NICT、MWCバルセロナ2026に出展しBeyond 5G/6G技術を紹介

日本の唯一の公的ICT研究機関がホール6ブースF54にてテラヘルツ帯無線通信、AI駆動型超スポット通信、セキュア通信の担保技術のライブデモを実施

スペイン、バルセロナ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）は、情報通信技術分野における日本の唯一の公的研究機関として、2026年3月2日から5日まで開催される「モバイル・ワールド・コングレス（MWC）バルセロナ2026」に、ホール6・ブースF54で出展します。

NICTブース

近年、欧州を含む世界各地でデータトラフィックおよび接続デバイスが急速に増加しており、現行モバイルネットワークの限界が見え始め、次世代化が喫緊の課題となっています。NICTは、Beyond 5Gおよび6Gの研究開発を推進する中核機関として、日本の技術的知見と成果を国際社会に向けて発信します。

本展示では、超高速データ転送を実現するテラヘルツ帯無線伝送、AI駆動型超スポット通信、高度遠隔臨場感を可能にする遠隔サイバーアバターシステムなど、次世代通信を支える革新的技術を実演します。また、セキュア通信を担保する技術やリアルタイム多言語通信技術など、未来社会の基盤となるソリューションを紹介します。

NICTは、「CONNECT」「EXPAND」「SECURITY」という三つの戦略軸を通じ、より接続性が高く、安全で知的なデジタル社会の実現を目指しています。

NICTについて

国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）は、情報通信技術（ICT）分野の研究開発及び総合的な推進を担う日本の唯一の公的研究機関です。基礎研究から先端技術応用までを専門とし、経済成長とより豊かで安全、かつつながりのある社会の実現に貢献しています。

「人間の知性を超え、未来社会の新たな基準を共創する」という理念のもと、NICTは新たな課題に取り組み、世界中の科学・産業・社会コミュニティと連携することで、ICTの可能性を拡大しています。

多様な研究者・専門家チームを擁するNICTは、量子通信や先進ネットワークからサイバーセキュリティ、Beyond 5G技術に至るまで、社会福祉と技術発展を推進するソリューションを創出する先駆的なプロジェクトを主導しています。

ブース位置

ホール6、スタンドF54

MWCバルセロナ2026 NICTウェブサイト

https://www2.nict.go.jp/global2/mwcb26/

MWCバルセロナ2026について

https://www.mwcbarcelona.com/

開催日程

2026年3月2日（月）～3月5日（木）

8:30～20:00（最終日は16:00まで）

会場

Fira Gran Via

Av. Joan Carles I, 64

08908 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona, Spain

【本件に関するお問い合わせ先】

国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）

グローバルアライアンス部

E-mail： nict_mwc_info@ml.nict.go.jp

