こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都 蔦屋書店】美術家・山口歴のスタジオGOLDWOOD ARTWORKSの中西伶、入江広基、サトウリホミ、平野啄也による「GROUP SHOW 2026」を2月20日（金）より開催。
京都 蔦屋書店（京都市下京区 京都郄島屋 S.C.［T8］5F・6F）では、ア−ティストの中西 伶、入江 広基、サトウ リホミ、平野 啄也による「GROUP SHOW 2026」を、2026年2月20日（金）〜3月28日（土）の期間、５Fエキシビションスペースにて開催します。
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/52815-1050020216.html
概要
美術家・山口歴（やまぐち・めぐる）のスタジオGOLDWOOD ARTWORKSでアシスタントを経験してきたアーティスト4名の最新作を紹介するグループ展を開催します。
入江広基は、新シリーズ「Satori Blur」を発表します。幼い頃から繰り返し抱いてきた「手ぶれはなぜよくないものとされるのか」という問いを起点に、一般に当然とされる認識からこぼれ落ちるものへ独自の視点を向け、作品として結実させています。また本シリーズは、入江が試行錯誤を重ねた末に辿り着いた表現の起点でもあり、シリーズとしての一体的な世界観と、個々の作品が持つ見どころの双方を備えています。
サトウリホミは、17世紀の画家を着想源とする最新作を展示します。色彩バランス、構図、テクスチャといった要素が織りなす独自性は一目でサトウの作と分かる特徴であり、キャリアを重ねるなかでその研究をさらに深めてきました。本展では、大型作品から手のひらサイズまで幅広い新作が並びます。
平野啄也は、2025年のグループ展ではスタジオ運用で生じる廃材を構築的に扱った作品群を発表しましたが、本展では家具の形状をもつ作品を発表します。実際に家具として使用できる一方で、スタジオの工作実務を担ってきた平野が、ホームセンターで購入できる部材のみを用いて、家具として成り立つための仕組みを表現しています。
本展にあわせて、4名の近作を掲載した小冊子の刊行を予定しています。また会期中には、ポーラ美術館主任学芸員・内呂博之氏と作家によるアーティストトークを開催します。
※アーティストステートメントはこちらよりご覧ください。
https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/52815-1050020216.html
プロフィール
中西 伶｜Rei NAKANISHI
1994年 三重県生まれ。2016年に渡米し、山口歴のアシスタントとして作品制作に携わる。2019年に帰国後、GOLDWOOD ARTWORKSに所属。静岡県を拠点に、国内外にて展示発表を続ける。従来の絵画の制作方法にプリンティングを組み合わせたアプローチで作品を制作する。近作では、グラフィックのほか、3Dモデリング、AI、NFTなどの技術を掛け合わせながら時代の動きによって変化し続ける価値について問い、制作を通して表現の本質を模索している。
Selected Exhibitions：
2025 グループ展「“ART CIRCLES” Charity Exhibition by Back Wall Project」- 大阪
2024 個展「表層の季節」- GINZA TSUTAYA BOOKS - 東京
2024 グループ展「Collection Exhibition」- Maison JE Bangkok - バンコク
2023 グループ展「ART TAIPEI 2023」- DOPENESS ART LAB - 台北
2023 グループ展「Chimera」- Powerlong Art Center - 上海
2023 グループ展「エウレカトーハク！◉89」- 東京国立博物館バーチャル展示室 - 東京
2023 グループ展「ART FAIR TOKYO 2023」- 西武百貨店 渋谷店 美術画廊 - 東京
2023 個展「街への距離、画家の記憶」- OIL by 美術手帖ギャラリー - 東京
2022 個展「yue」- DOPENESS ART LAB - 台北
2022 グループ展「ART FAIR TOKYO 2022」- 西武百貨店 渋谷店 美術画廊 - 東京
2022 個展「TREE OF LIFE」- DIESEL ART GALLERY - 東京
入江 広基｜Hiroki IRIE
神奈川県葉山町出身。2018年に渡米し、ニューヨークを拠点に活動する写真家。視覚が不確かになる瞬間や、知覚の揺らぎに関心を寄せ、写真表現を通して探求している。新作「Satori Blur」では、実体験を起点に、イメージは意図的な操作ではなく、「待つこと」によって立ち現れるものとして捉え、その生成のプロセス自体を作品化している。2025年に写真集「わからない」を刊行。光灯ギャラリー（東京）にてグループ展に参加。写真集という媒体を通して独自の表現を追求している。
サトウ リホミ｜Rihomi SATO
東京生まれ。現在はニューヨーク、ブルックリンを拠点に活動。2015年に渡米し、抽象芸術およびミクストメディアを学ぶ。ペインディング、ドローイング、コラージュ、スティッチングを軸に、布や木材、石膏、金属など多様な素材を用いたミクストメディア作品を制作している。近年は身体、構造、境界、既成概念や固定観念からの解放をテーマに、素材や支持体の構造に着目しながら身体感覚に基づく表現を探っている。近年の展示に、2023年 個展「Friday Night Humanism 」Hiro Okamoto Gallery（東京）、2024年 個展 「 Senses of Bonds 」銀座 蔦屋書店 FOAM CONTEMPORARY（東京）、グループ展EVERYWOMAN BIENNIAL （NY）、2025年 グループ展 「アマルガム」光灯（東京）などがある。
平野 啄也｜Takuya HIRANO
1995年神奈川県生まれ。学生時代に建築を学び、数年間の実務経験を積んだ後、ニューヨークに渡る。主に素材やプロセスに重点を置き自身の作品制作に取り組んでいる。本展の「structure chair」シリーズでは椅子から構造的要素を抽出し、その役割や機能を直接的に表現している。
展示歴：group show"amalgam"2025
販売について
作品は、2月20 日（金）11：00よりエントリー受付開始。
3月1日（日）より、店頭にて先着販売を開始いたします。
プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
アートのECプラットフォーム「OIL」では、一部作品を3月2日（月）12：00〜3月28日（土）20：00の期間販売します。https://oil.bijutsutecho.com/
展覧会詳細
「GROUP SHOW 2026」
会期｜2026年2月20日（金）〜3月28日（土）
時間｜10：00〜20：00 ※最終日のみ17：00閉場
会場｜京都 蔦屋書店 5F エキシビションスペース
主催｜京都 蔦屋書店
入場｜無料
お問い合わせ｜kyoto.info@ttclifestyle.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/52815-1050020216.html
GOLDWOOD ARTWORKSについて
GOLDWOOD ARTWORKSは、ニューヨークを拠点に活動する美術家山口歴を中心としたアートコレクティブ。境界線の越境を基本理念とし、現代美術に限らず、様々なメディアやジャンルにおいて「誰も見たことのない究極のヴィジュアル表現」を追求している。過去にトヨタ、The X Games、UNIQLO、Oakley、Billionaire Boys Club、HUFなどとプロジェクトを発表。絵画制作を軸に、彫刻作品、エディション、マーチャンダイズ、スペシャルプロジェクト、限定出版物等の企画制作を行なっている。近年の活動はポーラ美術館でのグループ展への参加（山口、2024）、2024年度公益財団法人日本卓球協会派遣の卓球男子日本代表ウェアへの作品図版提供（山口、2024）、東京国立博物館創立150周年記念バーチャル展示への参加（中西、2023）、グループ展「アマルガム」（入江、サトウ、平野、2025）など。
京都 蔦屋書店
京都郄島屋S.C.［T8］5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。
住所｜〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都郄島屋S.C.［T8］5・6階
電話番号｜075-606-4525
営業時間｜10:00〜20:00
※6Fシェアラウンジのみ、8:00〜22:00
HP｜https://store.tsite.jp/kyoto/
X｜@KYOTO_TSUTAYA（https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA）
Instagram ｜@kyoto_tsutayabooks （https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks）
Facebook｜京都 蔦屋書店
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029
TTC LIFESTYLE株式会社
TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、郄島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。３社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
ホームページ｜https://www.ccc-artlab.jp/
Instagram（@ccc_art_lab）｜https://www.instagram.com/ccc_art_lab/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp