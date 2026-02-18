静岡県熱海市で、旧網代小学校を利活用したシェアオフィス・交流拠点「AJIRO MUSUBI(あじろむすび)」を運営する一般社団法人あじろ家守舎は、入居後すぐに業務を開始できる「オフィス手ぶらプラン(中古家具付き)」の提供を開始いたします。





オフィス写真





■ 背景

【廃校ならではの「懐かしさ」と「機能性」を両立】

「新しい事業を始めたいが、家具の調達やセットアップが手間」という声に応え、オフィス家具(デスク・チェア・サイドワゴン)を配置したプランをご用意しました。

かつての教室の面影を残す「黒板」や「ロッカー」がある空間に、実用的なオフィス家具をセット。PC一台で入居したその日から、ノスタルジーと創造性が共存するユニークな環境で仕事に打ち込めます。









■ 「オフィス手ぶらプラン」3つの魅力

【圧倒的な「身軽さ」とコストパフォーマンス】

56m2の広々とした教室オフィスに、デスク・椅子・ワゴン、さらにWi-Fi、水道光熱費、駐車場2台分を全てパッケージ。月額賃料88,000円(＋共益費22,000円)で、初期投資を大幅に抑えたオフィス開設が可能です。





【グラウンド越しに四季を感じる開放感】

オフィスはグラウンドに面した1階。窓を開ければ心地よい風が抜け、海まで徒歩3分、山まで10分という熱海・網代ならではの自然豊かな立地が、クリエイティブな発想を刺激します。





【多様な入居者とのコミュニティ＆地域サポート】

現在、地元の老舗菓子メーカー、教育事業を展開する企業、都心の建築デザイン事務所など、多彩なプレイヤーが入居中。地域での事業展開に関するサポート体制も充実しており、単なる「場所貸し」ではないビジネスの繋がりが生まれます。









■ 施設概要・プラン詳細

所在地 ： 静岡県熱海市網代195(旧網代小学校)

プラン内容： 56m2の個室オフィス(1階)

付帯設備 ： オフィス家具(デスク・椅子・ワゴン ※中古品)、

Wi-Fi、駐車場2台、水道光熱費込み

月額費用 ： 賃料 88,000円 ／ 共益費 22,000円

館内設備 ： 1階：カフェ、キッズスペース、赤ちゃんルーム、イベントスペース

2階 ： コワーキングスペース、会議室(有料)









■ 周辺環境も「網代」ならでは

徒歩圏内には、地元漁港で獲れた新鮮な魚を楽しめる飲食店が多数。ランチタイムや仕事終わりのひとときも、この土地ならではの豊かさを堪能いただけます。









■ 本件に関するお問い合わせ・内覧予約

一般社団法人あじろ家守舎

担当 ： 山崎(ヤマザキ)

TEL ： 090-4257-4821

Email： contact@ajiroyamorisha.or.jp

URL ： https://www.ajiromusubi.jp/

※営業目的のご連絡はご遠慮ください