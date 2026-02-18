2月18日(水)にプレジオシリーズの賃貸マンション「プレジオ川口ASIAN」が竣工

株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市/代表：上山 祐平）のグループ会社である株式会社ベイシス（本社：大阪府大阪市/代表：柴田 尋）は、埼玉県川口市青木1丁目において開発してまいりました、賃貸マンション「プレジオ川口ASIAN」が竣工しましたことをお知らせいたします。

当物件は、最寄りである「川口」駅は、東京都心へのアクセスに優れた交通の要所です。JR京浜東北線を利用すれば、「赤羽」駅まで約3分で到着し、そこからＪＲ埼京線に乗り換えることで、「池袋」駅へは乗り換え時間を含めて約17分、「新宿」駅へは約24分と主要駅への移動がスムーズです。さらに、「川口」駅から乗り換え無しで「上野」駅や「東京」駅など新幹線停車駅にも容易にアクセスでき、遠方への移動にも便利な立地です。

【外観 イメージパース】



アジアンリゾートをモチーフにデザインされた本物件は、都市にいながら非日常のひとときを感じられる外観デザインが特長です。低層部には、自然石の質感と風合いを忠実に再現した擬石を採用し、重厚感と温もりを併せ持つ表情を演出しています。上層階へと連なるファサードには、水平ラインを強調したバルコニーデザインとガラス手すりを組み合わせ、軽やかさと洗練された印象を付加。建物全体として、自然素材の趣と現代的な建築美が融合した、街並みに新たな価値をもたらすランドマーク性の高い佇まいを実現しています。

【エントランスホール イメージパース】

正面には、バリ現地の職人が丁寧に手彫りしたストーンカービングを配することで、異国情緒と芸術性を感じさせる印象的な空間を演出しています。空間の中央には、光の表情を楽しめるオブジェを設置し、穏やかなリズムと癒しのひとときをもたらします。木調の床材や柔らかな間接照明、植栽のグリーンが調和し、都市にいながらリゾートを訪れたかのような非日常感と、住まう方を優しく包み込む安らぎの空間を実現しています。



【室内 イメージ写真】

間取りは、単身者やDINKs向けの1LDK（39.29～39.33㎡）で構成しています。多様な暮らし方や価値観に寄り添えるよう、7タイプの居室に加え、階数ごとに異なる3種類のルームデザイン（ブラウン・ホワイト・グレージュ）をご用意しました。浴室には16インチの大型浴室テレビを備え、くつろぎの時間をより豊かに演出しながら、心身ともに解きほぐされるひとときをお届けします。

◇物件概要

【会社概要】

社名：株式会社プレジオ

本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号

代表取締役：上山 祐平

事業内容：建設業及び土木建築工事

建築のデザイン

設計・施工管理

不動産の総合コンサルティング

不動産の総合デベロップメント

HP：https://pregio.co.jp/

【会社概要】

社 名：株式会社ベイシス

本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号

東京支社：東京都千代田区丸の内2丁目1番1号

代表取締役：柴田 尋

設立：2000年4月

事業内容：不動産の総合コンサルティング

不動産の総合デベロップメント

各種事業用不動産の運営管理

不動産の売買、賃貸及びその仲介

信託受益権販売及び仲介

M&A・企業再生事業

シニア事業

HP：https://basis.co.jp/