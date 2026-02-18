いちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」(運営：株式会社村の駅)は、静岡いちごが主役の祭典「いちごの収穫祭2026」を2026年2月20日(金)から24日(火)の5日間開催いたします。

いちごが最盛期を迎える今だからこそ、お腹いっぱいいちごを楽しんでいただきたいという気持ちを込めて、カフェご利用のお客様先着15組様限定で、〈15円〉の特別価格にて、いちご盛り放題をお楽しみいただけます。また、通常よりいちごを150％増量したいちごパフェをはじめ、大粒いちごを使ったインパクト大な限定スイーツなど、思う存分静岡いちごを味わえるお得なイベントとなっております！

さらに契約農家が育てた紅ほっぺのパック販売や、品種別にいちごを食べ比べできるカップ販売等もご用意。いちごの甘酸っぱい幸せがあふれるラインナップで皆様をお迎えいたします。





いちごの収穫祭2026 ※写真はイメージです





[公式サイト] http://izu-ichigo.com/









■今が旬！静岡県のいちごについて

「いちご」は、お茶やみかんと共に、静岡県を代表する特産物です。その中でも、当店で主に取り扱っているのは「紅ほっぺ」。静岡生まれの品種で、鮮やかな紅色に染まった、甘酸っぱくて香りも華やかな美しい形が特徴です。

【紅ほっぺ】(特徴)甘みと酸味のバランスがとても良く、いちご本来の甘酸っぱさです。

【章姫】(特徴)やわらかな食感で、酸味が少なく甘味をしっかり感じることができます。

【きらぴ香】(特徴)宝石のような「輝き」に、品の良い「甘み」とフルーティーな「香り」です。





※使用するいちごの品種は仕入れ状況により異なります。









■1回なんと15円！静岡県産いちごの盛り放題

ボンボンベリーカフェにて、一部スイーツメニューをご注文の方、先着15組様限定で、〈15円(税込)〉の特別価格にて静岡県産いちごの盛り放題をお楽しみいただけます。制限時間は30秒！直径約11.5cmのカップに盛って盛って、盛りまくる！盛ったいちごはその場で食べても、お持ち帰りもOKです。





15円いちごの盛り放題 ※写真はイメージです





価格：15円(税込)





※いちご盛り放題のご利用には、ボンボンベリーカフェにて1,650円以上のスイーツメニューのご注文が必要となります。対象商品のご注文1点につき1カップお渡しいたします。スイーツ＆ドリンクセットは対象外です。

※盛る途中でカップからこぼれた分は、お渡しの対象外です。

※1組最大4名様。おひとり様1回限りとなります。

※いちごの品種はその日の入荷状況により異なります。









■いちご増量に大粒いちごも！旬の静岡いちごを味わう限定メニュー販売！

イベント期間中、ボンボンベリーカフェで人気の「ボンボンパフェ」のいちごを、価格はそのまま、通常時の150％に増量してご提供いたします！また、ショーケースメニューの「いちごのタルト」も、価格はそのまま、いちご増量バージョンに。赤く熟した旬の静岡いちごをオトクにたっぷりお楽しみいただけます。

また、今年も収穫できる時期が限られる大粒のいちごを人気のラインナップに使用した、インパクトたっぷりの大粒いちごスイーツが2種登場！大粒ならではの、ジューシーな味わいをご堪能くださいませ。





いちご150％!!!収穫祭ボンボンパフェ ※cafe限定

大粒いちごあめ(左)／増量！いちごのタルト(右)

ごろっと山盛り！いちごソフト(左)／大粒ボンボンソフト(右) ※STAND限定





・いちご150％!!!収穫祭ボンボンパフェ 2,500円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・ゼラチン・大豆





・大粒いちごあめ 700円(税込)

アレルギー：なし





・増量！いちごのタルト 650円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・アーモンド・大豆





・大粒ボンボンベリーソフト 650円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・大豆





・ごろっと山盛り！いちごソフト 980円(税込)

アレルギー：乳成分





※すべて数量限定

※トッピングのいちごは全て静岡県産いちごを使用しております。「ごろっと山盛り！いちごソフト」に使用しているいちごコンフィは国産のいちごを使用しています。









■いちごの品種食べ比べを楽しめるカップ販売や、契約農家紅ほっぺのパックを多数ご用意！

静岡いちご4品種をそれぞれカップに入れて販売いたします。珍しい白いちごも入ったラインナップで、品種ごとに異なる色やかたち、味わいなどいちごが持つ個性をお楽しみください。また、契約農家直送の紅ほっぺのパック販売もいたします。





品種別いちごカップ





品種別いちごカップ：350円(税込)/1カップ

(品種：紅ほっぺ・きらぴ香・章姫・白いちご)





契約農家紅ほっぺパック：1,080円(税込)





※それぞれ数量限定販売









■店舗でしか味わえない！焼きたての「いちごのバウムクーヘンショコラ」が再登場！

11月の周年祭で行列をつくった「焼きたて いちごのバウムクーヘンショコラ」が再登場！2月21日(土)・22日(日)の2日間、数量限定で販売いたします。焼きたてならではのふわふわ食感と共に、ビターなショコラの香りといちごの味わいをお楽しみください。





焼きたて いちごのバウムクーヘンショコラ





価格：500円(税込)

アレルギー：卵、小麦、乳成分、アーモンド、大豆

(1)2月21日(土)11時～／(2)2月22日(日)11時～ 計2回 各回数量限定販売









■「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」について

“もっと「いちご」が好きになる。”をコンセプトにした、一年を通して美味しいいちごが食べられるいちご専門店です。いちごの販売はもちろん、いちごスイーツやいちごジャム、いちごを使ったパンや調味料など、いちごを素材にした幅広いラインナップを揃えています。













■店舗概要

所在地 ：静岡県伊豆の国市田京195-2

TEL ：0558-99-9300

定休日 ：なし

営業時間：お土産コーナー 9:00～17:00

ボンボンベリーカフェ 10:00～17:00(イートイン16:00 L.O.)





公式HP(いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory)： http://www.izu-ichigo.com

公式HP(道の駅 伊豆のへそ) ： http://www.izunoheso.com

公式Instagram ： https://www.instagram.com/ichigofactory/









■会社概要

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容 ： 農産物直売所運営・販売

公式サイト： http://www.muranoeki.com/