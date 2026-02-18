こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新型スポーツ電動アシスト自転車「CROSSCORE RV」を発売〜街中での利便性とオフロードでの走破性を兼ね備えたマルチパーパスeBike〜
ヤマハ発動機株式会社は、スポーツ自転車の高い走行性と電動アシスト機能のメリットをハイブリッドさせたスポーツ電動アシスト自転車（eBike）「YPJシリーズ」の新モデル「CROSSCORE RV（クロスコア アールブイ）」を3月7日に発売します。
「CROSSCORE RV」は、「365 days,1 bike〜Bring “e” to my life〜」をコンセプトに開発。ベースとなるCROSSCORE RCが持つオンロードでの走行性にオフロードの要素を追加し、日常の街乗りから休日の冒険まで使用シーンを問わず、 “ちょっとした非日常”を感じられるマルチパーパスモデルです。ターゲットは、アウトドアマインドを持ち、通勤から週末のレジャーまで1台でオールマイティに使用したい方としました。主な特徴は、1）SHIMANO製12速ドライブトレインをはじめとする本格オフロード向けパーツの採用、2）カジュアルで特別感のあるカラーリングデザインなどです。
ヤマハ発動機のスポーツ電動アシスト自転車「YPJシリーズ」は、2015年の発売開始から10年が経過しました。現在では、通勤などの日常使用からマウンテンライドなどのレジャー用途まで幅広いシーンで使用されています。本モデルは、これまでの感謝の気持ちを込めて、積み上げてきた知見をもとに厳選したコンポーネントを採用し、より多くの方に手に取っていただけるよう開発しました。今後も当社は、多くのお客さまにお楽しみいただける製品開発を目指していきます。
「CROSSCORE RV」
（コスミックブラック）
《主な特徴》
1）SHIMANO製12速ドライブトレインをはじめとする本格オフロード向けパーツの採用
走行状況に応じて最適なギア選択が可能なSHIMANO製12速ドライブトレインや、高剛性で悪路でも安定した走行を可能とするサスペンション、急勾配や荒れた路面でも安定してコントロールが可能なブレーキなど高い利便性を実現する本格オフロード向けパーツを採用しました。また、軽量・コンパクトでありながら、高いアシスト性を実現したドライブユニット「PWseries S2」を搭載。急な坂道や、オフロード走行時など高いアシスト力が求められる場面でも、よりスムーズな加速を発揮し、幅広い用途で快適な走行をサポートします。
SHIMANO製12速ドライブトレイン
ドライブユニット「PWseries S2」
2） カジュアルで特別感のあるカラーリングデザイン
日々の通勤から休日のちょっとした遠出まで、どんなシーンやファッションにもマッチするカジュアルなカラーリングを採用。光沢ブラックとブラスカラー（真鍮）グラフィックの組み合わせによる特別感に加え、サドル・グリップ・タイヤウォールなどをベージュカラーに統一し、軽快なトータルコーディネートに仕上げました。
