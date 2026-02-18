シャルジャ首長国のスルタン・ビン・アハメド副首長、上海の映画スタジオ、映画パーク、スタジアムを訪問

上海--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- UAEシャルジャ首長国副首長でシャルジャ・メディア評議会議長のシェイク・スルタン・ビン・アハメド・ビン・スルタン・アル・カシミ殿下は2月14日（土）、上海市車墩にある80万平方メートルの上海映画スタジオと映画パークを訪問されました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260215850449/ja/



Sultan bin Ahmed visits Shanghai Film Studios, Film Park and Stadium (Photo: AETOSWire)

殿下は、800～3000平方メートルの広さを誇る4つの専用スタジオ、大規模な衣装倉庫、制作支援施設、クラシックカー、統合型制作サービス機能で構成される上海映画スタジオの仕様を概説したビデオを鑑賞されました。

また、AI技術を用いて制作された作品についての説明を受け、録音室、画質管理部門、編集およびポストプロダクション施設を視察、さらに映画制作プロセスの発展についての説明にも耳を傾けられました。

さらに、音響効果ホールに赴かれ、映画作品で使用されている最も著名な音響技術に関するプレゼンテーションをご覧になり、「グリーンクロマ」技術や水中撮影技術の応用分野についての説明を受けられました。

シェイク・スルタン・ビン・アハメド殿下は、多様な設備を備えた撮影ロケ地を備えた上海映画パークも訪問されました。殿下は「静安寺路」の撮影現場を視察し、歴史的な橋のデザインに合わせて再建された「浙江路橋」のロケ地も視察されました。

殿下は、映画やテレビ番組制作の重要なリソースの一つであるクラシックカー展示場も視察されました。1930年代に町で使用されていた車両をモデルにした列車で園内を巡り、園内の主なイベントやサービスについて説明を受けられました。

2月13日（金）の午前には、殿下は8万人収容可能な上海サッカークラブスタジアムをご視察されました。視察中、殿下はスタジアムの各セクションを視察し、クラブの試合を報道する様々なメディアに対応する施設を視察されました。

殿下は上海サッカークラブ博物館も訪問され、スタジアム運営センターの総経理である王氏による、クラブの歴史における功績と優勝回数に関するプレゼンテーションを聴講されました。また、イベント、試合、トーナメントを高度なデジタル技術を用いてアーカイブするシステムについての説明を受け、インタラクティブなタッチスクリーンもご覧になりました。

シャルジャ・メディア評議会議長でもある殿下は、クラブの主な功績やチームの勝利を収めた写真資料や試合の様子も巨大スクリーンで鑑賞されました。

殿下は、スマートアプリ、デジタルプラットフォーム、ソーシャルメディアのライブ放送、専用スタジオ、そして来場者の集中力やシュートスキルを向上させるインタラクティブなスタジアムゲームによるクラブとファンのコミュニケーションについても説明を受けられました。

さらに、スタジアムのファンの入退場のためのAIを活用した顔認識、ピッチ上の監視、ファーウェイによるディスプレイ技術、最新のスタジアム技術、AIを活用したデータ管理についても説明を受けられました。

これらの訪問の最後に、シャルジャ・メディア評議会議長殿下は中国側と贈り物や記念盾を交換し、集合写真を撮影し、訪問に対する喜びを表明されるとともに、スポーツ、メディアおよび技術管理、コンテンツ作成、映画製作の分野で協力を強化し、経験を交換することの重要性を強調されました。

今回のシャルジャ・メディア評議会議長殿下の上海訪問には、シャルジャ放送局長官のモハメド・ハッサン・カラフ氏、シャルジャ政府メディア局長官のタリク・サイード・アライ氏、シャルジャ・メディア評議会事務局長のハッサン・ヤコブ・アル・マンスーリ氏、シャルジャ・メディアシティ（シャムス）長官のラシッド・アブドゥラ・アル・ウバド氏、シャルジャ放送局長官のサレム・アリ・アル・ガイティ氏、シャルジャ政府メディア局長官のアリア・ブ・ガネム・アル・スワイディ氏、およびシャルジャ・メディア評議会事務次長のヘッサ・アブドゥラ・アル・ハマディ氏らが同行されました。

*配信元：AETOSWire

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260215850449/ja/

Contacts

Hussain Al Mulla

Hussain.AlMulla@SGMB.ae

Source: Sharjah Government Media Bureau





