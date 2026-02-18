レッド・シー・グローバル、新たなアドベンチャー＆エンターテインメント地区「ADRENA」を発表



この地域で初となる20以上の多様な陸上・水上体験を提供する施設

サウジアラビア、リヤド--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- リジェネラティブ・ツーリズム・デスティネーション（再生型観光地）「ザ・レッド・シー」と「AMAAL」の開発元であるレッド・シー・グローバル（RSG）は、アドベンチャー＆エンターテインメント地区のオープン計画を発表しました。2月15日から招待客向けのプレオープンを経て、3月1日より一般公開されます。

ADRENAと名付けられたこの施設は、レッド・シー・デスティネーションをはじめ、より広範な地域からのゲストを受け入れます。シュラ島から車で短時間の距離に位置するこの地区では、サーフィンからウェイクボード、クリフダイビングからスケートボードまで、ユニークなアクティビティが提供されます。

手つかずの自然環境の中に位置するADRENAでは、昼夜を問わず様々なムードに合わせたエンターテインメントを提供しています。夜になるとビーチクラブはくつろぎの場へと変貌し、DJによるリズミカルなハウスミュージックに合わせ、美味しい南米料理と特別に厳選されたモクテルメニューを深夜まで楽しめます。

「ユニークなアドベンチャー＆エンターテイメント地区は、スリリングな体験を提供するだけでなく、海岸沿いのライフスタイルがもたらす自由、そのエネルギー、コミュニティ、自然とのつながりを体現しています。ADRENAは持続可能性を中核に据えて建設され、リジェネラティブ・ツーリズムへの取り組みを実証するとともに、昼夜を問わず全てのゲストに忘れられない体験を提供します。皆様のご来訪を心よりお待ちしております」と、レッド・シー・グローバルのグループCEOであるジョン・パガーノは述べています。

「アドレナリン」、「アリーナ」、「ドリーム」という言葉にインスパイアされたADRENAは、興奮、エネルギー、想像力の完璧な融合を実現しています。ADRENAを運営・管理するレッド・シー・スポーツ＆エンターテインメントは、ウォータースポーツ専門のWAMA、水中体験を提供するGalaxea、陸上アドベンチャーを提供するAkunも運営しています。ADRENAは、ゲストが新しい体験へと乗り出し、専門チームと共に世界クラスの施設でアクションスポーツに挑戦し、そのアドベンチャーを公園の外へ、自然の中へと広げていく機会を提供するために設計されています。

海水サーフプールがあるADRENAは、全長215mで開業時にはサウジアラビア最大となります。波の高さは最大2.1mに達し、利用者のスキルに応じてカスタマイズ可能です。

ウェイクボード用の湖、シュノーケル・トレイル、驚異の深さ6mのダイビングプールに加え、子供向けウォータープレイエリアやフローティング・インフレータブル障害物コースなど、家族全員で楽しめるアクティビティや体験も用意されています。スケートパークやBMXパンプトラック、サッカーやバレーボールなどのビーチスポーツエリアも完備しています。さらに刺激を求める方にはオーバーウォーター・ジップラインや高さ10mの「スリップ・アンド・フライ」スライダーも用意されています。

ADRENAには活気あふれるソーシャルハブも備わっており、ビーチクラブ、ライブミュージックプログラム、そして息をのむような紅海の夕日を望むインフィニティプールが楽しめます。

このエリアはアクセシビリティを考慮した設計となっており、多くのプールには段差のない入口が設けられています。ボディボード、パドルボード、ダイビング、シュノーケリングなどのアクティビティに適応可能なオプションが用意されています。これにより、移動やアクセシビリティに配慮が必要なゲストも施設を満喫できます。

ADRENAの設計はRSGの責任ある開発に準拠しています。海水を取り込み、ろ過してアトラクション内で循環させ、再び浄化された状態で戻す持続可能なクローズドループ・システムを採用しています。地区内で使用される淡水はすべて灌漑用に再利用され、環境への影響をさらに最小限に抑えています。

レッド・シーは2023年に初の観光客を迎え、現在9つのホテルが営業しています。これに加え、ジェッダ沖にはスワル・プライベート・リトリートが位置しています。紅海国際空港（RSI）は観光客と居住者双方の玄関口として機能し、リヤド、ジェッダ、ドバイ、ドーハ、ミラノからの国内線・国際線の定期便を受け入れています。

レッド・シー・グローバルとADRENAアドベンチャー＆エンターテイメント地区の詳細については、www.redseaglobal.comをご覧ください。

レッド・シー・グローバルについて

レッド・シー・グローバル（RSG）は、観光、住宅、エクスペリエンス、インフラ、輸送、ヘルスケア、サービスなど、多様な分野を手がける垂直統合型の不動産デベロッパーです。これには、2023年に開業したラグジュアリーなリジェネラティブ・ツーリズム・デスティネーション「ザ・レッドシー」と、今年に初めてのゲスト受け入れを予定通り進める「AMAALA」が含まれます。

第三のデスティネーションであるスワル・プライベート・リトリートは2024年に開業します。RSGはまた、アル・ワジ空港の改修プロジェクトも受託しており、既存ターミナルとインフラのアップグレードに加え、新たな国際線ターミナルの建設を進めています。

RSGはPIF傘下の企業であり、サウジアラビアが経済を多様化するという国家的野心を支える要です。RSGは、拡大するデスティネーション、子会社、事業のポートフォリオを通じて、より持続可能な未来に向けて世界をリードし、責任ある開発がいかに地域社会を向上させ、経済を活性化させ、環境を強化できるかを示すことを目指しています。

www.redseaglobal.com

