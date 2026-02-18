3月1日、世田谷にて上演される「はじめてのオペラ《魔笛》」は、子ども参加型の体験型オペラ公演です。ナビゲーターは人気声優・野島健児氏。初めてオペラに触れる子どもたちを物語の世界へ導きながら、大人も満足できる本格的な舞台を届けます。第1部「オペラってなぁに？」では、ソプラノ歌手・天蛺明惠とバリトン歌手・大山大輔がトークと生演奏を通してオペラの魅力を紹介。子どもたちは舞台練習を体験します。第2部ではモーツァルト《魔笛》の名場面をハイライト上演。参加型でありながら、出演者は国内外で活躍する第一線のアーティスト。教育性と芸術性を兼ね備えた舞台です。

第1部を支える実力派アーティスト

第1部「オペラってなぁに？」の中心を担うのは、本公演のプロデューサーでありソプラノ歌手の天蛺明惠と、バリトン歌手の大山大輔。天蛺は東京オペラNEXT理事として多くの公演を手がける中心的存在。大山は英国スコットランドのスコティッシュ・オペラで世界初演《The Great Wave》に出演中。欧州ロールデビューを飾り、国際舞台で注目を集めています。オペラを知り尽くした二人だからこそ、子どもにも大人にも分かりやすく、その奥深さと楽しさを伝えることができます。________________________________________◾ 音楽監督・村上寿昭本公演の音楽監督を務める村上寿昭は、指揮者としての音楽性を活かし、ピアノ一本でオペラの壮大な世界観を描き出します。繊細さと力強さを併せ持つ演奏が、舞台全体を支えます。

第2部《魔笛》ハイライトの見どころ

ラ・フォル・ジュルネTOKYO2025で好評を博した構成をさらに磨き上げた特別版。タミーノ王子を演じるテノール・澤原行正は、伸びやかで透明感あふれる歌唱で物語を牽引。作品の中心人物として、《魔笛》の世界観を鮮やかに描き出します。また、肥沼諒子は夜の女王とパパゲーナの二役を演じ分けます。超絶技巧を要する夜の女王のアリアと、軽やかで愛らしいパパゲーナという対照的な役柄を担い、舞台に豊かなコントラストをもたらします。子どもたちは第2部でも再び舞台に上がり、第1部での練習成果を本番のオペラで発揮。プロと同じ空間に立つ体験が、かけがえのない記憶となります。注目は、ナビゲーターを務める人気声優・野島健児による“四役”の演じ分けです。賢者ザラストロ、夜の女王の侍女、賢者の召使モノスタトス、そして物語全体を導くナビゲーターという計四役を一人で担います。人物ごとに声色や間、呼吸を瞬時に切り替え、それぞれ異なる存在感を立ち上げる高度な表現は、本公演ならではの大きな見どころです。声優ならではの表現技術と、本格的なオペラの音楽が交差することで、《魔笛》の物語はより鮮明に、よりドラマティックに浮かび上がります。クラシックの本格的な歌唱と多層的な人物描写が響き合い、子どもには物語の面白さを、大人には作品の奥行きを届ける舞台となります。オペラと声優表現の本格的な融合という点においても、本公演は他では体験できない唯一無二の試みです。

公演概要

公演名「はじめてのオペラ《魔笛》」日本語上演＆こども参加型日時2026年3月1日（日）午後2時開演会場烏山区民会館ホール（東京都世田谷区）主催・企画・制作一般社団法人 東京オペラNEXT助成世田谷区地域文化芸術振興事業補助金採択事業チケット販売電子チケット tekethttps://teket.jp/9819/60054________________________________________【主要スタッフ・キャスト】音楽監督・ピアノ村上寿昭タミーノ（テノール）澤原行正パパゲーノ（バリトン）大山大輔夜の女王＆パパゲーナ（ソプラノ）肥沼諒子パミーナ（ソプラノ）／プロデューサー天蛺明惠ナビゲーター（声優）野島健児（賢者ザラストロ、夜の女王の侍女、賢者の召使モノスタトス）

