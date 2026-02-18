【オンライン無料開催・日本語通訳付き】株式会社RAIDが2026年3月1日（日）に『マレーシアジョホールバル・インターナショナルスクールフェア』を開催
報道関係者各位
2026年2月18日
株式会社RAID
今回、株式会社RAID（東京都豊島区、以下、RAID）は、現地ジョホールバルの不動産コンサルティング会社・JC ASSET MANAGEMENT SDN. BHD.（以下、JC ASSET社。マレーシア法人）と共催で、2026年3月1日（日）にオンラインで『インターナショナルスクールフェア』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342050/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342050/images/bodyimage2】
マレーシア・ジョホールバルは東南アジアのハブであるシンガポールの対岸に位置し、シンガポールとの距離もわずか1kmに満たず、陸路（橋）でつながっているという立地が特徴的で、現在、シンガポールの地下鉄がジョホールバルに接続されるRTSプロジェクトの工事が進行しています。日本では、サッカー日本代表が初めてワールドカップ出場を決めた「ジョホールバルの歓喜」の舞台として有名です。
マレーシア政府は、このジョホールバルを住居・教育・医療・観光・物流・商業・産業等を総合的に開発する国家プロジェクトであるイスカンダル計画を2006年頃から開発を行ってきました。また、昨今ではJS-SEZの経済特区でビジネス進出の動きがみられ、また、ショッピング施設の増加やハイグレードなコンドミニアムが増えるなど生活環境の質が劇的に向上してきました。
毎日の生活で英語が広く利用されているマレーシアの中でも、ジョホールバルではシンガポールの隣ということもあり、インターナショナルスクールでの教育を比較的リーズナブルな授業料で受けることが出来る魅力があり、数多くのインターナショナルスクールがあります。
今回、参加料無料のオンラインフェアを通じて、ジョホールバルの各インターナショナルスクールに出演していただき、学校の紹介をしていただきます。尚、各学校のプレゼン時間は詳細ページにて順次発表いたします。時間内入退場自由なので、都合が合う時間帯のみの参加も可能ですが、事前申し込みは必須となります。有志留学ママによる日本語通訳付きのため、英語がわからなくても日本語で学校の説明を視聴することが出来ます。
【日本語通訳付・オンライン開催】マレーシアジョホールバル・インターナショナルスクールフェア
【日時】2026年3月1日（日）10時00分～17時00分 時間内入退場自由
【参加費】無料
【参加資格】高校生以下のお子様をお持ちの親御様。事前申込必須
【詳細（参加校アップデート）・申込】https://raidsys.jp/news/international_school_fair_spring_2026/
【株式会社RAID代表者プロフィール】
笹井 大輔
2人の娘をマルボロ・カレッジなどインターナショナルスクールで国際教育を受けさせるため、東京で10年間経営していた会社を売却して、2014年に家族でマレーシア・ジョホールバルに移住。2014年よりJC ASSET MANAGEMENT SDN. BHD.を設立・代表に就任。海外教育・不動産管理・内装・賃貸・購入・相続・売却等、総合的にアドバイスを行う。
【本件に関するお問い合わせ先】
主催：株式会社RAID
コーポレートサイト：https://raidsys.jp/
担当者名：笹井 大輔
TEL：080-1441-8870
Email: m-reic@raidsys.jp
共催：JC ASSET MANAGEMENT SDN. BHD.
コーポレートサイト：https://property-johor.com/
Email: info@property-johor.com
配信元企業：株式会社RAID
