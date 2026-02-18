Caidya、COOにマイケル・クレイを任命　オペレーションの卓越性推進と複数地域臨床開発の加速へ

ノースカロライナ州ローリー--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Caidyaは、革新的なバイオ医薬品企業の臨床開発加速に注力するグローバルな中堅規模の医薬品開発業務受託機関（CRO）として、マイケル・クレイを最高執行責任者（COO）に任命したことを発表しました。クレイは、Caidyaのグローバルなオペレーショナル・デリバリー、顧客対応モデル、および実行戦略を統括し、米国、欧州、アジア太平洋地域にまたがる革新的バイオ医薬品のスポンサー企業に対する同社のサービス提供能力をさらに強化します。

Michael Clay, Caidya's Chief Operating Officer

クレイは、グローバルなプロジェクト遂行と治験実施施設（サイト）との関係構築戦略において、卓越した実績を有しています。60か国以上にわたる大規模なグローバル・プログラムを率い、オペレーションの厳格さとスポンサーからの信頼で知られる高い成果を上げるデリバリー組織を構築してきました。

特にクレイは、スピード、規制上のきめ細かな対応、そしてサイトとの緊密な連携が成功の鍵となるアジア太平洋地域において、豊富なリーダーシップ経験を有しています。サイトとのパートナーシップと地域での実行に対する実践的なアプローチは、Caidyaの独自のグローバル展開と、革新的バイオテック開発と患者アクセスにおいて重要性を増す中国での強固なプレゼンスに合致しています。

直近では、クレイはフォートレア（Fortrea）でグローバル・プロジェクト・デリバリー担当上級副社長を務め、500件を超えるグローバル臨床試験を統括しました。これまでのキャリアには、他のグローバルなCROや治験施設支援機関（SMO）における最高執行責任者（COO）およびシニアオペレーション領域の上級職が含まれます。スポンサー、サイト、部門横断チームの連携を整えるクレイの専門性により、Caidyaは、変化し続ける革新的バイオテック企業のニーズに合わせた統合型で機動力の高いソリューションを、さらに提供しやすくなります。

「マイクのリーダーシップにより、Caidyaの最も重要な差別化要因の1つである、グローバルなリーチと地域に根差した専門性を組み合わせる力が強化されます。特にAPAC（アジア太平洋）および中国において、その価値は一段と高まります」と、Caidyaの最高経営責任者（CEO）であるバーバラ・ロペス・クンツは述べています。「サイトとの関係構築、グローバルでの実行力、スポンサーとのパートナーシップに対する深い理解により、顧客が重視する機動性、説明責任、透明性を保ちながら、事業規模の拡大を実現できるようになります。」

「グローバルな臨床開発がこれまで以上に相互連携を強め、複雑化するこの時期にCaidyaに参画できることを大変うれしく思います」とクレイは述べています。「Caidyaは、品質と患者中心の姿勢を維持しながら、スポンサーがプログラムを加速できるよう支援するうえで、戦略的に優位な立場にあります。」

クレイの就任は、取引型の受託実行ではなくパートナーとしての協働を提供する、グローバルに統合された中堅規模のCROとしてのCaidyaの継続的な進化を後押しします。同社独自のAPACインフラと経験豊富な地域リーダーシップにより、スポンサーは多様な患者集団へのアクセスを広げ、複数地域にまたがる複雑な試験を自信を持って遂行するための差別化された道筋を得られます。

今回の採用は、オペレーション、治療領域、商業分野のリーダーから成るグローバルチームの拡充と強化に対するCaidyaの継続的な取り組みの一環です。最近の人材拡充には、腫瘍学・血液学領域の分野専門家（SME）であるエドワード・ダウ医学博士、欧州事業開発責任者のマリオ・バウティスタ、そして米国各地で平均20年以上のライフサイエンス経験を有する複数名の新たなコマーシャル・エグゼクティブが含まれます。

Caidyaについて

Caidyaは、未充足の医療ニーズ（アンメット・メディカル・ニーズ）を抱える患者さんのために画期的な治療法の前進を支援すべく、バイオファーマのイノベーター企業と連携するグローバルな医薬品開発業務受託機関（CRO）です。科学の進歩と同じスピードで適応できるよう設計されたCaidyaは、製品開発パートナーとして事業を展開し、スポンサーとシームレスに統合・連携しながら、複雑な臨床開発プログラムに対して当事者意識、透明性、機動性をもって取り組みます。

Caidyaは20か国以上で直接展開し、50以上の国・地域で試験を実施しており、米州、欧州、APACにまたがる独自のグローバル展開に加え、中国における深い知見と実行能力も備えています。この国境を越えた強みは、スポンサーが多様な患者集団へアクセスし、地域ごとの規制要件・当局対応を的確に進め、グローバル治験を確信をもって遂行することを可能にします。Caidyaの治療領域およびオペレーションに関する専門性は、腫瘍学・血液学、希少疾患・小児疾患、ならびに科学的な精度と患者中心の実行が重要となるその他の複雑な適応症に及びます。グローバルなスケールと中堅規模ならではの俊敏性を兼ね備えることで、Caidyaは、初期開発から承認後に至るまで、高品質なデータ、迅速なタイムライン、そして卓越したパートナーシップ体験を提供します。

