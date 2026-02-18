熱海の廃校オフィス「AJIRO MUSUBI」に、オフィス家具を利用した『手ぶらプラン』が登場！
静岡県熱海市で、旧網代小学校を利活用したシェアオフィス・交流拠点「AJIRO MUSUBI(あじろむすび)」を運営する一般社団法人あじろ家守舎は、入居後すぐに業務を開始できる「オフィス手ぶらプラン(中古家具付き)」の提供を開始いたします。
オフィス写真
■ 背景
【廃校ならではの「懐かしさ」と「機能性」を両立】
「新しい事業を始めたいが、家具の調達やセットアップが手間」という声に応え、オフィス家具(デスク・チェア・サイドワゴン)を配置したプランをご用意しました。
かつての教室の面影を残す「黒板」や「ロッカー」がある空間に、実用的なオフィス家具をセット。PC一台で入居したその日から、ノスタルジーと創造性が共存するユニークな環境で仕事に打ち込めます。
■ 「オフィス手ぶらプラン」3つの魅力
【圧倒的な「身軽さ」とコストパフォーマンス】
56m2の広々とした教室オフィスに、デスク・椅子・ワゴン、さらにWi-Fi、水道光熱費、駐車場2台分を全てパッケージ。月額賃料88,000円(＋共益費22,000円)で、初期投資を大幅に抑えたオフィス開設が可能です。
【グラウンド越しに四季を感じる開放感】
オフィスはグラウンドに面した1階。窓を開ければ心地よい風が抜け、海まで徒歩3分、山まで10分という熱海・網代ならではの自然豊かな立地が、クリエイティブな発想を刺激します。
【多様な入居者とのコミュニティ＆地域サポート】
現在、地元の老舗菓子メーカー、教育事業を展開する企業、都心の建築デザイン事務所など、多彩なプレイヤーが入居中。地域での事業展開に関するサポート体制も充実しており、単なる「場所貸し」ではないビジネスの繋がりが生まれます。
■ 施設概要・プラン詳細
所在地 ： 静岡県熱海市網代195(旧網代小学校)
プラン内容： 56m2の個室オフィス(1階)
付帯設備 ： オフィス家具(デスク・椅子・ワゴン ※中古品)、
Wi-Fi、駐車場2台、水道光熱費込み
月額費用 ： 賃料 88,000円 ／ 共益費 22,000円
館内設備 ： 1階：カフェ、キッズスペース、赤ちゃんルーム、イベントスペース
2階 ： コワーキングスペース、会議室(有料)
■ 周辺環境も「網代」ならでは
徒歩圏内には、地元漁港で獲れた新鮮な魚を楽しめる飲食店が多数。ランチタイムや仕事終わりのひとときも、この土地ならではの豊かさを堪能いただけます。
■ 本件に関するお問い合わせ・内覧予約
一般社団法人あじろ家守舎
担当 ： 山崎(ヤマザキ)
TEL ： 090-4257-4821
Email： contact@ajiroyamorisha.or.jp
URL ： https://www.ajiromusubi.jp/
※営業目的のご連絡はご遠慮ください