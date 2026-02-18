大阪マラソン組織委員会は、2026年2月22（日）に「大阪マラソン2026（第14回大阪マラソン）」を大阪市内にて開催します。50名を超えるゲストランナーの参戦、愛知・名古屋2026アジア競技大会の日本代表選手選考などでますます盛り上がる大阪マラソンを、ぜひ観戦・応援ください。

レース概要

今大会は４つの種目でレースを開催します。沿道での応援をお待ちしています！

・フルマラソン 9:15から段階的にスタート

・720＜なにわ＞マラソン（ランの部） 9:45スタート ※7.2kmのコース

・720＜なにわ＞マラソン（車いすの部）10:30スタート ※陸上競技用以外の車いすで走る720ｍのコース

・キッズ１Ｋチャレンジ 9:02スタート ※小学生100名（一部保護者含む）が走る、フルマラソンと同じスタートからフィニッシュゲートまで約1㎞のショートカットコース

コースの詳細： https://www.osaka-marathon.com/2026/info/course/



豪華50名を超えるゲストランナーが出走

https://www.osaka-marathon.com/2026/info/ambassador/











自宅観戦でも沿道応援でも楽しめるライブ中継 3種

①～NHK・YTV・MBS テレビ３局による生中継～「オフィシャルメディア」

https://www.osaka-marathon.com/2026/info/tv/

9:00から３局が時間を分けて大阪マラソンを生中継します。

②～人気芸人の司会で楽しいライブ配信～「大阪マラソンTV」

https://www.osaka-marathon.com/2026/tv/

好評いただいているYouTubeでのライブ中継を今回も行います。スマイルと小嶋花梨が司会を務め8:30～16:30までの約8時間、コース上各地の様子を随時お伝えしながら、走り終えたゲストランナー達を迎え生放送でお送りします。

③～あの人の予測位置を検索！～「応援navi（ナビ）」

https://v2.ouennavi.jp/teaser/?eid=000000000378280

（大会当日となる2月22日午前0時から公開。公開以降、正しい画面が表示されます）

ランナーの予測位置情報をスマートフォンで確認できるサービス「応援navi」をご利用いただけます。

予測位置が地図上で示されるので、ランナーを探しやすく沿道応援に便利です。

愛知・名古屋2026アジア競技大会の日本代表選手の行方は…？

今大会は2026年9月～10月に開催される愛知・名古屋2026アジア競技大会とロサンゼルス2028オリンピック競技大会の日本代表選手選考レースの一つに位置付けられています。

前回の大阪マラソン2025大会で4位の細谷恭平選手（黒崎播磨）、大阪マラソン2024で優勝の平林清澄選手（ロジスティード）、2025年12月に開催された福岡国際マラソンで2位（日本人トップ）となった西山雄介選手（トヨタ自動車）ら招待選手に加え、初マラソンで期待の選手も多数参加します。代表枠をめぐる戦いにもご注目ください。

大阪の街中でパフォーマンスの数々！ ランナー盛上げ隊！

https://www.osaka-marathon.com/2026/yell/moriagetai/

9:27～16:11にかけて、コース沿道の各所で「盛上げ隊！」が元気いっぱいにパフォーマンスを繰り広げ、ランナーにエールを送ります。沿道応援の方もぜひご覧ください。なお、ランナーにエールが届くよう前方は空けての応援にご協力をお願いします。

「大阪マラソンEXPO2026」もぜひお楽しみください

https://www.osaka-marathon.com/2026/expo/outline/

本番の前日・前々日はインテックス大阪で、ランナー受付を兼ねたイベント「大阪マラソンEXPO2026」を開催します。ランナー以外の方も入場可能！ 数々のブースや楽しいステージをお楽しみいただけます。

日時：2月20日（金）11:00～19:30（19:00最終入場）、21日（土）10:00～18:30（18:00最終入場）

場所：インテックス大阪1・2・3号館（大阪市住之江区南港北１丁目５－１０２）

マラソンの前後に大阪の街がお得なおもてなし 「OSAKA MARATHON DESSE（デッセ）2026」

https://www.osaka-marathon.com/2026/desse/

ランナーはもちろんボランティアや応援してくださる皆さまに、感謝とおもてなしの気持ちを込めて、大阪市内の対象店舗でお得なサービスが受けられるプログラムを実施中です。2026年2月28日（土）まで実施中！

交通規制のお知らせ

大会当日は大阪市内で7時15分頃から16時35分頃まで交通規制を実施します。歩行者や自転車等もコースの横断が制限されご不便をおかけしますが、安全な大会運営のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

交通規制の詳細と迂回路のご案内： https://www.osaka-marathon.com/2026/info/traffic/