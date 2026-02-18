産業医×経営の最前線──エムスリーキャリア主催・企業向けセミナーに代表の薮野淳也が登壇

株式会社なべふぁ

株式会社なべふぁ（本社：東京都北区、代表：薮野淳也）の代表の薮野淳也は、エムスリーキャリア株式会社（本社：東京都港区、代表：沼倉敏樹)が主催する企業向けオンラインセミナー

「あなたの会社は大丈夫？産業医が語る御社の長時間労働危険度チェック＆対策」

に登壇いたします。

「あなたの会社は大丈夫？産業医が語る御社の長時間労働危険度チェック＆対策」

本セミナーは、2024年度の脳・心臓疾患および精神障害の労災請求件数が増加傾向にある社会的背景を踏まえ、企業が見落としがちな長時間労働リスクの“予兆”と具体的対策を提示する実務型プログラムです。

昨年は産業医向けに数々のセミナーに登壇し大きな反響を得ましたが、今回は対象を産業医に限らず、企業(経営層・人事・衛生担当者)に拡大し、よりわかりやすくした課題解決特化型セミナーとして開催されます。

■開催概要

「あなたの会社は大丈夫？産業医が語る御社の長時間労働危険度チェック＆対策」

日時：2026年2月25日（水）

11:00-12:00／12:00-13:00／13:00-14:00（※いずれも同内容）

形式：オンライン開催

参加費：無料（通信料は参加者負担）

対象：経営者・人事担当者・労働衛生に携わる方 等

備考：参加できない方には録画データ送付（視聴期間：セミナー終了日から1週間）

特典：アンケート回答者に講演資料を提供

主催：エムスリーキャリア株式会社

応募URL：https://sangyoui.m3career.com/service/news/overwork-seminar/

■ 長時間労働は「法令対応」ではなく経営リスクへ

近年の脳・心臓疾患および精神障害の労災請求件数は依然として高水準にあり、企業にとっては

・労災認定リスク

・訴訟リスク

・ブランド毀損

・離職率上昇

・採用競争力の低下

といった経営インパクトに直結しています。

しかし現場では、

「面談はしているが本質的な改善につながらない」

「何が危険サインなのかわからない」

「産業医との連携が形式的になっている」

といった構造的課題が存在しています。

■ 本セミナーで提示する実践知

本セミナーでは、

・ 最新労災データの構造的読み解き

・ 長時間労働リスクの“危険な予兆”の具体例

・ 組織構造・心理的バイアスの影響

・ 自社リスクを判定するチェックリスト

・ 産業医を経営に活かす連携プロセス

を体系的に提示。

単なる制度解説ではなく、

「自社の危険度を可視化し、次の一手を決める」

ことを目的としています。

■ 産業医×経営の最前線を現場から提示

薮野淳也は、東証プライム上場企業を含む15社以上と産業医契約を締結し、企業内部に深く関与する現役産業医です。

さらに、

・ビジネスパーソン特化型クリニック「Stay Fit Clinic」

・厚生労働省認定 指定運動療法施設「CrossFit Aoyama」

を運営し、医療・運動・産業保健を統合した三位一体モデルを構築。

制度論ではなく、“実際に機能する産業保健”の現場知を企業側に翻訳して提示する点が特徴です。

■ 本セミナーの意義

今回の登壇は、単なる講演活動ではなく、

「産業医を“法令対応要員”から“経営パートナー”へ」

という新しい位置づけを社会に提示する挑戦でもあります。

企業の健康リスクを、福利厚生の延長ではなく、経営課題として可視化する。

その第一歩となるセミナーです。

今回の登壇は単発の講演ではなく、

企業向けに産業医の実践知を継続的に発信し、経営課題解決に伴走していく取り組みの一環です。

■ 代表プロフィール

薮野淳也（医師・産業医）

薮野淳也

1988年東京都出身

慶應義塾大学総合政策学部卒業後、徳島大学医学部に入学・卒業

・『産業医が教える会社の休み方』（中央公論新社）著者

・15社以上の企業で産業医支援

・指定運動療法施設運営

・医療×運動×産業保健を統合した支援モデルを実践

社会医学系専門医、認定スポーツ医

健康運動指導士、健康運動実践指導者

「働く人が健康を犠牲にせず挑戦できる社会」を理念に活動。

■ 【書籍】産業医が教える 会社の休み方（中公新書ラクレ）

・ 休職の制度や手順を知りたい

・ 「甘え」と言われないか不安

・ 働き方そのものを見直したい

→ 現役産業医が書いた、“働くあなた”のための休み方の教科書。

URL：https://amzn.asia/d/0hmhvuMT

■ 株式会社なべふぁについて

株式会社なべふぁは、産業医・心療内科医・運動指導者の複数の専門性をもとに、働く人と組織のウェルネス向上を支援する法人です。

心療内科「Stay Fit Clinic」運営

指定運動療法施設「CrossFit Aoyama」併設

東証プライム上場企業を含む15社以上での産業医支援実績

医療・運動・組織支援を“すべて自社で”提供できる稀有なプレーヤーとして、健康経営の実行支援を行っています。

■会社名：株式会社なべふぁ

代表者：薮野淳也（医師・産業医・CrossFitトレーナー）

事業内容：産業保健事業、フィットネス事業、企業向けウェルネス支援

URL：https://www.nabefa.co.jp

株式会社なべふぁ

CrossFit Aoyama & Stay Fit Clinic

■ CrossFit Aoyama

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1-5 THE BATON南青山5F

営業時間：平日 7:00～21:30、土曜 8:00～16:30、日曜 7:00～12:30（祝休）

アクセス：東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩3分

URL：https://www.crossfitaoyama.com/

■ Stay Fit Clinic

同ビル内に併設。心療内科・内科として働く人の健康管理・運動療法を実施。

URL：https://www.stayfitclinic.tokyo/