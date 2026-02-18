トップ3社で世界シェア82%―圧電高速ステアリングミラー市場の技術競争最前線
圧電高速ステアリングミラーとは、圧電アクチュエータの変位特性を活用して、微細かつ高速にミラーの角度を制御し、レーザーや光ビームの方向を精密に制御する光学デバイスである。従来の電磁式アクチュエータに比べて、反応速度が非常に高速であり、ナノラジアン単位の角度制御が可能となる。また、コンパクトな構造で高い剛性と応答性を両立しており、光通信、LiDAR、光学計測、医療機器、宇宙・防衛分野など、多様な用途において高精度なビームステアリングを実現するための中核技術とされている。特に、リアルタイムでのレーザー走査や視線安定化が求められる環境下において、圧電素子の直線的・即時的な応答特性が、高信頼性かつ低消費電力での実装を可能にしている。
圧電高速ステアリングミラー業界は、光学、材料科学、精密機械、電子制御といった多領域の技術が融合することで成長を遂げてきた分野である。近年では、単一部品としての提供から、制御ドライバやセンサを含む一体型モジュール化への移行が進んでおり、エンドユーザー側での実装工数削減と応答性最適化が同時に求められている。また、デジタル制御の進展により、圧電素子の駆動アルゴリズムや補償制御も高度化しており、複数軸制御やマルチビーム同時制御といった先進応用にも対応できる技術基盤が構築されつつある。さらに、MEMS技術や非線形圧電材料との組み合わせによる小型化・高出力化の進展も、今後の製品設計に革新をもたらすと考えられる。
本製品市場の成長をけん引する最大の要因は、自動運転技術および次世代センシング分野におけるニーズの高まりである。特に、LiDARや3Dスキャナでは、リアルタイムかつ高精度なビーム制御が不可欠であり、従来の機械式モーターやガルバノミラーでは応答速度や精度面での限界が指摘されている。圧電高速ステアリングミラーは、これらの制約を克服するための有力技術として認識されつつある。また、自由空間光通信や量子通信といった、高安定性が要求される通信インフラにおいても、本製品のポジショニング精度と高速応答性が評価されている。さらに、宇宙機器や医療診断装置においても、振動の少ない動作と高精細制御が求められており、圧電型ステアリングミラーのニーズは年々広がっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界圧電高速ステアリングミラー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593853/piezoelectric-fast-steering-mirror）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが16.2%で、2031年までにグローバル圧電高速ステアリングミラー市場規模は0.76億米ドルに達すると予測されている。
図. 圧電高速ステアリングミラー世界総市場規模


図. 世界の圧電高速ステアリングミラー市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、圧電高速ステアリングミラーの世界的な主要製造業者には、Physik Instrumente、CoreMorrow、DH Science & Technologiesなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約82.0%の市場シェアを持っていた。
