食物アレルギー特化型メディア『eat is』を運営する株式会社イートイズ(本社：東京都中央区銀座、代表取締役：細川 真奈)は、2026年2月22日(日)、東京都千代田区にて、卵・乳・小麦不使用の「第6回 アレルギーフレンドリーブッフェ」を開催いたします。

今回のイベントは募集開始から大きな反響を呼び、北海道から沖縄まで日本全国から、過去最高となる600名ものお申し込みをいただきました。食物アレルギーを持つ子どもたちやそのご家族にとって、外食における「卵・乳・小麦」の壁は非常に高く、「食べられるものを探す」のではなく「食べたいものを自由に選べる」体験がいかに切実な願いであるかを物語っています。





メインビジュアル





■本イベントの社会的意義と背景 外食を「諦める」現状を変える

過去の参加者アンケートでは、7割以上が「普段のブッフェではトングの混入が怖くて楽しめない」「アレルギー対応メニューは選択肢が少なく、寂しい思いをさせている」といった不安を抱えていました。

本イベントでは、会場内すべての料理(20品以上)が卵・乳・小麦不使用。日頃、原材料表示と向き合い、命を守る責任を背負っている親御さんへ「今日は子どもを自由にさせてあげてください」と伝えられる場を提供します。この「食の安全」と「選べる喜び」の両立は、インバウンドや多様化が進む日本の食文化において、今最も求められているバリアフリーの形です。食物アレルギーを持つ子どもたちや、昨今増加傾向にある大人の食物アレルギーに悩む方々に、笑顔で食事を楽しんでいただきたいです。





本イベントは食物アレルギーを持つ人たちの笑顔を広げていきます。









■シェフ＆パティシエ紹介

カフェ・カンパニー株式会社エグゼクティブパティシエ兼hal okada vegan patisserie シェフパティシエ

岡田 春生





洋菓子店などで修業後、マクロビオティックを学ぶ。以来、飽くなき探求心で、アレルギーをもつお子さんや親御さんなど、食べる人みんなが笑顔で安心して楽しめる動物性食品不使用のスイーツ開発に従事。

カフェ・カンパニー株式会社エグゼクティブパティシエ、「フタバフルーツパーラー」などのデザート監修。2020年8月、東京広尾にヴィーガンスイーツ専門店「hal okada vegan sweets lab」をオープン。

食のボーダレス、食の未来を見据えたスイーツの提供をしている。





hal okada vegan patisserie シェフパティシエ 岡田 春生





株式会社マイファーム

コープマイシェフ 専属料理人

遠藤 恭徳





都内の有名料亭にて修行後、銀座や六本木の和食店で料理長として活躍。

食材を活かした料理を得意とし、ミシュラン2つ星の銘店でも手腕を振るった経験を持つ。





コープマイシェフ 専属料理人 遠藤 恭徳





■イベント概要

名称： 第6回 アレルギーフレンドリーブッフェ

日時： 2026年2月22日(日)12:00～14:00(11:00開場)

会場： レンタルスペースLIFULL Table(東京都千代田区麹町1-4-4 1F)

内容： 卵・乳・小麦不使用ブッフェ、協賛企業による商品展示・試食、

特別販売、トークセッション





登壇シェフ：

岡田 春生氏(hal okada vegan patisserie シェフパティシエ)

遠藤 恭徳氏(コープマイシェフ 専属料理人)





主催：株式会社イートイズ(代表：細川 真奈)









■イベント協賛企業一覧および前回の様子

【出展企業様(五十音順)】

(五十音順)株式会社赤ちゃん本舗／株式会社ASURX／株式会社アルソア慧央グループ／アルファ電子株式会社／株式会社アレルゲンフリーフーズ／株式会社ウエルネス・ラボ／JA全農たまご株式会社／トーラク株式会社／株式会社にんべん／みたけ食品工業株式会社／マリンフード株式会社





イベントの様子(前回写真)





イベントの様子(前回写真)





イベントの様子(前回写真)





イベントの様子(前回写真)





お土産内容(前回写真)





イベントの様子(前回写真)





■イートイズとは？





イートイズ





美味しいって幸せ！

アレルギーがあるおかげで、感謝に気づく場面は多々あります。

アレルギーがあるおかげで、美味しい食べ物に出会う場面が多々あります。

アレルギーがあっても、明るく・楽しく・元気に毎日を前向きに過ごしていく！

イートイズはそのためのモチベーション作りをさまざまな形でお手伝いします。





発足 ： 2019年 4月

ライター構成： アレルギー当事者および、当事者家族がライター・編集を担当しています

公式サイト ： https://eatis.jp/

運営 ： 株式会社イートイズ





細川 真奈(MC)アレルギーナビゲーター(R)

株式会社イートイズ 代表取締役

幼い頃から重度の食物アレルギーを抱えており、現在も、卵・乳製品・ナッツ類を除去した食生活を送っている。自身の重度マルチアレルギーの体験・経験を元に全国で座談会やイベントを主催。アレルギーに優しい社会を作ることを目標に掲げ、大手企業の広報・コンサルティング事業や商品開発、講演会、アレルギー特化型情報メディア「eat is」編集長を務める。また、Instagramのフォロワー数は国内アレルギー業界No.1。





代表取締役 細川 真奈