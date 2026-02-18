東洋英和女学院大学（横浜市緑区）は2026年度入試において、今年度最後の学力選抜となる「一般選抜 後期」と、3月に出願できる総合型選抜「総合型選抜 専願 ３期」を実施する。「一般選抜 後期」は英語・国語の2教科で全学科への出願（併願）が可能な学力選抜で、3月4日（水）に実施［出願期間2月18日（水）〜25日（水）、合格発表3月6日（金）］。「総合型選抜 専願 ３期」は調査書・エントリーシートと面接でこれまでの学びや経験を総合的に評価する入試方式で、3月17日（火）に行われる［出願期間3月9日（月）〜3月13日（金）、合格発表3月19日（木）］。「春はすぐそこ！まだ間に合う！今から出願できる東洋英和の入試」をキーワードに、ここまで努力してきた受験生が自分に合った形でチャレンジできる機会を提供し、最後まで進路選択を応援する。

　東洋英和女学院大学では、総合型選抜やスカラシップ入試、一般選抜など多様な入試制度を設け、受験生一人ひとりのスタイルに合わせた進路選択の機会を用意している。

　その中でも、3月に実施する「一般選抜 後期」と「総合型選抜 専願 ３期」は、「ここまで努力してきたあなたが納得して次のステップへ進めるように、東洋英和は、最後まであなたの進路選びを応援します」という思いを込めて設計された入試となる。

　「一般選抜 後期」は同大における今年度最後の学力選抜であり、英語と国語の2教科のみで受験できる。

　また、「総合型選抜 専願 ３期」は3月に出願できる最後の入試として位置付けられており、調査書とエントリーシート、面接を通して、受験生のこれまでの学びや活動、将来への意欲を総合的に評価する。

　なお、同大では2026年4月に学部再編を行い1学部3学科（人間社会学部　総合心理学科／子ども教育学科／国際学科）体制となるが、両入試とも新たな3学科全てが対象となる（「一般選抜 後期」は学科併願可能）。

　出願方法や詳細な要件は、同大の受験生向けサイトの各入試ページおよび入学試験要項で確認できる。また、入試や大学生活に関する個別の相談には平日個別相談で対応しており、キャンパス見学も実施している。

　東洋英和女学院大学では、学力選抜と総合型選抜の両方の選択肢を用意することで、最後まで受験生を支えていく。

◆一般選抜 後期

【出願期間】 2026年2月18日（水）〜25日（水）

【試験日】 2026年3月4日（水）

【合格発表日】 2026年3月6日（金）

【入学検定料】 30,000円（最大3学科まで学科併願しても増額なし）

【対象学科】 人間社会学部 3学科（総合心理学科・子ども教育学科・国際学科）

※すべてに出願（併願）可能

【試験科目】

・英語（英語コミュニケーションI、II、論理・表現I）100点／60分

・国語（現代の国語、言語文化〔古文・漢文を除く〕）100点／60分

【URL】

　https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/nyushi/nyushipr_2025.html

◆総合型選抜 専願 ３期

【出願期間】 2026年3月9日（月）〜3月13日（金）

※3月16日（月）10:00-13:00のみ窓口受付

【試験日】 2026年3月17日（火）

【合格発表日】 2026年3月19日（木）

【入学検定料】 30,000円

【出願資格】 東洋英和女学院大学を第一志望とし、合格した場合には必ず入学できる者。

【対象学科】 人間社会学部 3学科（総合心理学科・子ども教育学科・国際学科）

【選抜方法】

・調査書

・エントリーシート

・面接

　を総合して判定（全学科とも３期は書類＋面接で評価）

【URL】

　https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/nyushi/nyushipr_2025_march.html

（参考）

●東洋英和女学院大学 人間社会学部

　https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/department/

●東洋英和女学院大学 入試情報（各種入試要項）

　https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/nyushi/info/

●平日個別相談・キャンパス見学

　https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/opencampus/oc/heijitsu_kobetsu.html

▼本件に関する問い合わせ先

入試広報課

TEL：045-922-5512

メール：nyushi@toyoeiwa.ac.jp

