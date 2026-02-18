KDDIとアクセンチュアのジョイントベンチャーARISE analyticsが全社ワークフロー基盤として「SmartDB」を導入〜意思決定の質とスピード向上、ガバナンス強化を支援〜

KDDIとアクセンチュアのジョイントベンチャーARISE analyticsが全社ワークフロー基盤として「SmartDB」を導入〜意思決定の質とスピード向上、ガバナンス強化を支援〜