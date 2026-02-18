UI/UXデザイン導入、何からはじめる？UI/UXデザイン導入の迷いをセルフ診断＆成功事例から学ぶ45分
UI/UXデザイン導入、何からはじめる？
UI/UXデザイン導入の迷いをセルフ診断＆成功事例から学ぶ45分
＜概要＞
近年、ビジネスやシステム開発の現場では「デザインプロセスの重要性」が高まりつつありますが、
・なぜ導入すべきか、目的やゴール設定でつまずく
・デザインの成果イメージや社内期待値が揃わず、プロジェクト推進が停滞する
・具体的な進め方や、内製化か外部パートナー活用かの判断で迷う
など、多くの企業で「最初の一歩」で悩み、思うように前進できていない実態があります。
こうした「デザイン導入の初動のつまずき」に関するご相談が増えています。
本セミナーでは、こうした迷いがちなポイントの構造と、企業が陥りやすい迷子パターンを体系的に整理。
・デザイン導入で起きがちな、つまずきや誤解ポイント
・そうしたつまずきが、自社ではどこに当てはまりそうかを整理する視点
・成功企業がどのような迷いを経てきたのか、その共通点
を分かりやすく解説し、「次の一歩」に繋がるヒントをお持ち帰りいただけます。
＜このような課題を抱える方におすすめ＞
・UI/UXデザインのプロセスを業務に取り入れたい方
・現場・経営層など社内の期待値や成果イメージが揃っていない方
・内製化 or 外部パートナー活用で判断に迷っている方
・デザイン導入の初動をスムーズに進めたい方
・デザイン導入に成功した企業の事例や工夫ポイントが知りたい方
皆さまのご参加をお待ちしております。
▼お申込みはこちら
https://v2.nex-pro.com/campaign/89574/apply?np_source=pf-dn
＜アジェンダ＞
１．オープニング
２．デザイン導入前に起こりがちな「あるある構造」
３．デザイン導入のつまずきポイント5分類
４．迷子度セルフ診断
５．XD Studioが関わった事例紹介
６．まとめ
□開催日時
2026年03月02日（月）14:00～14:45
2026年03月05日（木）11:00～11:45
2026年03月10日（火）16:00～16:45
2026年03月13日（金）13:00～13:45
2026年03月16日（月）15:00～15:45
2026年03月18日（水）11:00～11:45
□主催
TIS株式会社
□会場
オンライン
□参加費
無料（事前お申込みが必須となります）
□お申込締切
各開催日時の直前まで
▼お申込みはこちら
https://v2.nex-pro.com/campaign/89574/apply?np_source=pf-dn
本セミナーに関するお問い合わせ
TIS株式会社 ウェビナー運営事務局
marke_mb@pj.tis.co.jp
配信元企業：TIS株式会社
