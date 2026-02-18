コスモピア株式会社(本社：東京都渋谷区/代表：坂本 由子)は、2026年3月2日eステ日本語版「日本語多読リーダー読み放題」正式スタートいたします。





コスモピアのeステーション「eステ」は、2018年スタート、「英語学習」トレーニングのためのマルチデバイス対応型e-learningプラットフォームです。2025年12月現在、「読み放題」約3,000コンテンツ、「聞き放題」約5,000コンテンツを提供しており、学校、図書館等地域教育機関や塾、企業(人材研修)等100以上の団体で導入され、その他多くの個人の英語学習者に活用されています。

これまで特に学校関係者の方から、外国人の方々のためのe-stationのご要望を多数頂いたことから、今回、外国人の方々が日本語を学ぶための「日本語多読リーダー読み放題」を開発、2026年3月2日にリリースすることとなりました。









■国内外約50団体2,000名をこえるモニターの皆様にご協力いただきました!!

レベル0～6までの300以上の日本語多読リーダーが完成。12月までの4カ月間にわたり、「日本語多読リーダー読み放題」の開発にご賛同いただいたアメリカ、オーストラリア、インド、中国、ベネズエラ等の海外の大学・学校・日本語教育関連団体や国内の大学、日本語学校、国際交流団体等、合わせて、約50団体、約2,000名の皆さんにご参加いただきました。

現在、コスモピア株式会社HP内に、リーダーの一部をサンプル(音声付)としてアップしています。

試し読みはコチラから： https://www.cosmopier.com/inbound-project/





eステ・グローバル 日本語多読リーダー





レベル3初中級「生き物のふしぎ」





■日本語多読リーダー読み放題』の特徴は…

(1)初級者～上級者まで、すべてのレベルに対応：6段階のリーダー(日本語能力試験 N5未満、N5～N1に対応)を用意！

(2)レベル0～レベル4のすべてのリーダーに音声つき：「読む→聞く→声に出してみる」を繰り返すことが可能！

(3)多言語対応：日本語、英語、中国語簡体字、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語の6カ国語に対応！









■さらにこのプロジェクトには…

日本語教育専門家、現役日本語教師、元国語教科書編集者、元NHKアナウンス室長等 日本語の専門家が参加。様々なレベルの日本語学習者がわかりやすく、さらに楽しく継続できるような工夫が満載。

2026年3月リリース時には250タイトル、随時拡大予定です。





プロジェクトチーム(1)





プロジェクトチーム(2)





まだまだお申込み間に合います。

◆お申込みから2～3日中に手続きは完了。

◆お申込み・問い合わせ： est-cs@cosmopier.com

◆特典：5人以上団体でのお申し込みのの場合は、団体料金での承りとなります。