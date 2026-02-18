こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住宅補助金の大転換期に備える、3社共催のオンラインセミナーを開催
「みらいエコ住宅2026 」徹底解説＆GX住宅実践セミナー
株式会社エヌ・シー・エヌ（東京都千代田区、代表取締役社長：田鎖郁男）は、東京電力エナジーパートナー株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：長崎桃子）、株式会社創樹社（東京都文京区、代表取締役社長：中山紀文）と工務店・設計事務所・ハウスメーカーを対象に、３社共催によるオンラインセミナー「みらいエコ住宅2026」徹底解説＆GX住宅実践セミナーを2026年3月12日（木）に開催いたします。
2026年の住宅業界における補助金事業は「子育てグリーン」から「みらいエコ住宅支援事業（みらいエコ2026）」へと移行します。
本事業では「GX志向型住宅」への支援が継続されるものの、補助額160万円から110万円への減額や、第三者機関による証明書の変更など、実務に直結する重大な変更が行われます。
本セミナーでは、本格稼働直前に新ルールの完全理解と、減額下でも利益を確保するためのGX志向型住宅の、複雑な補助制度の実務手続き解説、太陽光発電を効率的に活用する最新設備、さらにGX志向型住宅で省エネの成果を上げている工務店の実例紹介を90分で網羅的に解説いたします。
■セミナー概要
タイトル：「みらいエコ住宅2026 徹底解説＆GX住宅実践セミナー」
日 時：2026年3月12日（木）14:30〜16:00
会 場：オンライン開催（Zoomウェビナー）
定 員：1,000名（先着順）
参加費：無料
共 催：株式会社エヌ・シー・エヌ、東京電力エナジーパートナー株式会社、株式会社創樹社
お申し込み：株式会社創樹社
URL：https://forms.gle/6g3EwfyKhxM6KC9S8
■プログラム
第１部：制度解説「子育てグリーン」から「みらいエコ2026」へ
登壇：武藤友気（株式会社エヌ・シー・エヌ 環境設計部）
第２部：GX志向型住宅の「設備・エネルギー」最適解
登壇：河田志穂氏（東京電力エナジーパートナー株式会社 カスタマーテクノロジーイノベーション部）
第３部：GX志向型住宅をつくる工務店に聞く「GX住宅」実践事例
進行：沖永篤郎氏（『ハウジング・トリビューン』編集長）
登壇：成瀬慎吾氏（株式会社大雄 ユーハウス事業部設計部課長）
佐々木英樹氏（株式会社リベスト 常務取締役盛岡支店長）
本件に関するお問合わせ先
■本リリースへのお問い合わせ
株式会社エヌ・シー・エヌ 企画室：木津・石渡
TEL：03-6897-6311（代） mail : press@ncn-se.co.jp
