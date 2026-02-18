全薬工業栃木工場に知事感謝状を授与

かぜ薬「ジキニン」でおなじみの全薬グループの全薬工業株式会社 (本社：東京都文京区 代表取締役社長 橋本弘一 以下、全薬工業)は、環境美化活動「愛リバーとちぎ」の活動に対して、栃木県の福田富一知事から知事感謝状を授与されましたのでお知らせいたします。

全薬工業栃木工場が実施している環境美化活動について

◆「愛リバーとちぎ」「愛ロードとちぎ」を継続実施

「愛リバーとちぎ」、「愛ロードとちぎ」は、河川環境の維持向上や安全で快適な道路環境を整備するとともに、道路や川を愛する心を育むために行っている環境美化活動です。全薬工業栃木工場は栃木県及び大田原市から、河川・道路の環境美化に取り組む「愛リバーとちぎ」「愛ロードとちぎ」の実施団体に認定されています。栃木工場の全従業員は日頃から協力し合い、積極的に2つの環境美化活動を行っています。この度は「愛リバーとちぎ」を15年以上継続している点を評価いただき、知事感謝状を贈呈されました。

全薬工業栃木工場は今後も「愛リバーとちぎ」「愛ロードとちぎ」を継続して積極的に実施し、環境美化に努めてまいります。なお、今年度は来る3月7日（土）8時30分から「愛ロードとちぎ」活動を実施する予定です。

＜実施回数＞

「愛リバーとちぎ」2010～2025年度 通算48回

「愛ロードとちぎ」2012～2025年度 通算69回

当社HP「環境美化活動」ページでもご案内しています。

https://www.zenyaku.co.jp/sustainability/environment/beautification.html

全薬グループについて

全薬グループは、グループの経営管理を担う「全薬ホールディングス株式会社」、医薬品などの研究・開発・製造を担う「全薬工業株式会社」、製品販売ならびに通信販売を展開する「全薬販売株式会社」で構成されています。また、全薬工業株式会社が創業以来掲げている「模倣せず、一歩前進した医薬品を創生し、効きめを創り、効きめで奉仕する」の創薬理念のもと、独創的な医薬品の開発に不断の努力を重ねてまいりました。それを基盤として地域の保健衛生の向上を目指し、全国のお取引先様とともに医薬品の適切な使い方や健康づくりの啓発を推進しています。総合感冒薬「ジキニン」シリーズ、敏感肌用基礎化粧品「アルージェ」シリーズをはじめ、生活者の皆様の健康ニーズにお応えする製品をご提供しています。医療用医薬品分野においては、患者さんに希望を持っていただけるように、そして笑顔になれる医薬品の創生をテーマに取り組んでいます。

商号：全薬ホールディングス株式会社

本社：東京都文京区大塚5-6-15

代 表：代表取締役社長 橋本弘一

創 業：2022年10月4日

事業内容：グループの経営管理およびそれに関連する業務を担う持株会社

ホームページ：https://www.zenyaku.co.jp