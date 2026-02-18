保険業界のAIの先陣を切るmea Platform、SEPから5,000万米ドルのグロース・エクイティによる資金調達、業界のコンバインド・レシオ改善と利益率向上へ

バミューダ諸島ハミルトン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- AIネイティブの保険テクノロジー企業mea Platform（以下「mea」）は、エンタープライズ・テクノロジー企業への投資を主導するSEPから、5,000万米ドルの少数持分によるグロース・エクイティ投資を受けたことを発表しました。

meaは2021年の設立以来、保険業界におけるAI活用の市場形成を継続的に推進してきました。コンバインド・レシオを短期間で改善し、利益率を強化するmeaの製品への需要が高まっています。

meaは、あえて外部資金に頼らずに事業を展開してきましたが、4年連続で黒字成長を続けています。SEPからの出資は、meaが製品開発と顧客エンゲージメントを一段と強化する後押しとなります。昨年10月に発表した（再）保険業務全般への拡大を今後も継続します。

meaは、保険会社、ブローカー、MGA向けに、独自開発の保険特化型AI製品により、オペレーションのエンドツーエンドの自動化を実現しています。同社の製品は、保険要件に特有の用語や粒度に合わせて事前学習されているため、顧客への導入は短期間で完了し、既存システムへの影響を最小限に抑えたまま導入・連携できます。同社は21か国で顧客環境への本番導入を実現しており、同プラットフォームを通じて処理された総収入保険料は4,000億米ドル超に上ります。顧客およびパートナーには、AXIS、CNA、The Hartford、Markel、SCOR、Ardonagh、Lloyd’s of London、PPL、Accenture、DXC、ServiceNow、Velonetic、Veriskなどが名を連ねています。

業界ではテクノロジーへの投資が続いているものの、多くの保険プロセスは依然として手作業が中心で、リソースを大量に消費します。運用コストは、保険会社のコンバインド・レシオを最大14ポイント押し上げる要因となり、ブローカーでは総支出のほぼ半分を占めます。これは、業界全体で年間約2兆米ドルのコストに当たります。meaのエージェント型AI製品は、業務プロセス自動化を統合的に制御し、運用コストを最大60%削減しながら、総収入保険料（GWP）と利益率の大幅な向上を実現します。

保険業界出身のリーダーが立ち上げたmeaは、業界に対する深い知見と、グローバル規模で実証済みの技術を融合し、業界最高水準の精度を実現しています。この基盤により、meaは引受申込データ取り込み製品から、エンドツーエンドのオペレーション領域へと拡張してきました。迅速な導入に加え、顧客は投資対効果を明確に把握できます。

meaの創業者兼CEOのMartin Henleyは、次のように述べています。

「SEPはエンタープライズ・テクノロジー企業の成長加速に関する豊富な経験を持っています。当社はこれまでと同じ規律と集中をもってmeaを拡大していく中で、SEPと協業できることに期待しています。投資家候補から大きな引き合いがありましたが、長期的な視点、協働的な姿勢、そして次の成長フェーズでの戦略支援を提供してくれる点から、SEPを選択しました。」

「顧客のコンバインド・レシオと利益率の改善に向けた当社の取り組みは、保険特化型AIをグローバル規模で開発・展開してきた長年の蓄積に支えられています。業界がAIの試行から実運用へと進む中で、顧客は、迅速に成果を出せる分野特化技術の価値をより強く評価しています。」

スコティッシュ・エクイティ・パートナーズ（SEP）のマネージングパートナーであるAngus Conroyは、次のように述べています。

「meaは、世界最大級の組織が直面する複雑な課題を解決する、知的財産に富むテクノロジー企業を支援するという当社の方針に非常に合致しています。meaは、グローバルな保険グループに対し、投資対効果を明確に提示できる、強く差別化された本番環境対応のプラットフォームを構築してきました。顧客導入の広がり、成長性、資本効率の高さは、技術力の高さと保険領域に精通したチームの実力を示しています。ダイナミックな市場の中で、meaは現時点で稼働実績があり、検証済みで、拡張も進んでいることが強みです。今後も事業拡大を続けるMartinとmeaチームとパートナーシップを組めることを、私たちは楽しみにしています。」

mea Platformについて

業界に精通したベテランにより構築されたmeaは、分野特化型言語モデル（dsLM）と保険特化のナレッジグラフを活用し、保険オペレーションのあらゆる領域でエンドツーエンドの自動化を提供します。同プラットフォームは、迅速で非侵襲的な導入に加え、即効性のある業務改善と高い拡張性を備えており、導入初日からコストを大幅に削減するとともに生産性を向上させます。www.meaplatform.com

SEPについて

SEPは欧州有数のグロース・エクイティ・ファームであり、エンタープライズ・テクノロジー企業の創業者および経営陣のグローバル展開を支えています。SEPは、累計10億米ドル超の投資と25年にわたる実績を背景に、エンタープライズのオペレーションと成長を変革する創業者と連携しています。SEPは、高度な専門的知見と、長期的なパートナーシップ、そして持続可能な成長への確かなコミットメントを提供します。詳細はwww.sep.co.uk をご覧ください。

