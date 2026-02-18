パリサー・キャピタルはTOTO価値向上プランを公表します

・価値向上プランは、TOTOの評価の乖離を生み出している主要な要因に対処し、株主価値を55％超引き上げる道筋を提示するものです。

・本プレゼンテーションは、TOTOを「最も過小評価され、見落とされているAIメモリーの受益者」と位置付け、株価の大幅な再評価の機会を示しています。

ロンドン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- パリサー・キャピタル（以下「パリサー」といいます。）は本日、TOTO株式会社（以下「TOTO」といいます。）の上位20位以内の株主として、TOTOにおけるその大きな企業価値を解放する機会についてまとめた包括的なプレゼンテーションを公表しました。市場の透明性を確保し、株主及び他のステークホルダーからの関心の高まりに応えるため、パリサーは、「TOTOの価値の最大化 - 最も過小評価され、見落とされているAIメモリーの受益者」と題する詳細なプレゼンテーションを公開しました。本プレゼンテーションでは、TOTOが現在5,540億円（36億米ドル）ものバリュー・ギャップ水準で取引されている中で、TOTOの独自の戦略的立ち位置、構造的な過小評価、そして同社株式の再評価を促すために必要な明確なステップについて、パリサーの見解を示しています（1）。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260217926336/ja/





TOTOは、日本を代表する衛生陶器メーカーとして幅広く認知されておりますが、パリサーによる分析では、同社は、現在では戦略的に重要な半導体材料分野における革新者及びサプライヤーへと進化しております。TOTOのファインセラミックス事業は、現在では営業利益の50％以上を占めておりますが、次世代半導体製造において重要な役割を担っており、先端3D NANDメモリー製造に用いられる極低温誘電体エッチング装置向けの高度に専門化された静電チャックを供給しています。

パリサーの見解では、TOTOのバリュー・ギャップを生じさせている要因は容易に解決可能であり、これらが是正されれば、現在の株価に対して55%を優に超える上昇余地を解放するとともに、TOTOを全てのステークホルダーの最良の利益を反映させた形で長期的な成功に導くことができます。パリサーが提案するTOTO価値向上プランは、以下3つの主要な取り組みを含むものです。

・ファインセラミックス事業に関する情報開示と透明性の向上

投資家やアナリストが、同事業の競争優位性、成長性、本源的価値を正確に評価できるようになります

・クラス最高の資本配分枠組みの導入

資本コストを上回る明確なROIC目標を備え、最大のリターンを生む資本活用をもたらす投資を優先します

・TOTOが掲げる財務規律ルールと一致するような資本構成の最適化による資本効率の向上

政策保有株式の売却加速や余剰資金のより効果的な活用を含みます

本プレゼンテーションの詳細については、添付資料をご参照ください。

パリサー・キャピタルについて

パリサーは、価値志向的でイベントドリブン型の投資哲学を採用し、企業や様々なステークホルダーとの思慮深く建設的かつ長期的なエンゲージメントを通じて、ポジティブな変化と価値向上が達成できる状況に焦点を当て、多様かつ相互補完的な戦略を通じてグローバルに投資を行う、オルタナティブ投資運用会社です。

________________________________

（1） 本書に記載又は言及されている全ての市場データは、特に記載がない限り、2026年2月6日の東京証券取引所の取引終了時点のものです。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260217926336/ja/

