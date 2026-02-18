2月2０日（金）・2１日（土）「大阪マラソンEXPO 2026」開催！

大阪マラソン組織委員会は、2月20日（金）～2月21日（土）の2日間、インテックス大阪にて「大阪マラソン EXPO 2026」を開催します。

「大阪マラソン EXPO 2026」は、スポーツや健康、食を愛する約5万人が訪れる関西最大級のイベントです。 会場では最新のランニングギアや健康・お洒落アイテムの体験、販売ブース、パフォーマンス満載のステージ、そして大人気の「うまいもん市場」が登場！ 大阪らしいグルメはもちろん、世界の美味しいものもあるかも！？ “ARE YOU READY?”を合言葉に、ランナーも応援する人も一緒に盛り上がれる2日間。 笑顔とエネルギーにあふれる空間で、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

クロークサービス（1個600円、キャッシュレス決済のみ）もご用意しています。

■「大阪マラソンEXPO2026」開催概要

日時：2月20日（金）11:00～19:30（19:00 最終入場）

21日（土）10:00～18:30（18:00 最終入場）

場所：インテックス大阪２号館・１号館（展示エリア・うまいもん市場）・３号館（ランナー受付・クローク）

（大阪市住之江区南港北1丁目5－102）

■ランナー参加コンテンツ

・めっちゃええやん！ フォトスポット思い出の記念写真をパシャリ

会場内外にフォトスポットが多数出現！マラソン当日にむけて気分をアゲていこう！！

・めっちゃ応援しまっせ！寄せ書きコーナー

メッセージボードに大会出場に対する目標や思いを寄せ書きし、みんなで盛り上げてマラソンを楽しもう！

・自分に宣言！目標タイムで記念撮影

目標タイムと一緒に記念撮影。チャレンジしたいタイムを設定し大会当日チャレンジしてみよう！

・「みんなの挑戦」をひとつにしよう！プロジェクト

皆さまの「挑戦」をボードに貼って、OSAKA MARATHON 2026 の文字を完成させよう！

"ONE TEAM 大阪マラソン2026" 感動の瞬間を皆で作り出そう！

・自分のNAME があるか？！ “ チェック”～オールランナー～を一気に紹介します。

34,000人すべてのランナーの氏名を掲載！自分の名前を探して、記念撮影をパシャリ。

■うまいもんが大集結！大阪ならではのうまいもん市場

天下の台所「大阪」のうまいもんが集まるうまいもん市場！今年は大阪だけではなく、世界のうまいもんが大集合！大会前にうまいもん市場でパワーチャージしてベストタイムを目指そう！

■大阪マラソンオフィシャルショップが登場！

大阪マラソン2026公式グッズや、大阪・関西万博とのコラボレーション商品、数量限定でキン肉マンコラボレーショングッズも販売します！

※大阪・関西万博コラボレーション商品については入場整理券を配付します。

大阪マラソン2026公式グッズについての詳細はこちら：https://www.osaka-marathon.com/2026/goods/

■寄附先団体がランナーの皆さまをお出迎え！大阪マラソン チャリティコーナー

大阪マラソン2026のチャリティパートナー（寄附先団体）の活動を紹介するコーナー。

寄附先団体がランナーの皆さまをお出迎えします！

大阪や日本、世界にどんな課題があり、どんな団体がどんな活動で解決しようとしているのか確認できます。

■ステージプログラム＜OSAKAええやんステージ＞

※出演者・スケジュールは変更になる場合があります。予めご了承ください。

沿道応援「ランナー盛上げ隊！」をはじめ、⼤阪マラソン2026を応援するランナーやアーティストなど、たくさんの出演者が集結するステージをアグレッシブに開催！

ランナーの皆さまに役立つ”めっちゃええやん！”なコンテンツをてんこ盛りでお届けします。





＜主なステージプログラム＞

めっちゃええやん！ 大阪マラソンEXPO2026 沿道応援 「ランナー盛上げ隊！」

マラソン当日にランナーを盛り上げる沿道応援「ランナー盛上げ隊！」が一足早く皆さまを応援します！

教えて！！「PUSH講習会」～ランナーが心停止で倒れた！その時あなたは！？

大阪ライフサポート協会から講師を招いて、もしもの事態に備える知識と行動をお伝えします。

Osaka Metro PRESENTSギネス世界記録™に挑戦！みんなで創る ⼤阪マラソン応援モザイクアート ギネス世界記録™認定授与式

2025年10月～12月に皆さまから寄せていただいた「笑顔」と「チャレンジ」の写真を使ってモザイクアートを作る「ギネス世界記録™に挑戦！みんなで創る、大阪マラソン応援モザイクアートキャンペーン」。厳正なる審査の結果、15,052人に参加いただいたことが世界一と認定され、ギネス世界記録™公式認定員より認定証が授与されます。

大阪マラソンのええとこぎゅっと！ 魅力まるわかりトーク！

大阪マラソンの走り方を初級・中級・上級ごとにレクチャー

世界のマラソン探訪！

世界43カ国53のフルマラソンに出場した鈴木ゆうりさんからのビデオメッセージなど、世界のマラソンのめっちゃええやんな情報がてんこ盛り！

Run, Laugh, Enjoy! Osaka performance Stage

海外のランナーにも楽しんでいただける、言葉の壁を越えたOSAKAのエンターテインメントステージ！

なないろチャリティステージ

第1部としてチャリティアワード2部門（支援額の部、支援人数の部）の表彰、第2部にはチャリティオークションを開催。

ステージプログラムの詳細はこちら

2月20日（金）https://www.osaka-marathon.com/2026/expo/program-20/

2月21日（土）https://www.osaka-marathon.com/2026/expo/program-21/