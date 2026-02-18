今回で21回目を迎える日本最大級の探究学習の祭典「クエストカップ2026 全国大会」(主催：株式会社教育と探求社／クエストカップ実行委員会)が、2026年2月11日(オンライン)、25日、26日、27日(立教大学池袋キャンパス)の4日間にわたり開催されます。





事前審査を通過した全国129校241チームのうち、今年は九州・中国エリアから13校23チームが出場。日々の授業や地域との関わりの中で磨いてきた探究の成果を、全国大会という場で発信します。





クエストカップ2026 全国大会





■九州・中国地方の出場校一覧(五十音順)

◆企業探究部門「コーポレートアクセス」

・上智福岡高等学校(福岡県福岡市)

・西南学院高等学校(福岡県福岡市)

・東福岡高等学校(福岡県福岡市)

・クラーク記念国際高等学校 熊本キャンパス(熊本県熊本市)

・岡山中学校(岡山県岡山市)

・福山暁の星女子中学校(広島県福山市)





◆起業家部門「スモールスタート」

・福岡城西学園(福岡県福岡市)





◆進路探究部門「マイストーリー」

・長崎日本大学中学校(長崎県諫早市)





◆社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ」

・東福岡高等学校(福岡県福岡市)

・福岡舞鶴高等学校(福岡県福岡市)

・ワオ高等学校(岡山県岡山市)





◆社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」

・クラーク記念国際高等学校 広島キャンパス(広島県広島市)





◆地域探究部門「エンジン」

・鹿児島市立長田中学校(鹿児島県鹿児島市)

・姶良市立加治木中学校(鹿児島県姶良市)





今年は12年連続出場のクラーク記念国際高等学校 熊本キャンパスをはじめ、社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」で2年連続グランプリに輝いたクラーク記念国際高等学校 広島キャンパス、「クエストカップ2023 全国大会」の起業家部門「スモールスタート」でグランプリを受賞した福岡城西学園(受賞当時は神村学園高等学校福岡学習センター)らが出場します。





なお、鹿児島には、県内の企業20社と13校がともに地域の未来の可能性を探究する教育プロジェクト「かごたん(かごしま探究プロジェクト)」があり、そこから2校が地域探究部門に出場します。同じく、さいたま、横須賀、静岡、奈良の各地域でプロジェクトに取り組んだチームとともに地域のイノベーションプランを発表します。





出場が決まった上智福岡高等学校2年生のチーム「めにょ」のみなさんは「ここまで磨いてきたアイディアを、自分たちの言葉で最後まで伝えきります。会場の熱気に負けず、落ち着いて臨みたいです」とコメントしました。また、授業を担当された井上先生も「勝ち負け以上に大切なのは、新たに出会う学びと刺激、そして達成感。緊張も含め、全国大会の醍醐味を存分に味わって欲しいです」とコメントしました。









■クエストカップ2026 全国大会 概要

＜日程と実施内容＞

DAY1

2026年2月11日(水・祝)

9:00～16:00 (オンライン)

社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ」ファーストステージ

「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」





DAY2

2026年2月25日(水)

9:00～17:00 (立教大学池袋キャンパス)

社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ」セカンドステージ

進路探究部門「ロールモデル」「マイストーリー」「ザ・ビジョン」

起業家部門「スモールスタート」

地域探究部門「エンジン」





DAY3

2026年2月26日(木)

9:00～17:00 (立教大学池袋キャンパス)

企業探究部門「コーポレートアクセス Qグループ」ファーストステージ、セカンドステージ





DAY4

2026年2月27日(金)

9:00～17:00 (立教大学池袋キャンパス)

企業探究部門「コーポレートアクセス Eグループ」ファーストステージ、セカンドステージ





▼クエストカップ2026 全国大会 公式サイト

https://questcup.jp/





＜主催＞

クエストカップ実行委員会／株式会社教育と探求社





＜協賛＞

イオンリテール／いちご／オカムラ／キモノハーツ／鴻池組／サントリー／

大和ハウス工業／テクマトリックス／日清製粉グループ／

パナソニック エナジー／富士製薬工業／レゾナック(五十音順)





クエストカップ2026 全国大会 協賛企業





＜ブラックスワン賞 協賛＞

京都文教大学／桃山学院大学 ビジネスデザイン学部





▼京都文教大学 公式サイト： https://www.kbu.ac.jp/kbu/

▼桃山学院大学 ビジネスデザイン学部 公式サイト： https://www.andrew.ac.jp/businessdesign/





＜後援＞

経済産業省／文部科学省

立教大学 経済学部／岡山県私学協会／京都府私立中学高等学校連合会

茨城県教育委員会／群馬県教育委員会／埼玉県教育委員会／静岡県教育委員会

千葉県教育委員会／東京都教育委員会／長崎県教育委員会／長野県教育委員会

兵庫県教育委員会／広島県教育委員会／北海道教育委員会

青森市教育委員会／尼崎市教育委員会／大阪市教育委員会／京都市教育委員会

さいたま市教育委員会／静岡市教育委員会／沼津市教育委員会／福井市教育委員会

福山市教育委員会／横浜市教育委員会





▼立教大学 経済学部 公式サイト： https://www.rikkyo.ac.jp/undergraduate/economics/





＜協力＞

一橋大学イノベーション研究センター









■株式会社教育と探求社

所在地 ： 〒102-0081 東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル 6F

設立 ： 平成16年11月26日

資本金 ： 1億6,338万円

役員 ： 代表取締役社長 宮地 勘司

取締役 米倉 誠一郎(一橋大学名誉教授)

取締役 杉浦 治

取締役 土屋 恵子

事業内容： 探究学習プログラムの企画・開発・販売、教育支援事業

URL ： https://eduq.jp/









■本件に関するお問い合わせ

担当 ： 株式会社教育と探求社 クエストカップ実行委員会

Email： info@eduq.jp

Tel ： 03-6674-1234