「信州ショコラトリーGAKU」は、2026年2月20日(金)より、2026年ホワイトデーセレクション『信州 craft chocolate ～信州のモノづくりとショコラ～』を店頭および公式オンラインショップにて販売いたします。

バレンタインで大きな反響をいただいた、創業150年以上の歴史を誇る松本市の老舗味噌蔵「石井味噌」とのコラボレーション第2弾が、ホワイトデー限定で登場。今回は、麹の旨みが際立つ「一年熟成味噌(白味噌)」をキャラメルに仕立て、ショコラティエの技でチョコレートサンドに昇華させた、ホワイトデーにぴったりの新感覚ショコラが誕生しました。





GAKUチョコレートサンド【信州一年味噌キャラメル】





信州ショコラトリーGAKUブランドサイト： https://www.saica.co.jp/gaku/

信州ショコラトリーGAKU公式通販サイト： https://gaku-online.myshopify.com/









■ホワイトデー限定テーマは「信州のモノづくり×ショコラ」

2026年のホワイトデー限定セレクションのテーマは「信州 craft chocolate ～信州のモノづくりとショコラ～」。

バレンタインに引き続き、信州ならではの「技＝クラフトマンシップ」をテーマに、石井味噌とのコラボレーション第2弾をホワイトデー限定でお届けします。一年熟成で育まれた麹の旨みと、ショコラティエが素材と真摯に向き合うチョコレートづくり―。二つの「技」が再び出会い、バレンタインのお返しに、そして大切な方へのお礼の気持ちを込めた、ホワイトデーだけの特別なショコラが完成しました。









■バレンタインの「三年味噌」から、ホワイトデーは「一年味噌」へ

バレンタインでご好評いただいた「三年熟成味噌キャラメル」は、赤味噌で深いコクと奥行きのある旨味が特徴でしたが、今回のホワイトデーでは、同じ石井味噌の「米こうじ味噌(一年熟成)」の白みそを使用。三年味噌より米こうじの割合を多めに仕込んだこの味噌は、麹由来の優しい甘みとフレッシュな旨味が際立つ、淡色の味噌です。

一年熟成ならではの軽やかでまろやかな味わいは、春のホワイトデーにぴったり。キャラメルとの融合により、ほのかな塩味が甘さを引き立て、麹の香りがふんわりと広がる、上品で親しみやすい味わいに仕上がりました。

口に含むと、キャラメルのやさしい甘さの後に、麹の華やかな香りがふわりと広がります。チョコレートのなめらかな口溶けとともに、春の訪れを感じさせる、温かみのある味わいをお楽しみいただけます。





GAKUチョコレートサンド 2個セット





商品名 ：GAKUチョコレートサンド【信州一年味噌キャラメル】

販売期間：2026年2月20日(金)～3月15日(日) ホワイトデー期間限定

価格 ：490円(税込)





商品の特徴：創業150年以上の老舗味噌蔵「石井味噌」が、一年かけてじっくり熟成させた「米こうじ味噌」を使用。麹由来のやさしい甘みとフレッシュな香りが引き立つこの味噌をキャラメルに練り込み、上品なチョコレートサンドに仕上げました。一年熟成ならではのまろやかな塩味と、ショコラティエが手掛けるキャラメルの甘みが溶け合う、ホワイトデーにピッタリな新感覚スイーツです。





●販売場所

店舗名： 信州ショコラトリーGAKU 松本本店

所在地： 長野県松本市深志1-1-1 MIDORI松本2F





店舗名： 信州ショコラトリーGAKU 名古屋店

所在地： 愛知県名古屋市中区栄3-6-1-B1





店舗名： 信州ショコラトリーGAKU 公式オンラインショップ

URL ： https://gaku-online.myshopify.com/





●催事場所

アイシティ21

2026 ホワイトデーフェア

日時 ：2026年2月28日(土)～3月15日(日)

場所 ：長野県東筑摩郡山形村7977 アイシティ21モール 1階特設会場





■コラボレーション先「石井味噌」について

会社名：石井味噌株式会社

所在地：〒390-0813 長野県松本市埋橋1丁目8-1

創業 ：慶応4年(1868年)

特徴 ：信州松本で150年以上の歴史を誇る老舗味噌蔵。





伝統製法を守りながら、三年熟成味噌をはじめとする高品質な味噌づくりを続けています。地域の食文化を支える存在として、観光客向けの蔵見学や地元小中学生への味噌づくり体験教室も積極的に開催し、信州の味噌文化の継承に尽力しています。

純天然醸造を守り続ける伝統ある味噌蔵です。杉桶で仕込み、じっくりと発酵・熟成させた、無添加で酵素活性が持続する生きた味噌をつくっています。





石井味噌コラボ商品





店舗外観





味噌蔵





■信州発のチョコレート専門店「信州ショコラトリーGAKU」とは

信州は、豊かな自然と澄み切った空気が美しく、たくさんの作物に恵まれているとともに、古くから工芸細工が培われ、芸術文化が盛んな街です。そんな信州の素晴らしい自然と旬の食材、技術をチョコレートに詰め込み、全国へ信州の素晴らしさを発信することを目的としています。









■店舗概要

店舗名 ： チョコレート専門店「信州ショコラトリーGAKU」

所在地 ： 長野県松本市深志1-1-1 MIDORI松本2F

HP ： https://www.saica.co.jp/gaku/

公式ECサイト： https://gaku-online.myshopify.com/