資格取得支援を展開する株式会社マウンハーフジャパン(以下：MHJ、本社：東京都新宿区、代表取締役：片山立志)は、AI学習コンシェルジュ機能と講師による無制限質問対応を備えた「2026年度宅地建物取引士(宅建士)通信講座」を、2026年3月10日より開講いたします(3月1日より申込受付開始)。





宅地建物取引士開講バナー





■「暗記中心」から「理解中心」へ。MHJが宅建に挑む理由

宅建試験は毎年約20万人が受験する人気資格ですが、合格率は15～18％と高くはありません。その原因の多くは、学習順序の整理不足や、やみくもな暗記にあります。通関士試験指導の第一人者として30年の歴史を持つMHJは、「なぜそうなるのか」を理解する独自の教育メソッドに最新のAI技術を融合。オンライン学習の壁である「孤独」を解消し、初学者でも半年で合格ラインを目指せる環境を提供します。









■本講座の4つの「ひとりにしない」仕組み

AI学習コンシェルジュ：試験日から逆算し、一人ひとりに最適な学習計画を自動生成。進捗に合わせてプランを修正し、伴走します。





AIサポート





講師への無制限質問対応：Web講座ながら、専任講師が疑問に何度でも丁寧に回答。納得いくまで学習を止めません。





オリジナルテキスト





スキマ時間を活用する「一問一答アプリ」：竹原直希講師の解説付きアプリで、受講生同士の順位も可視化。スキマ学習を強力にバックアップします。





一問一答アプリ





「わかる」を追求したオリジナル教材：膨大な範囲を3冊に凝縮。図解豊富なテキストで、実務でも通用する本質的な理解を促します。





宅地建物取引士開講バナー2





■代表取締役 片山立志からのメッセージ

合格に必要なのは、大量の暗記ではありません。毎日少しでも宅建に触れ、目的意識を持って“正しい道”を進むことです。私はマウンハーフジャパンにおいてはもとより大学、専門学校で35年以上宅建、通関士、FPなどの資格教育に携わってきました。本講座は、その指導ノウハウにAIを融合させ、忙しい方でも最短ルートで合格を目指せる仕組みを形にしたものです。









■開講キャンペーン概要

内容：通常価格 48,000円(税込52,800円) → 特別価格 28,800円(税込31,680円)

期間：2026年3月1日(申込開始)～4月10日

詳細：公式サイト( https://gogoplus1.mhjcom.jp/cource/2026takken-shi )よりお申し込みください。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社マウンハーフジャパン

所在地 ： 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル25階

代表者 ： 代表取締役社長 片山立志

事業内容： 貿易実務・通関士・国際ビジネス関連教育事業、

eラーニング開発、教材出版

URL ： https://www.mhjcom.jp/