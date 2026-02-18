【京都 蔦屋書店】美術家・山口歴のスタジオGOLDWOOD ARTWORKSの中西伶、入江広基、サトウリホミ、平野啄也による「GROUP SHOW 2026」を2月20日（金）より開催。

【京都 蔦屋書店】美術家・山口歴のスタジオGOLDWOOD ARTWORKSの中西伶、入江広基、サトウリホミ、平野啄也による「GROUP SHOW 2026」を2月20日（金）より開催。