コーヒー豆色彩選別機市場：2032年までの249百万米ドル規模への成長予測
コーヒー豆色彩選別機
コーヒー豆色彩選別機とは、光学センサーや高解像度カメラを用いてコーヒー生豆または焙煎豆の色調・明度・表面状態を高速かつ非接触で検知し、規格外豆や欠点豆を自動的に分離・除去するための産業用選別装置である。豆ごとの微細な色差や斑点、異物混入をリアルタイムで判別し、エア噴射などの機構によって選別を行うことで、製品品質の均一化と歩留まり向上を実現する。主にコーヒー生産国の精選工程や焙煎工場、食品加工ラインに導入されており、官能評価に依存してきた品質管理を定量化・自動化する中核設備として、市場では高付加価値型の品質管理機器に位置付けられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341846/images/bodyimage1】
コーヒー豆色彩選別機世界総市場規模
Global reports調査チームの最新レポート「グローバルコーヒー豆色彩選別機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、グローバルコーヒー豆色彩選別機市場は2025年の165百万米ドルから2032年には249百万米ドルに成長し、2026年の市場規模は約175百万米ドルと推計されており、2026-2032年のCAGR（年間成長率）が6.1%に達すると予測されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341846/images/bodyimage2】
製品タイプ別分析：Belt Type Color SorterとChute Type Color Sorterの技術競争
製品タイプ別では、Belt Type Color SorterとChute Type Color Sorterに分けられる。Belt Type Color Sorterは、高精度選別と大量処理能力が特徴で、大型コーヒー加工工場での導入が多い。一方、Chute Type Color Sorterは、小型・軽量で設置コストが低いため、中小型コーヒー加工工場での需要が高まっている。2024年のデータによると、Belt Type Color SorterのCAGRは6.5％とChute Type Color Sorter（5.8％）を上回り、技術革新が市場構造を変革している。典型事例として、ブラジルの某大型コーヒー加工工場は、Belt Type Color Sorterを導入し、選別精度を99.5％まで向上させた。
用途別分析：Large Coffee Processing PlantとSmall and Medium Coffee Processing Plantの需要動向
用途別では、Large Coffee Processing PlantとSmall and Medium Coffee Processing Plantに分けられる。Large Coffee Processing Plantは、大量生産に伴い、高精度・高速の色彩選別機が求められている。一方、Small and Medium Coffee Processing Plantは、コストパフォーマンスと設置の容易さが重要視されている。2025年の予測によると、Small and Medium Coffee Processing PlantのCAGRは7.2％と最も高く、成長可能性が期待されている。一方、Large Coffee Processing Plantでは、AIによる自動選別システムの導入が進んでいる。
企業別分析：競争構造の変化と技術革新
企業別では、Bühler、Satake、Tomra、Anzai Corporation、Sovda、Genio Roasters、Promech Industries、Realtech Colorsorter、Anhui Zhongke Optic-Electronic Color Sorter Machinery、Hefei Growking Optoelectronic Technology、Wesort、Anhui Bida Optoelectronic Technology、Color Sorter Group、Daewon、Angelon、Meyer、Anhui Hongshi Optoelectronic High-tech、Techik Instrumentなどが主要企業とされる。これらの企業は、売上、シェア、事業戦略、収益モデルを比較し、競争構造や企業ポジショニングを整理する。近年、技術革新が競争の焦点となっており、AIによる色彩解析や高解像度カメラの採用などの技術が導入されている。2023年のユーザー調査によると、Bühlerの製品は、耐久性と售后服?で高評価を得ている。
