岩下食品株式会社（本社：栃木県栃木市、代表取締役社長：岩下 和了、以下 岩下食品） は、カレーの付け合わせの新定番を目指して開発した新商品「カレーのための華麗なる岩下の新生姜」と「カレーのための華麗なる岩下のらっきょう」を2026年3月5日に発売します。カレーの付け合わせといえば福神漬け、らっきょう漬けが定番ですが、実は3番目に多く食べられているのが生姜漬けです。生姜漬けは、さっぱりさせたい、口直し（箸休め）になる、食感がほしい、味を変えたい、彩りをよくしたいなどの理由で利用されており、カレーと岩下の新生姜の喫食経験は2021年から2025年の4年間で2.1倍（2021年を100とした場合）に増加しています。カレーの付け合わせの“第三の選択肢”として、岩下食品が発売するのが「カレーのための華麗なる」シリーズです。カレーと岩下の新生姜、カレーと岩下のらっきょうのフードペアリングを追求した開発期間は約2年。それぞれの持ち味が相互に引き立てあう、味の専門家も太鼓判を押すカレーの付け合わせの最適解として提案いたします。商品パッケージには、公式キャラクター「イワシカ®」ちゃんの“グランメゾン”風描き下ろしイラストを使用。かわいらしさと華やかさのあるデザインに仕上げました。岩下食品が運営する企業ミュージアム「岩下の新生姜ミュージアム」（栃木県栃木市）と岩下の新生姜オンラインショップでは、2月18日から先行発売いたします。あわせて、岩下の新生姜ミュージアム内のカフェで「カレーのための華麗なるシリーズ」2品をトッピングしたカレーの新メニューの提供を開始します。

「カレーのための華麗なるシリーズ」開発背景

カレーまわりで気になることは「つい食べ過ぎてしまう」が第1位で、ほかの項目と比べて2倍以上となっています。生姜漬けやらっきょう漬けの酸味が効いたさっぱりした味わいと食材としてのヘルシー感は、カレーの食べ過ぎによる胃もたれや罪悪感の解消に役立ち、付け合わせが果たす役割に改めて注目しました。

岩下食品では、「カレーの付け合わせの選択肢を広げることで、いつものカレーをもっとおいしく食べてほしい」「カレーと岩下の新生姜の組み合わせをもっと知ってほしい」との想いで、岩下食品を代表する2商品、岩下の新生姜と岩下のらっきょうでカレーとのフードペアリングを追求。カレーの付け合わせの新定番を目指し、約2年かけて「カレーのための華麗なるシリーズ」を商品化しました。

＜開発担当者コメント＞

昨今のスパイスカレーブームなどもあり、カレーと一言でいっても味わいはそれぞれです。カレーのための付け合わせとは何か日々悩みながら、約2年間で試作数は200を超えました。時には迷宮入りしそうになったこともありましたが、岩下の新生姜ユーザーのお客さまの声を励みに、また、らっきょう漬けの魅力をアップデートしてお客さまに喜んでいただきたいとの思いでカレーとの相性を追求し続けました。フードペアリングの観点から、定番の岩下の新生姜にはない甘さをポイントに開発。らっきょうの方は、インドやネパールで食されているアチャールから着想をえて、スパイスの取り合わせが味の決め手となりました。「カレーのための華麗なるシリーズ」をいつものおうちカレーやレトルトカレーにプラスして、カレーのスパイスの香りのように豊かなカレー時間を楽しんでいただけたら嬉しいです。

「カレーのための華麗なる岩下の新生姜」商品概要

https://newscast.jp/attachments/PUnDJFu9zoBf2uA01weZ.pdf

生姜漬けのロングセラー「岩下の新生姜®」の甘味のない味とは一線を画し、カレーを華麗に彩る、カレーの付け合わせとしてのおいしさを徹底追求した商品です。すっきりと上品な甘さはカレーの辛さをマイルドに、フルーティーなレモン酢とレモン果汁のさっぱりした爽やかな酸味とシャキッとした食感は、カレーのコクのあるおいしさをキレよく引き立て、次のひとくちを誘います。鮮やかなピンク色は、カレーのある食卓に華やかな彩りを添えます。「カレーのための華麗なる岩下の新生姜」は、中辛から辛口のカレーと相性抜群。王道のルウカレー、バターチキンカレー、欧風ビーフカレー、キーマカレーなどとの組み合わせが特におすすめです。岩下の新生姜ならではのおいしさそのまま、常温で長期保存（120日）を実現。カレールウやレトルトカレーと一緒にストックしていただけます。

［商品名］カレーのための華麗なる岩下の新生姜［内容量］50g［保存方法］直射日光、高温多湿を避けて保存してください［参考小売価格］本体198円（税込213円）［JANコード］4970120 611034［発売日］2026年3月5日（木）※岩下の新生姜ミュージアムとオンラインショップは2月18日（水）先行発売［販売店舗］・全国のスーパー等（3月5日から順次）・岩下の新生姜ミュージアム・岩下の新生姜オンラインショップ［URL］https://iwashita.co.jp/products/shinshoga/ss_065.html

「カレーのための華麗なる岩下のらっきょう」商品概要

風味豊かな国産らっきょうを、ほどよい甘さ、りんご酢と白ワインビネガーの爽やかな酸味、3種のスパイス（ブラックペッパー、クミン、カルダモン）で風味よく仕上げました。カレーと一緒に食べやすいやや小粒のらっきょうを使用。シャリシャリとした歯切れ良い食感がカレーにアクセントを添えます。カレーとの食べ合わせを追求した甘さと酸味、スパイスの風味、らっきょうの食感――4つのバランスが醸すキレある余韻が、カレーの味わいをより豊かにします。「カレーのための華麗なる岩下のらっきょう」は、甘口から中辛のカレーと相性抜群。王道のルウカレー、スパイスカレー、欧風カレー、ドライカレーなどとの組み合わせが特におすすめです。60代以上のらっきょう漬けヘビーユーザー、カレー専用商品を好む若年層、どちらの世代にも一度は味わっていただきたい自信作。ひと味違った味わいがいつものカレーをおいしく引き立てます。

［商品名］カレーのための華麗なる岩下のらっきょう［内容量］40g［保存方法］直射日光、高温多湿を避けて保存してください［参考小売価格］本体198円（税込213円）［JANコード］4970120 611041［発売日］2026年3月5日（木）※岩下の新生姜ミュージアムとオンラインショップは2月18日（水）先行発売［販売店舗］・全国のスーパー等（順次）・岩下の新生姜ミュージアム・岩下の新生姜オンラインショップ［URL］https://iwashita.co.jp/products/rakkyo/ra_053.html

“グランメゾン風”イワシカちゃん描き下ろしイラスト

商品パッケージの目印は、公式キャラクター「イワシカ®」ちゃん。「カレーのための華麗なるシリーズ」には、“グランメゾン風”の描き下ろしイラストを採用しました。

味の専門家からの評価

フードペアリングとは、「料理と飲料」や「食材同士」の組み合わせで新たな味わいを見つけ出すペアリングのこと。 味・におい・食感の食分析データを基に、相性の良い組み合わせを導きだします。相性の良さを、「同調」と「補完」の2つの観点で捉えます。「同調」は味の強さが類似していたり、においの似たもの同士、バランスが似たもの同士による相性の良さです。「補完」は互いにない味、におい、食感等をそれぞれが補い、素晴らしい風味を構築することで実現する相性の良さとなります。

＜「カレーのための華麗なる岩下の新生姜」とカレーライス＞

「岩下の新生姜」をカレーライスとペアリングしてみると、それぞれの酸味・濃淡・甘味が口の中でなじんで調和します。一方、カレーのスパイス感（深み・コク）やうま味などは邪魔せず少しずつ和らげ、後味が爽やかな味わいになりすっきりさせる役割があります。「カレーのための華麗なる岩下の新生姜」は、岩下の新生姜ならではの爽やかな香りとシャキッと軽い食感、ジューシーな甘酸っぱさがスッと広がります。カレーと一体感が生まれるバランスです。言うなれば、福神漬けのニュアンスと岩下の新生姜が華やかに洋風に仕上がった感覚。初めての人でもなじみやすく、年代問わない食べやすさがあります。生姜ならではの健康効果なども期待できそうです。

＜「カレーのための華麗なる岩下のらっきょう」とカレーライス＞

「カレーのための華麗なる岩下のらっきょう」は、一般的ならっきょう漬けよりも甘さは控えめ、すっきりとした酸味がカレーのうま味・甘味を切ってくれます。スパイスに漬け込んでいることから、煮込んで飛んでしまったカレーのスパイス香を補い、レトルトカレー特有のこもったにおいも緩和してくれます。食後に気になってしまうタマネギのような口残りするにおいが少ないです。やや小ぶりらっきょうは歯切れよく、シャリシャリしたらっきょう特有の咀嚼性が癖になり、食を進めます。日本人になじみがあるスパイスのクミンやカルダモン、ペッパーのフレッシュな香り、酢やレモンなどのフルーティーでやわらかな酸味は、今までにないらっきょう漬けのアップデートともいえる製品になっています。

株式会社味香り戦略研究所主席研究員 髙橋貴洋氏

岩下の新生姜ミュージアムで新メニューを2月18日から提供

岩下の新生姜ミュージアム内にある「CAFE NEW GINGER（カフェニュージンジャー）」に、「カレーのための華麗なるシリーズ」2品と岩下の新生姜で味付けした鶏から揚げをトッピングしたカレーが新登場。2月18日から期間限定で提供します。「カレーのための華麗なる岩下の新生姜」と「カレーのための華麗なる岩下のらっきょう」がカレーの美味しさを引き立てる、食べ応えのある一皿。カレーソースは中辛程度で食べやすく、ミニサラダがセットになっています。「華麗なる岩下の新生姜の鶏から揚げカレー」をご注文のお客さまには、イワシカちゃんデザインのオリジナルマルチシール（非売品）を特典としてプレゼントいたします。［メニュー名］華麗なる岩下の新生姜の鶏から揚げカレー（ミニサラダ付き）［税込価格］1,500円［岩下の新生姜感］ほどよい［提供期間］2026年2月18日（水）～4月12日（日）

「CAFE NEW GINGER（カフェニュージンジャー）」店舗情報

［店舗名］CAFE NEW GINGER［所在地］栃木県栃木市本町1-25（岩下の新生姜ミュージアム内）［営業時間］11:00～18:00（L.O.17:30）［定休日］火曜日、年末年始 ※その他岩下の新生姜ミュージアムの休館日に準ずる［URL］https://shinshoga-museum.com/

・ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。・商品の仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。・写真はイメージです。