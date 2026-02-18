Disk Drillの無料版、使う前に知っておくべき「500MBの壁」
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG 無料版」は定期的にアップデートが行われています。2026年1月16日にリリースされた最新版10.7.0ではデータ復元機能の性能がさらに向上しました。
■ Tenorshare 4DDiG 無料版 公式サイト：https://x.gd/Ank20
はじめに
データを消してしまったとき、多くの人が最初にたどり着くのがDisk Drillです。ただ、無料で使えると思って試したら、すぐ壁に当たったという声が絶えないソフトでもあります。
この記事ではDisk Drillの仕様を正確に整理したうえで、同じ目的をより多く無料で達成できる代替手段を紹介します。
Disk Drill無料版の制限――「累計500MB」という壁
Disk Drill無料版で復元できる上限は、累計500MBまでです。「1回あたり」ではなく累計なので、合計が500MBを超えた時点で以降の復元はすべて有料版が必要になります。
ミラーレスカメラのRAW画像（Sony α7シリーズなど）：1枚あたり25～45MB前後
4K動画（GoPro、DJIドローンなど）：1分あたり約350～750MB
RAW撮影で1日分の写真なら20枚前後で超過。4K動画なら1分に満たないうちに上限に達します。有料版（Pro）は11,980円と、ちょっとデータを取り出したいだけの用途には、少し重い判断になります。
Disk Drill vs Tenorshare 4DDiG 無料版――何が違うのか
同じ「無料のデータ復元ソフト」でも、無料でできる範囲は大きく異なります。
ここでは、定番ソフトの１つであるTenorshare 4DDiG 無料版と比較します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342082/images/bodyimage1】
Tenorshare 4DDiG 無料版の最大の違いは無料で2GBまで復元できる点です。 RAW画像なら約50～80枚、JPEG写真なら約250～500枚分に相当し、「昨日撮った写真が全部消えた」「旅行の動画を誤って削除した」といった多くのケースを無料のまま対処できます。
■ Tenorshare 4DDiG 無料版をダウンロード：https://x.gd/ApexP
Tenorshare 4DDiG無料版の操作手順――3ステップで完了
１：スキャン対象を選択
起動後のホーム画面でドライブ（SDカード・外付けHDD・内蔵SSDなど）を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342082/images/bodyimage2】
２：スキャン実行
復元したいファイルの種類を選択して「スキャン」をクリック。今回は例として「写真」のみを選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342082/images/bodyimage3】
３：復元
スキャンが終わったら、復元したいファイルを選択して「復元」をクリック。以上で完了です。スキャン元と同じドライブへの保存は必ず避けてください（上書きによる復元不能を防ぐため）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342082/images/bodyimage4】
■ Tenorshare 4DDiG 無料版をダウンロード：https://x.gd/ApexP
データが消えたら、まずこれだけ守る
ソフト選びより前に重要な原則があります。それは、気づいた瞬間そのドライブへの書き込みをやめること。
削除されたデータは、新しいファイルが上書きされるまで実際には残っています。ファイル保存・ソフトのインストール・OSの自動更新、こうした操作すべてが復元対象を壊すリスクになります。気づいた時点でドライブを安静に保ち、別のストレージに復元ソフトをインストールして対応するのが基本です。
■ Tenorshare 4DDiG 無料版 公式サイト：https://x.gd/Ank20
