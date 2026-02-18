機械買取センター、創業8周年を前に工場設備と不動産の一体支援体制を開始
Ekuipp株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：松本 悠利）が運営する「機械買取センター」は、2026年3月7日に創業8周年を迎えます。これを機に、中古工作機械の買取に加え、宅地建物取引業免許を有する専門パートナーとの連携による、工場不動産を含めた一体支援体制を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342079/images/bodyimage1】
近年、事業承継や工場閉鎖、設備更新に伴い、機械と土地・建物を同時に整理したいというニーズが高まっています。機械買取センターではこれまで、マシニングセンタ、NC旋盤、フライス盤、研削盤、射出成形機、プレス機などの中古工作機械を全国対応で買取してまいりました。
今回開始する一体支援体制では、工場設備の査定とあわせて、提携不動産会社を通じた工場用地・建物の売却相談も可能となります。これにより、製造業企業様の資産整理をより円滑に進めることを目指します。
本取り組みの主な内容は以下の通りです。
・中古工作機械と工場不動産の同時相談受付
・工場閉鎖時の設備・不動産整理支援
・宅建資格を有する専門パートナーとの連携による適法対応
・国内外ネットワークを活用した資産再流通支援
創業8周年を機に、機械買取センターは製造業の資産流動化を支える体制をさらに強化してまいります。
-代表コメント-
代表取締役 松本 悠利
「創業8周年を迎えるにあたり、製造業企業様から寄せられるご相談は、機械単体の売却から工場全体の資産整理へと広がっています。今回の取り組みにより、設備と不動産を一体で相談できる体制を整えました。今後も透明性の高い機械買取サービスを提供してまいります。」
-会社概要-
社 名 Ekuipp株式会社
所 在 地 東京都大田区山王2-5-13
経 営 陣 代表取締役 松本 悠利（CEO）
設 立 2018年3月7日
株 主 株式会社浜屋、株式会社ユーズドネット、SOLTEC INVESTMENTS PTE.LTD.、しらうめ第1号投資事業有限責任組合、経営陣
資 本 金 5,100万円（資本準備金含む）
事業内容 工作機械買取事業
公式サイト：
機械買取センター
https://kikaikaitori-center.com/
配信元企業：Ekuipp株式会社
