート化やデジタル化、そしてAI革命が一層加速する昨今において、進化していくことと、変わらない人間らしいあたたかさを持ち続けること、そのどちらもがこれからの時代に欠かせない価値であると考えました。2026年春夏シーズン、いつもより刺激的なスタイルに身を包んだときに垣間見える、自信や気品、優美さといった側面にフォーカス。「Cool」と「Cute」、異なる印象のスタイルで登場する見上さんの姿を通して、人々が持つ「進化していく美しさ」と「普遍的な美しさ」の二面性を表現しています。

また、同日からメイキング動画とインタビュー動画も公開します。メイキングでは、撮影の裏側に密着し、真剣な表情や撮影後のリラックスした笑顔を見ることができます。インタビューでは、一層活躍の場を広げる見上さんの今年の意気込みや最近の気分転換方法、さらに公開時期にちなんだバレンタインデーの思い出や、大人になって成長したと感じることなどを語っていただきました。

■ブランドムービー「AIと愛」について

世代や時代を超えて愛される、シンプルで上質な服を提案している『２３区』。2026年春夏シーズンは、いつもより刺激的なスタイルに身を包んだときに垣間見える、自信や意思、気品、優美さといった側面にフォーカスしました。

ブランドムービーのテーマは、「AI(アイ)と愛(あい)」。見上さんが、マニッシュでスマートな「Cool」スタイルの「AI(アイ)」と、カラフルで柔らかい「Cute」スタイルの「愛」という二つの顔を演じ分けます。15秒間のムービーの中で劇的に印象を変える姿を通して、「進化していく美しさ」と「普遍的な美しさ」を両立する人間の二面性を表現しました。また、グラフィックでは春夏最新スタイル10パターンを鮮やかに着こなしています。

今回のブランドムービーでは、ベーシックな心地よさがありながら、新たな自分に出会う新鮮さも併せ持つブランドの世界観を表現しました。洗練された魅力と、愛が溢れるあたたかさ、両方の大切さを感じられる動画になっています。

【ブランドムービー概要】

タイトル：「AIと愛」

秒数：15秒

公開日：2026年2月18日（水）

＜YouTube URL＞https://youtu.be/9uJq8zqlTBY

【キャプチャ・詳細】

ジャケットにパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートで登場した見上さん。凛としたショートボブヘアと、カメラに向けるクールな眼差しが印象的です。映像が横に流れると、オールホワイトコーデに身を包んだ彼女の姿が。次にカメラが動くと、柔らかなウェーブヘアに赤いカーディガンを肩にかけた姿で現れ、こちらに微笑みかけます。照明も明るくチェンジ。キュートなウインクを送るその瞳に吸い込まれると、次はピンク色のニットにデニムを合わせたスタイルで登場。猫を抱き上げ、満面の笑顔を見せます。



■グラフィック／見上愛さん着用アイテムについて

見上さんが着こなす、『２３区』の最新春夏コーディネート合計10パターンを公開します。「Cool」と「Cute」、それぞれのイメージに合わせた二面性を表現する、見上さんの表情にも注目です。

■LOOK1 ＜Cool＞

KNIT ［KRWOLM0553］：\17,930（税込）

SHIRT［BLWOLM0507］：\20,900（税込）

PANTS［PRWOLM0519］：\22,000（税込）

NECKLACE［AS3DLM0403］：\9,900（税込）

BAG［BO3DLS0202］：\16,940（税込）

BELT［YR3DLS0207］：\10,890（税込）

SHOES［SE3DLM0404］：\18,920（税込）

■LOOK2 ＜Cute＞

KNIT［KR23LM0454］：\13,970（税込）

SHIRT［BLWOLM0508］：\20,900（税込）

PANTS［PRWOLM0421］：\23,980（税込）

SHOES［SE3DGA0201］：\26,950（税込）

■LOOK3 ＜Cool＞

JACKET［JKWOLM0502］：\32,890（税込）

CAMISOLE［KKWOLM0540］：\8,910（税込）

ONE-PIECE［OPWOLM0334］：\19,910（税込）

SHOES［SE3DLM0404］：\18,920（税込）

■LOOK4 ＜Cool＞

SHIRT［BLWOLS0314］：\21,890（税込）

SHIRT［BL23LS0312］：\17,930（税込）

PANTS［PRWOLM0513］：\23,980（税込）

■LOOK5 ＜Cute＞

BLOUSE［BLWOLM0514］：\24,970（税込）

KNIT［KRWOLM0554］：\19,910（税込）

PANTS［PRWOLM0519］：\22,000（税込）

■LOOK6 ＜Cute＞

JACKET［BLWOLM0413］：\29,920（税込）

TANK TOP［KKWOLM0337］：\6,930（税込）

ONE-PIECE［OPWOLM0507］：\27,940（税込）

■LOOK7 ＜Cool＞

KNIT［KRWOLM0452］：\17,930（税込）

SHIRT［BL23LS0312］：\17,930（税込）

CUT&SEWN［KKWOLS0332］：\9,900（税込）

PANTS［PRWOLM0318］：\22,990（税込）

BELT［YR3DLS0207］：\10,890（税込）

SHOES［SE3DGA0203］：\31,900（税込）

■LOOK8 ＜Cute＞

SHIRT［BLWOLM0503］：\20,900（税込）

CUT&SEWN［KKWOLS0333］：\10,890（税込）

PANTS［PRWOLM0409］：\27,940（税込）

BAG［BO3DLM0402］：\16,940（税込）

SHOES［SE3DLM0403］：\18,920（税込）

■LOOK9 ＜GOLD LABEL＞

JACKET［JKV8LS0920］：\79,970（税込）

GILET［BLV8LM0941］：\39,930（税込）

TANK TOP［KKWOLM0337］：\6,930（税込）

ONE-PIECE［OPV8LS0922］：\42,900（税込）

SKIRT［SKV8LS0923］：\42,900（税込）

SHOES［SE3DLM0404］：\18,920（税込）

■LOOK10 ＜Cute＞

JACKET［JKWOLM0406］：\31,900（税込）

KNIT［KRWOLM0554］：\19,910（税込）

CUT&SEWN［KKWOLM0541］：\8,910（税込）

SHIRT［BLWOLM0509］：\23,980（税込）

PANTS［PRWOLM0418］：\23,980（税込）

SHOES［SE3DLM0404］：\18,920（税込）

■メイキング動画

メイキング動画を、2月18日（水）から『２３区』公式ブランドサイト及び公式YouTubeで公開します。動画前半は「Cute」スタイルの「愛」、後半は「Cool」スタイルの「AI(アイ)」を演じた撮影の様子を収録。見上さんの雰囲気の変化や、猫と一緒に撮影に臨む無邪気な笑顔は必見です。

＜メイキング動画 YouTube URL＞https://youtu.be/bkyEfYzjfEo

■インタビュー動画

見上さんへのインタビュー動画を、2月18日（水）から『２３区』公式ブランドサイト及び公式YouTubeで公開します。2025年秋のアンバサダー就任を経て、引き続き活躍の幅を広げる彼女の2026年の意気込み、気分転換方法、大人になって成長したと感じることなどを伺いました。バレンタインデーの印象深い思い出についてもお話しいただきました。

＜インタビュー動画 YouTube URL＞https://youtu.be/o78aBwvTBAg

【詳細】

――本日の撮影はいかがでしたか？ご感想をお聞かせください。

今回、二面性を見せるということで、いろんな洋服を着させていただいて、すごく楽しいです。

――2025年秋にアンバサダーに就任して以来、反響はありましたか？

母が「愛が着てたあのダウン買ったわ」とか言ってくれて（笑）、周りの人たちからの反響もあってすごく嬉しいです。

――印象に残っているバレンタインデーの思い出は？

私、中高女子校に通っていたので、毎年100個単位で友達とチョコレートを交換するのが普通だったんですけど、ある時「結構みんなチョコレートに飽きてるんじゃないかな」と思って、枝豆とチーズを持って行ったんですよ。そしたらすごい好評で、バレンタインは枝豆をたくさん配っていた思い出があります。冷凍の状態で持って行って、お昼休みにはちょうど溶けていて、チョコレートのお返しに枝豆とチーズのセットをお渡ししてました。学年が大体200人ちょっといたので、半分で見積もっても100人ぐらい。部活の先輩や後輩とも交換するので、それを入れるともっとでした。

――今年の意気込みを教えてください。

2025年後半もそうだったんですけど、朝ドラの撮影に入っていて、2026年も続いていくので、2025年に引き続き楽しみながら頑張れたらいいなと思います。現場の雰囲気はすごく良くて楽しいんですけど、最初はやっぱりお着物を一日中毎日着ていることに慣れなくて。でもだんだん所作にも慣れてきて、楽しんでます。

――意気込みを漢字一文字で表すと何でしょうか？

「食」です。毎年睡眠は大事にしようと思って生きていて、睡眠は大事に出来る習慣がついたので、次は食事だなと思っています。ちょうどご飯を作る系のアニメにハマっていたこともあり、今、食への探究心がすごいことになっているので、食を探求しつつ、自分が健康でいられるご飯を作れるようになりたいなと思ってます。美味しいご飯もいっぱい食べに行きたいんですけど、やっぱり撮影でなかなか叶わないことが多いので、帰ってからささっと自分で美味しいご飯を作れるようになりたいなと思います。夜帰ってきたら自分で作るのを諦めちゃうことが多いので、夜に帰ってきても自分でご飯を作る、ということを目標に頑張ります。

――前回のインタビューで言っていたラジオ体操は続いていますか？

撮影が始まってみて気づいたんですけど、ちっちゃい子をずっとおんぶしたり、抱っこしたり、そういうことがすごく多かったので、ラジオ体操をせずとも、撮影の中でものすごい筋力と体力がつきました。

――取り入れている気分転換方法を教えてください。

やっぱり寝ることと食べることと、あとお風呂。めちゃめちゃ基本的なことで、気分転換してます。プラスで時間を取るとなるとなかなか大変だったりもするので、普段必ずやることの中で気分転換できるようにしてます。気持ちは元気でも体は疲れていることもあるので、そういう時は自分の好きな入浴剤を入れてゆっくりお風呂につかったり、いつもより少し長めに睡眠時間をとったりしています。

――今後挑戦したい役柄は？

こういう役をやりたいなとか、この役が自分に合ってるなっていうことは考えずに、マネージャーさんが「こういうのどう？」と言ってくださった役柄に割と素直に向き合っています。その方があんまり自分のイメージが固まらなくて、自分自身も飽きずに楽しみながらいろいろ挑戦できるかなと思うので、そこはいい意味で人任せというか、その時の風に乗るという感じです。やったことない役柄で言うと、宇宙人・超能力者だなと思って前回もお答えして、いまだにやってないので、やりたいです。

――今ハマっているものは何ですか？

元々好きだったんですけど、この数カ月間でもっと温泉にハマって、こだわりながらいろんな温泉に入りに行ってるので、ちょっと寒い冬の時期から暖かい春の時期にかけても温泉に入りに行きたいなと思います。朝ドラの撮影で那須地方に行くことが多くて、やっぱりあっちの方の温泉は最高でした。

――大人になって成長したなと感じる部分は？

寝相が良くなりました。すごく寝相が悪くて、ちっちゃい時はベッドから落ちちゃうので布団で寝てて。気づいたら180度回ってたり、今日寝相が良かったと思って起きたらお母さんに360度回転してたよって言われたりするぐらい寝相が悪かったんですけど、大人になってすごい寝相良くなりました。時々壁に足をぶつけたりとかはあるんですけど、ベッドから落ちるっていうことはなくなりましたし、多分回転もしていないので、だいぶ成長したなと思います。

――今新しく始めたいことは？

最近ハンドケアがすごい気になってて、動画とかが流れてきて、個人でやってる方もいれば、ハンドサロンに行かれてる方とかもいて、そういうハンドケアをちゃんとやったことがなかったので、やってみたいなと思います。そもそもハンドクリームを塗る習慣もなかったので、まずはそこから頑張ってみようかなと思います。

――見上さんが最近思わず笑顔になったことは何ですか？

猫ちゃんとの撮影が最近で一番笑った気がします。すごい可愛くて、私に向かって走ってきてくれるカットとかがあったんですけど、その姿とかが愛おしくて愛おしくて、すごい元気をもらいました。本当にお利口さんで、抱っこしても泣いたりもしないし、すごく頭のいい猫ちゃんでした。

――動物はお好きですか？

好きなんですけど、あまり周りで飼っている人がいなくて。年末などに中高の同級生のお家に行った時に、犬も猫もいて、そこで触らせてもらったりするんですけど、最近あんまり猫ちゃんに会えていなくて、久しぶりの猫ちゃん補給をしました。

――この春夏に楽しみたいのはどんなファッションでしょうか？

冬は割と暗い色とか落ち着いた色を選びがちになるので、春夏は普段着ないような明るい色にチャレンジしたいなと思っています。（今回）ピンク色のニットを着て、ピンクのシャツを巻いているコーディネートがあったんですけど、顔が明るく見えるような、ああいうピンクも私服だとあんまり持ってないかもと思って、こういうのもいいなと思いました。

――最後に、動画を見るみなさんにメッセージをお願いします。

皆さんこんにちは、『２３区』アンバサダーの見上愛です。今回の動画もかっこよく、そして、春夏のワクワク感があって少しハッピーな感じもある映像になっているなと思います。是非楽しんでご覧ください！

■プロフィール

見上 愛（みかみ あい）

2000年10月26日生まれ。東京都出身。2019年にデビュー以降、映画・ドラマ・舞台・CMと活躍の場を広げる。近年の主な出演作に、映画「不死身ラヴァーズ」、Netflixシリーズ「恋愛バトルロワイヤル」の主演作や、NHK大河ドラマ「光る君へ」、映画「国宝」、劇場アニメ「ALL YOU NEED IS KILL」などがある。今後の待機作に、映画「正直不動産」、春には主演を務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」の放送が控える。

■ブランド概要

『２３区』のコンセプトは、“THE STANDARD，NEW ME”.

世代、時代を超えて愛される、シンプルで上品な服。

常に新しく、シックでモダンな自分らしいスタイル。

美しく、心地よく、今の空気をまとう。